América Latina

Bolivia: Rodrigo Paz aseguró que restablecerá relaciones con Estados Unidos y Chile si es presidente

“La historia no da de comer”, sostuvo el candidato presidencial boliviano en una entrevista. Enfrentará a Jorge “Tuto” Quiroga en segunda vuelta

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

El balotaje en Bolivia
El balotaje en Bolivia será el próximo 19 de octubre.

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) boliviano, Rodrigo Paz, quien ganó sorpresivamente la primera vuelta en las recientes elecciones presidenciales con el 32,08% de los votos, aseguró que restablecerá las febles relaciones diplomáticas que el país altiplánico tiene actualmente con Chile en caso de erigirse como el nuevo mandatario en el balotaje contra Jorge “Tuto” Quiroga, el 19 de octubre próximo.

En entrevista este lunes con el programa Mesa Central de Tele13 Radio, Paz señaló además que, aunque la salida al mar para Bolivia es un tema que está en el “espíritu” de sus ciudadanos, “hay que dejarnos de ciertas tonterías” y retomar relaciones, las que se vieron seriamente afectadas, sobre todo, tras las demandas contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

De acuerdo al senador, resulta urgente “entrar al ámbito de un fortalecimiento de relación con Chile que es real, aunque no esté en papeles diplomáticamente hablando: es real la vinculación comercial, familias enteras se van a Chile y vuelven”, recordó.

Debido a esto, la carta del PDC altiplánico aseguró que “voy a reabrir las relaciones con Chile, voy a reabrir las relaciones con Estados Unidos, voy a reabrir las relaciones con todo aquel que sea un buen socio para que Bolivia se reactive y la gente tenga empleo, trabajo y una vida digna”.

“Chile en el futuro no se va a tener que preocupar con el gobierno de Rodrigo Paz si así lo decide el pueblo de Bolivia (...) De las primeras acciones que haremos, de ser electo, (será) ir con la plana mayor empresarial de todos los niveles y sectores y sentarse con la plana mayor y el gobierno de Chile para ver cómo empezamos a hacer negocios a partir del 8 de noviembre“, día en que debería asumir el nuevo gobernante de ese país.

Paz admitió que "Evo Morales ya perdió cualquier proceso en La Haya de reivindicar el mar".

Mar para Bolivia

Por supuesto, el tema de la salida soberana de Bolivia al Pacífico no podía estar fuera del tapete. Consultado al respecto, fue taxativo al indicar que “Evo Morales ya perdió cualquier proceso en La Haya de reivindicar el mar. Eso es irreversible por el ámbito judicial”.

“No es que uno no quisiera, porque la verdad es que añoramos el tema del mar. Y en el caso de (Luis) Arce, perdió el debate o la confrontación jurídica con Chile en el tema del (río) Silala. Quedó como un 50-50 el río que conecta la frontera con Chile”, admitió.

Paz sostuvo que la salida al mar “es un tema que los chilenos tienen que entender está en nuestro espíritu, pero el espíritu también tiene que dar de comer y eso significa cambiar las relaciones con Chile y generar una dinámica económica diferente”, agregó.

El abanderado de la centroderecha boliviana se mostró dispuesto a “luchar con todo eso que hay en la frontera de ilegalidad, de contrabando, de narcotráfico, de trata de personas. Hay gente que está sufriendo, hay gente que es parte de la extorsión y creo que eso va más allá de las diferencias que tenemos con Chile. Tenemos que tratar las realidades actuales, la historia no da de comer y lo que tenemos que hacer es presente y futuro y generar nuevas relaciones”, remató.

