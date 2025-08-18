América Latina

“Capitalismo para todos”: en qué consiste el plan de Rodrigo Paz, el inesperado ganador de la primera vuelta en Bolivia

El senador y abanderado de la Democracia Cristiana se posicionó como favorito inesperado tras superar al oficialismo y avanzar al balotaje, impulsando propuestas de descentralización, reforma económica y justicia

Carlos Eduardo Martínez

Por Carlos Eduardo Martínez

Guardar
En qué consiste del plan
En qué consiste del plan de Rodrigo Paz, el candidato que lideró la primera vuelta en Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

El dirigente opositor Rodrigo Paz Pereira, senador y aspirante presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), se posicionó como la principal sorpresa electoral en Bolivia tras liderar la primera vuelta de las elecciones generales del domingo y avanzar al balotaje del próximo 19 de octubre. Sus propuestas, enfocadas en descentralización, créditos accesibles y una reforma económica, han generado debate en un país acostumbrado a la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).

El conteo preliminar de las actas presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) adjudicó a Paz Pereira más del 32,1% de los votos válidos, superando al ex mandatario Jorge Quiroga (26,8%), quien también accedió a la segunda vuelta. Los resultados desplazaron al oficialismo y sorprendieron a la opinión pública. Hasta una semana antes, Paz figuraba en el tercer o incluso quinto lugar de las encuestas.

Durante la jornada electoral, el senador votó en Tarija y se trasladó a La Paz para seguir el escrutinio. En declaraciones públicas, agradeció el apoyo de la ciudadanía y expresó: “Resulta que hay una Bolivia que no se la toma en cuenta y ahora está presente”. También recalcó: “Lo que queremos es reconstruir la reconciliación de la patria, la producción de la patria, estabilizar y generar gobernabilidad, y generar un cambio en la economía para que sea de la gente y no del Estado”.

Agenda 50/50: descentralización como prioridad

La plataforma de Paz se articula alrededor de la denominada Agenda 50/50, que propone dividir en partes iguales el presupuesto nacional entre el Estado central y los gobiernos subnacionales —incluidas las universidades públicas—.

Resultados preliminares revelan el ascenso
Resultados preliminares revelan el ascenso de un candidato que no figuraba entre los favoritos y que ahora lidera la carrera hacia la presidencia

“El 85% del presupuesto hoy lo maneja el aparato central; eso debe cambiar en favor de las regiones”, explicó el senador. Sectores regionales han mostrado interés en el enfoque de descentralización y autonomía presupuestaria.

“Capitalismo para todos”: economía y acceso al crédito

En el terreno económico, Rodrigo Paz promueve la apertura al mercado bajo el lema “capitalismo para todos” o “platita para todos”. Este eje incluye el acceso a créditos con condiciones favorables, la reducción de impuestos y la eliminación de aranceles para productos que Bolivia no produce. En un acto público, Paz anunció: “Vienen tiempos mejores. Bajar aranceles, bajar impuestos, harto crédito, platita para todos”. Además, ha descartado recurrir a préstamos de organismos financieros internacionales: “Soy contrario a cualquier crédito del Fondo Monetario Internacional. En Bolivia la plata alcanza para reactivar nuestra economía”, declaró previo a la elección de este domingo.

Reforma judicial y lucha contra la corrupción

Un tercer componente de la propuesta es la reforma judicial y la lucha contra la corrupción. “El sistema de justicia es el principal problema de Bolivia. Sin cambios de fondo no se puede garantizar gobernabilidad”, expresó Paz en entrevistas recogidas por Infobae. Propone mecanismos de control, transparencia y la revisión de la estructura judicial para fomentar la inversión y garantizar el Estado de derecho.

Derechos, energía y equipo de campaña

El programa de Paz suma la revisión de la Ley 348 de protección contra la violencia hacia las mujeres, señalando posibles vacíos legales en materia de denuncias infundadas. Incluye también el desarrollo de energías limpias para reducir la dependencia nacional de los hidrocarburos, un punto sensible considerado por Paz como clave para transformar la matriz energética del país.

