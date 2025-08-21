América Latina

Chile: sorpresiva renuncia del ministro de Hacienda Mario Marcel

El funcionario del gobierno de Boric llegó esta jornada a La Moneda para dimitir por “motivos personales”

Marcel era una de las piezas claves del Gobierno de Boric y uno de los ministros con mejor valoración pública.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, llegó inesperadamente esta jornada hasta La Moneda para comunicarle al Presidente Gabriel Boric su renuncia indeclinable por “motivos personales”, un día después de que el mandatario le pidiera el cargo al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, luego que su partido, la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), rompiera la lista única parlamentaria del gobierno con miras a las elecciones de noviembre próximo.

Marcel llegó por la mañana a “conversar con el Presidente” y según una nota de CNN Chile, esta tarde se llevará a cabo la ceremonia de cambio de gabinete de los dos ministros renunciados, quienes ocuparon sus cargos desde el inicio de la administración de Boric.

La salida de Marcel, una de las piezas claves de su gobierno y uno de los ministros con mejor valoración pública, sucede poco antes de que se comience a discutir el Presupuesto 2026, que suele tramitarse entre septiembre y octubre, discusión que siempre es compleja y este año está atravesada por las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre próximo.

(Noticia en desarrollo)

