Evo Morales se refirió a su posible detención después de las elecciones en Bolivia y volvió a pedir por el voto nulo

El expresidente enfrenta acusaciones judiciales y mantiene su influencia desde el Chapare (Foto AP/Jorge Sáenz)

El expresidente boliviano Evo Morales, refugiado en el trópico de Chapare, accedió a dialogar con Associated Press (AP), un día antes de las elecciones presidenciales más tensas de Bolivia en más de una década.

Desde su enclave en la selva, rodeado por sus partidarios, Morales describió un entorno de incertidumbre personal y polarización política, reiterando denuncias de persecución judicial y política. Además, dejó claro su desafío al proceso electoral al instar abiertamente el voto nulo.

Al ser entrevistado por AP, Morales reconoció no tener un plan frente a las advertencias públicas de detención formuladas por Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga, los dos favoritos para los comicios de este domingo según los sondeos.

“¿Qué vamos a hacer? Ni yo lo sé”, admitió, evidenciando la presión que enfrenta ante las presiones judiciales y el escenario político adverso. “Estoy en la mira del imperio de la derecha”, señaló.

Desde su refugio, sigue liderando a una base rural fiel pese a la crisis en su partido (Foto AP/Jorge Sáenz)

Para el exmandatario, de 65 años, el temor a una detención no es hipotético. Actualmente, existe una orden judicial en su contra, resultado de acusaciones por trata de personas y de haber embarazado a una menor de 15 años durante su presidencia.

Aunque el líder indígena evitó negar explícitamente la relación cuestionada, sostiene que los cargos tienen motivaciones políticas. Estas acusaciones se producen en un clima de dura confrontación interna dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido con el que Morales gobernó. La lucha por el liderazgo entre Morales y el actual presidente Luis Arce ha dejado muy fracturada a la organización.

La falta de unidad en el MAS, sumada a la crisis económica, ha abierto una posibilidad real de que la derecha alcance el poder por primera vez desde 2006. “Mira, es una elección sin legalidad, sin legitimidad… sin el movimiento indígena, sin el movimiento popular”, dijo el líder cocalero a AP, criticando duramente el proceso electoral, al que considera desprovisto de las fuerzas sociales que le daban soporte.

El exmandatario responsabiliza a actores externos del quiebre político e institucional (Reuters)

Frente a su inhabilitación por un fallo de la Corte Constitucional, Morales ha elegido una estrategia explícita: llamar a votar nulo.

Insiste en la entrevista con AP, en que “el voto nulo… no es solo un voto por nuestro movimiento político. Es un voto de protesta, un voto de ira”. Pidió a sus bases rechazar todas las papeletas, considerando esta opción como modo de expresar el descontento popular. “Nadie va a ganar. Será el voto nulo, que es el voto de Evo”, sentenció, refiriéndose a sí mismo en tercera persona.

El impulso al rechazo electoral amenaza con debilitar la legitimidad del nuevo gobierno (Reuters)

Morales también sumó críticas personales hacia Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, a quienes calificó de “eternos perdedores”, recordando que ambos perdieron al menos dos veces frente a él en elecciones anteriores. Al analizar el clima general, destacó el hartazgo y desencanto del electorado y anticipó una cifra inusualmente alta de votos nulos y rechazo a los principales candidatos.

Pese a los procesos judiciales y el entorno adverso, el exlíder cocalero persiste en mantener influencia política y visibilidad mediática.

El exilio, las acusaciones judiciales y la nueva vida de Morales

Tras 14 años en la presidencia y su abrupta salida en 2019, Evo Morales ahora vive aislado en la región de Lauca Ñ, dentro de un recinto vigilado por militantes. Llegar a ese lugar implica recorridos por caminos montañosos y controles, resaltando el contraste con la exposición pública de su liderazgo pasado.

Según The New York Times, Morales trabaja en una oficina sencilla donde sigue organizando actividades y conduce su programa radial, rodeado de fotografías históricas y trofeos de su etapa sindical.

Su exilio interno comenzó tras la crisis poselectoral de 2019. El intento de lograr un cuarto mandato, a pesar de las limitaciones constitucionales, derivó en acusaciones de fraude, jornadas de violencia y una presión social que culminó con su salida del país. Al regresar, Morales ha visto cómo las tensiones persisten, tanto en el ámbito institucional como en el judicial.

El exmandatario enfrenta acusaciones de trata de personas y de haber embarazado a una menor. Aunque no niega la relación o la existencia de un hijo, considera que el proceso tiene fines políticos. Una declaración judicial reciente de la joven implicada, hoy en sus veintitantos, señala que no fue víctima, argumento utilizado por la defensa de Morales, quien afirma: “Si no hay víctima, no hay delito”.

Familias de la región lo visitan frecuentemente para expresarle apoyo y afecto (Foto AP/Jorge Sáenz)

The New York Times detalla que pese al asedio legal, Morales mantiene una rutina intensa, desplazándose en vehículos protegidos y declarando que su prioridad es “sostener el proceso y la región”. Consultado sobre la posibilidad de un nuevo exilio, afirmó: “Estoy luchando aquí. No tengo nada que perder. Solo el imperio y el gobierno derechista de Lucho. No me maten, eso es todo lo que quiero”.

Lejos de aceptar responsabilidades, el exgobernante se aferra a un discurso victimista y polarizador, atribuyendo sus problemas legales y políticos a supuestas conspiraciones externas. Su negativa a reconocer los errores y el desgaste provocado durante su gestión acentúa la fragmentación de quienes alguna vez lo respaldaron, dificultando la reconstrucción de una alternativa seria y renovadora para el país.