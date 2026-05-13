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Chile: prisión preventiva para tres presuntos militares peruanos sorprendidos con casi 5 kilos de ketamina

Los individuos fueron detenidos tras un control a un bus que viajaba desde Arica a Iquique

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Múltiples paquetes oscuros de droga incautada, envueltos individualmente, se exhiben sobre hojas blancas en una mesa verde con logos de Carabineros de Chile
En total se decomisaron 340 ovoides, con un peso total de 4 kilos 758 gramos de ketamina pura.

Tres presuntos militares de nacionalidad peruana quedaron en prisión preventiva este martes, luego de ser sorprendidos el fin de semana arriba de un bus de pasajeros que iba desde Arica a Iquique (1.760 kms al norte de Santiago), con casi 5 kilos de ketamina adosada en paquetes al cuerpo y dentro de sus estómagos en forma de ovoides.

Todos fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas por la Fiscalía Local del Tamarugal y de acuerdo al Ministerio Público, la labor de un perro detector de drogas fue vital para dar con el cargamento.

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Según la fiscal Karem Gómez, los hechos ocurrieron el sábado 9 de mayo pasado, poco antes del mediodía, mientras Carabineros realizaba un control vehicular de rutina en el kilómetro 1.839 de la Ruta 5 Norte.

Al fiscalizar un bus que iba de camino a la ciudad de Iquique, los uniformados notaron que el can “North” apuntaba a tres individuos vestidos de civil, quienes fueron de inmediato conminados a descender del vehículo y llevados hasta la comisaría de Huara.

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Tras revisar sus pertenencias, la policía constató que los tres sujetos llevaban adosada la ketamina en paquetes al cuerpo, y una revisión más exhaustiva reveló que también habían tragado ovoides con la droga.

Luego de los análisis de rigor, los carabineros contabilizaron un total de 340 ovoides, con un peso total de 4 kilos 758 gramos de ketamina pura.

Los ciudadanos fueron identificados con las iniciales H.R.A.C., C.A.O.C. y J.A.Q.Q, gracias a que los tres portaban tarjetas de identificación del Ejército peruano. Todos ellos, sin embargo, se encontraban en el país de manera irregular. Debido a esto, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva de los tres imputados, fijando un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.

Un agente uniformado con gorra inspecciona los asientos de un autobús con la ayuda de un perro detector. Cortinas moradas y otros pasajeros son visibles
El olfato del perro “North” fue vital para dar con el cargamento.

“Escudo en ruta”

En tanto, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, celebró la noticia y señaló que la detención de los tres presuntos militares se da en el contexto de un nuevo plan del gobierno destinado a “controlar el territorio”.

“Hay una línea específica que se llama “Escudo en Ruta”, donde Carabineros, junto a la Policía de Investigaciones —a veces también con la Policía Marítima— lo que hacemos es, y en atención al análisis de inteligencia, realizar determinados controles en ciertas partes del territorio”, indicó.

“En este caso, en Huara, se controla a personas que se encontraban al interior de un bus y efectivamente se sorprende a estos tres hombres del ejército peruano manteniendo en su poder, adosado a su cuerpo y además en el interior también del cuerpo —lo habían ingerido— ovoides, todos con más de cuatro kilos de ketamina”, cerró la autoridad.

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