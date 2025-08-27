América Latina

Ecuador alcanzó un récord histórico en su balanza comercial en el primer semestre de 2025

El saldo positivo fue impulsado por el crecimiento de las exportaciones no petroleras

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
Ecuador ha experimentado un aumento
Ecuador ha experimentado un aumento de sus exportaciones de flores. (Shutterstock)

Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con un hito económico que ha sido calificado como histórico: la balanza comercial registró un superávit de USD 4.166 millones, lo que representa un crecimiento del 11,4% frente al mismo periodo de 2024. Este comportamiento positivo refleja el impulso de las exportaciones no petroleras y la estabilidad macroeconómica que, según el Gobierno, es resultado de las políticas implementadas bajo la administración del presidente Daniel Noboa.

Entre enero y junio de 2025, las exportaciones totales crecieron en un 11 por ciento. El sector no petrolero fue el principal motor, alcanzando USD 14.491 millones FOB, con un aumento del 21,1% en comparación con el primer semestre de 2024. El cacao, el camarón, el banano y las flores se consolidaron como los productos estrella en los mercados internacionales. A esto se sumaron las exportaciones no tradicionales —como frutas, procesados y productos manufacturados— que totalizaron USD 5.470 millones FOB, un 10,2% más que el año anterior.

El saldo positivo de la balanza comercial no petrolera fue particularmente relevante. Alcanzó USD 3.112 millones, un 58,6% más que en el mismo periodo de 2024, lo que evidencia el fortalecimiento de sectores productivos que no dependen del petróleo. Este comportamiento confirma una tendencia que, según economistas, diversifica los ingresos del país y reduce la vulnerabilidad de la economía frente a las fluctuaciones de los precios internacionales del crudo.

Entre los productos ecuatorianos que
Entre los productos ecuatorianos que componen la canasta no petrolera y no minera más exportados están los camarones. En la imagen un registro de archivo de un cardumen de langostinos ecuatorianos. EFE/Antonio Lacerda

La dinámica comercial también se reflejó en la economía interna. Las ventas locales llegaron a USD 105.292 millones en el primer semestre, lo que representa un crecimiento del 6,2% respecto al mismo periodo del año pasado. Estos datos sugieren que la población ecuatoriana tiene un mayor poder adquisitivo, un hecho respaldado por el bajo nivel de inflación, que en julio de 2025 se ubicó en 0,72 por ciento. Esta cifra es más baja que la de países vecinos como Colombia (4,9%) y Perú (1,7%).

La liquidez del sistema financiero es otro de los indicadores que acompañan este panorama positivo. Los depósitos en la banca privada sumaron USD 56.934 millones a julio de 2025, un aumento del 17,1% frente a julio del año anterior. En paralelo, la cartera de créditos alcanzó los USD 48.498 millones, con un incremento interanual del 10,5 por ciento. El crédito productivo fue el segmento con mayor expansión, con una variación positiva del 15,1 por ciento. Esto refleja un flujo de recursos hacia proyectos generadores de empleo y dinamización económica.

La política monetaria, respaldada por la dolarización, también mostró señales de fortaleza. Las reservas internacionales se ubicaron en USD 8.451 millones al 22 de agosto de 2025, lo que representa un aumento de USD 2.793 millones desde noviembre de 2023, cuando comenzó el actual Gobierno.

Ecuador es uno de los
Ecuador es uno de los productores y exportadores más importantes del cacao fino de aroma. (Ministerio de Producción)

Otro indicador observado es el riesgo país. Al 26 de agosto de 2025 se ubicó en 759 puntos, el nivel más bajo del actual Gobierno. La reducción se ha visto acompañada de una mejora en la percepción internacional, evidenciada en la decisión de la calificadora S&P Global Ratings de cambiar la perspectiva del país de negativa a estable. Este giro, según el Ministerio de Economía y Finanzas, es resultado de las medidas que han reforzado la credibilidad y confianza en el manejo fiscal y económico.

