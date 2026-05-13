Chile: batalla campal en un liceo dejó seis profesores heridos y 17 escolares detenidos

La riña ocurrió en el establecimiento La Asunción de Talcahuano mientras alumnos del último año de secundaria jugaban un partido de fútbol

17 estudiantes detenidos y al menos 6 profesores y funcionarios lesionados, fue el saldo de una violenta y masiva riña que se desató la mañana de este martes en el Liceo La Asunción de Talcahuano (500 ks al sur de Santiago), mientras alumnos del último año de secundaria jugaban un partido de fútbol, pelea que quedó registrada en varios videos tomados por los mismos escolares.

De acuerdo al rector del establecimiento, Cristian Acuña Mieres, “un grupo importante de estudiantes de 4to medio participó de una pelea masiva”, asunto que derivó en que varios trabajadores del establecimiento, entre docentes y otros funcionarios, intentaran calmar las aguas.

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El mayor de la Segunda Comisaría de Talcahuano, Milton Rossel, informó que “hay 17 estudiantes detenidos, tres de ellos son mayores de edad”, según consignó BioBíoChile.

“También hay seis profesores e inspectores que se encuentran lesionados, producto de la intervención que tuvieron que realizar para lograr separar a estos alumnos”, complementó el oficial.

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“Hasta el momento todas las personas, ya sean alumnos profesores e inspectores, tienen lesiones de carácter leve”, cerró el uniformado.

En tanto, la Seremi de Educación, Teresa Carrasco, señaló que este tipo de situaciones “son inaceptables y no tienen cabida en ningún espacio educativo”.

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“Nos coordinamos inmediatamente con la Superintendencia de Educación, quien ya ingresó una denuncia por oficio. Ellos, desde mañana, ya comenzarán a solicitar los antecedentes al establecimiento educacional y desde allí vamos a tener un monitoreo constante para verificar la situación de estos hechos, sin perjuicio de que como Seremi de Educación mantendremos el contacto con el establecimiento, poniendo el foco en lo formativo", aseguró.

Estudiantes en libertad

Para esta jornada, y como medida preventiva, el establecimiento suspendió las clases mientras continúan las evaluaciones internas para esclarecer lo ocurrido.

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“La situación será abordada conforme a nuestro Reglamento Interno y protocolos institucionales vigentes”, señaló el rector Acuña.

Pese a que la mayoría de los involucrados son menores de edad, Carabineros confirmó que los 17 detenidos permanecieron bajo arresto y luego fueron puestos en libertad bajo apercibimiento, por lo que el Ministerio Público tomó conocimiento de sus datos personales y antecedentes de contacto para ser citados a la brevedad.

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Esta jornada, el tribunal entregará el listado de quiénes pasarán a audiencia de control de detención en los próximos días, atendiendo a su grado de participación en la trifulca.