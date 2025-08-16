EEUU revocó los visados a familiares del ministro de Sanidad de Brasil por la misión de médicos de la dictadura cubana

El Ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha (REUTERS/Adriano Machado)

El Gobierno de Estados Unidos ha cancelado los visados de la esposa y la hija -de diez años de edad- del ministro de Sanidad de Brasil, Alexandre Padilha, tras las restricciones impuestas el pasado miércoles a las visas de funcionarios de países africanos y americanos, incluido Brasil, por cooperar con misiones médicas del régimen de Cuba, una medida que no afecta a Padilha debido a que tiene vencidos sus permisos desde 2024.

El Departamento de Estado aseguró que las personas involucradas en el programa del Ministerio de Sanidad conocido como Mais Médicos contribuyeron en un plan para “exportar trabajo forzoso por parte del régimen cubano”.

Así, estas nuevas restricciones se unen a las impuestas a dos funcionarios que trabajaron en el Ministerio de Sanidad brasileño -Mozart Julio Tabosa Sales y Alberto Kleiman-. Padilha no ha renovado su visado desde el año 2024, por lo que no está sujeto a cancelación, según informa Agencia Brasil.

Igualmente, Estados Unidos revocó visados e impuso restricciones a varios exfuncionarios de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y sus familiares “por su complicidad con el esquema de exportación de mano de obra” en el programa Mais Médicos.

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Las autoridades estadounidenses argumentaron que como parte de dicho programa los funcionarios utilizaron la OPS “como intermediario con la dictadura cubana para implementarlo sin cumplir con los requisitos constitucionales brasileños, eludiendo las sanciones estadounidenses a Cuba y pagando a sabiendas al régimen cubano lo que se debía al personal médico”.

Alexandre Padilha afirmó tras el anuncio que “no nos doblegaremos ante quienes persiguen a las vacunas, a los investigadores, a la ciencia y ahora a dos de las personas clave detrás de Mais Médicos”, en alusión a los funcionarios Sales y Kleiman, y celebró que en dos años las actuales autoridades brasileñas han duplicado el número de médicos de este programa que “salva vidas”.

El programa Mais Médicos, iniciativa sanitaria del gobierno de Brasil lanzada en 2013 para llevar atención médica a regiones remotas y zonas periféricas urbanas, cuenta actualmente con la participación de 2.659 médicos cubanos, según datos oficiales. La presencia de estos profesionales, que representa el 10% del total de 26.414 médicos vinculados al programa, es uno de los principales motivos citados por el gobierno de Estados Unidos para imponer nuevas sanciones a autoridades brasileñas y cubanas.

Un grupo de médicos cubanos tras su llegada a La Habana desde Brasil (REUTERS/Fernando Medina)

De acuerdo con información del Ministerio de Salud en Brasilia, cerca del 86% de los profesionales de Mais Médicos son brasileños, mientras que el resto proviene de otros 54 países. Cuba ocupa el primer lugar entre los extranjeros, superando con amplitud a Bolivia (188 médicos), Venezuela (82), Paraguay (55), Perú (42), Argentina (30), Colombia (27), Ecuador (13), Uruguay (12) y Haití (12).

La estructura de la presencia cubana en el programa presenta dos modalidades: 1.064 médicos han revalidado sus títulos en Brasil y trabajan en condiciones equiparables a los profesionales nacionales, mientras que 1.593 ejercen bajo el convenio firmado entre Brasil, La Habana y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), intermediario en la contratación y canalización de los pagos. Los médicos bajo convenio reciben sus salarios a través del Estado cubano, que retiene una parte de los fondos transferidos por Brasil vía OPS.