El Banco Central del Ecuador reportó que el crecimiento acumulado de la economía fue del 3,9% a junio de 2025, mientras que el crecimiento interanual se ubicó en 2,8% en el mismo mes. Estas cifras confirman un desempeño sostenido y dan sustento a las proyecciones oficiales de crecimiento para el cierre del año.

Con estos resultados, el Gobierno subrayó que continuará aplicando medidas para consolidar la reactivación económica y garantizar bienestar a la ciudadanía.

Temas Relacionados

Economía EcuadorFinanzas EcuadorRiesgo país ecuadorBalanza Comercial Ecuador

Últimas Noticias

Lula da Silva y José Mulino abordarán en Brasilia las posibilidades que Panamá ofrece al Mercosur

Los mandatarios también pasarán revista a la relación bilateral

Lula da Silva y José

Los apagones afectarán de forma simultánea a casi la mitad de Cuba este miércoles

Entre las principales causas figuran las averías recurrentes en las centrales térmicas con antigüedad considerable, la escasez de combustible y la falta de divisas para importarlo

Los apagones afectarán de forma

Bolivia: liberación de Camacho y Pumari reabre el debate de la crisis política de 2019 y aviva la polarización

Los ex líderes cívicos están próximos a ser liberados de la detención preventiva que cumplen desde hace casi tres y cuatro años. “Es la materialización del derrumbe político del MAS”, advierte un analista

Bolivia: liberación de Camacho y

La oposición chilena le pidió al gobierno aplicar Ley Antiterrorista por el asesinato de un guardia forestal

El hecho ocurrió el sábado pasado en La Araucanía y otro trabajador permanece grave

La oposición chilena le pidió

Rodrigo Paz se reunió con Luis Arce para discutir temas de gestión: “Tuto” Quiroga no aceptó la invitación

El presidente boliviano convocó a los aspirantes presidenciales que disputarán el balotaje a una reunión para hablar sobre la situación económica del país. Solo Paz aceptó participar del encuentro

Rodrigo Paz se reunió con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La historia del colombiano capturado

La historia del colombiano capturado en su país y extraditado a Chile: tendrá que responder por huir del país con una niña de dos años; su hija

Vicky Dávila preguntó “¿Queremos probar la paila del infierno con una presidencia de las Farc?”, y Sandra Ramírez contestó: “Mentiras”

Vinculan a proceso a “La Hiena”, presunta operadora criminal en el Istmo de Tehuantepec

Petro cuestionó a la justicia colombiana por informe de Estados Unidos que vincula a la familia Char: “¿No debería ser investigado?”

Por qué San Jerónimo se ha convertido en el nuevo paraíso turístico de Antioquia

INFOBAE AMÉRICA
Felipe VI, "desolado" al ver

Felipe VI, "desolado" al ver la "dimensión de la tragedia" de los incendios en Las Médulas: "Hay mucho que hacer"

AV. La victoria del UAE Team Emirates en la contrarreloj acerca a Juan Ayuso al liderato

El ibuprofeno y paracetamol podrían favorecer la resistencia a los antibióticos, según un estudio

Argelia acusa a Francia de "chantaje" tras un nuevo aviso sobre visados

Trump amenaza con procesar a Soros por su apoyo a protestas "violentas" en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Michael Jackson ha

Hijo de Michael Jackson ha anunciado su compromiso con Molly Schirmang tras ocho años de relación

Así reaccionó Taylor Lautner al compromiso de su exnovia Taylor Swift con Travis Kelce

La impresionante fortuna de Travis Kelce, prometido de Taylor Swift y estrella de la NFL

Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron con un compromiso de lujo y un jardín de ensueño: ¿Cuánto salió?

Netflix presenta la macabra historia de Ed Gein, el asesino serial que inspiró “Psicosis” y “La masacre en Texas”