El senador del PDC impulsa
El senador del PDC impulsa una agenda de descentralización, créditos accesibles y reforma judicial para el balotaje del 19 de octubre (REUTERS/Claudia Morales)

La candidatura cuenta con la figura de Edman Lara, ex oficial de la Policía Boliviana, quien ganó notoriedad por sus denuncias de corrupción interna y acompaña al senador como candidato a la vicepresidencia, pese a enfrentar cuestionamientos disciplinarios tras su baja definitiva del cuerpo en 2024.

El balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga se llevará a cabo el 19 de octubre. El dirigente del PDC buscará consolidar el impulso de una campaña caracterizada por el contacto local y mensajes directos. “Esta es una señal de cambio, y esa señal de cambio es la grandeza del pueblo boliviano que quiere otro destino”, afirmó Paz tras el resultado de la primera vuelta.

Temas Relacionados

Rodrigo PazBoliviaPartido Demócrata CristianoJorge QuirogaTribunal Supremo ElectoralTarijaEleccionesEconomíaEdman LaraLa PazÚltimas noticias América

Últimas Noticias

José Antonio Kast sigue al frente de la carrera presidencial chilena

El timonel republicano disputa palmo a palmo el primer lugar con la carta oficialista, Jeannette Jara, según dos encuestas

José Antonio Kast sigue al

La amistad con Cuba y Venezuela se vuelve en contra de Brasil

La crisis con Trump por los médicos de La Habana, los aranceles relámpago de Maduro y las deudas acumuladas muestran los riesgos para el gigante latinoamericano

La amistad con Cuba y

Ex policía, estrella de TikTok y candidato a vicepresidente: quién es el “Capitán Lara”, la sorpresa de las elecciones de Bolivia

Edman Lara, compañero de fórmula de Rodrigo Paz por el Partido Demócrata Cristiano, llevó la campaña a las redes sociales. La fórmula logró una histórica victoria y disputará la segunda vuelta el próximo 19 de octubre

Ex policía, estrella de TikTok

¿Accidente o doble crimen? La muerte de una pareja tiene en vilo a los investigadores desde hace más de un año

Dos abogados de una pequeña localidad uruguaya habían ido a limpiar la casa de veraneo, que se incendió. Una pericia privada demostró que hubo “saña” en el momento de morir, pero la Fiscalía aún no lo considera un asesinato

¿Accidente o doble crimen? La

Uruguay dejó en suspenso la oficina de innovación que había abierto en Jerusalén y el gobierno recibe críticas

El Comité Central Israelita pidió restablecer el acuerdo entre la Agencia de Investigación e Innovación y la Universidad Hebrea

Uruguay dejó en suspenso la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Yo ya sabía”: Sheinbaum respalda

“Yo ya sabía”: Sheinbaum respalda a Gutiérrez Müller y asegura que nunca salió del país

Dos mexicanos son extraditados a Texas tras acusaciones de abuso sexual infantil

Ejército respondió a la investigación de la Procuraduría por el incidente entre militares y la senadora Aida Quilcué: “No es justo”

Confirman nuevo paro de transportistas para esta semana de agosto: qué día y cómo afectará Lima y Callao

“No me he ido a vivir allá”: Beatriz Gutiérrez Müller desmiente su supuesta residencia en España

INFOBAE AMÉRICA
Aumentan a más de 62.000

Aumentan a más de 62.000 los muertos en Gaza por la ofensiva militar israelí

El incendio en Resoba (Palencia) arrasa más de 1.300 hectáreas y se mantiene en IGR 1

Facua pide sancionar a las empresas que se lucran con el 'spam' telefónico e indemnizar a los afectados

La OMS notifica más de 390.000 casos de cólera en 2025 y califica la situación de "fracaso colectivo"

El presidente iraní viaja a Armenia para discutir la creación del corredor en el Caúcaso Sur

ENTRETENIMIENTO

Murió Kseniya Alexandrova, ex concursante

Murió Kseniya Alexandrova, ex concursante de Miss Universo, tras accidente de tráfico con un alce en Rusia

Gal Gadot atribuyó el fracaso en taquilla de ‘Blancanieves’ al conflicto entre Israel y Palestina

Ian McKellen confirmó su regreso y el de otro personaje clave en ‘El Señor de los Anillos: La caza de Gollum’

Josh Brolin y el sentido de trascendencia familiar: “Si mi legado es mi trabajo, me equivoco”

Emma Stone reveló la intensa presión que vivió durante la promoción de “El sorprendente Hombre Araña 2”