América Latina

EEUU revocó los visados a familiares del ministro de Sanidad de Brasil por la misión de médicos de la dictadura cubana

El Departamento de Estado aseguró que las personas involucradas en el programa Mais Médicos contribuyeron en un plan para “exportar trabajo forzoso por parte del régimen cubano”

Guardar
El Ministro de Salud de
El Ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha (REUTERS/Adriano Machado)

El Gobierno de Estados Unidos ha cancelado los visados de la esposa y la hija -de diez años de edad- del ministro de Sanidad de Brasil, Alexandre Padilha, tras las restricciones impuestas el pasado miércoles a las visas de funcionarios de países africanos y americanos, incluido Brasil, por cooperar con misiones médicas del régimen de Cuba, una medida que no afecta a Padilha debido a que tiene vencidos sus permisos desde 2024.

El Departamento de Estado aseguró que las personas involucradas en el programa del Ministerio de Sanidad conocido como Mais Médicos contribuyeron en un plan para “exportar trabajo forzoso por parte del régimen cubano”.

Así, estas nuevas restricciones se unen a las impuestas a dos funcionarios que trabajaron en el Ministerio de Sanidad brasileño -Mozart Julio Tabosa Sales y Alberto Kleiman-. Padilha no ha renovado su visado desde el año 2024, por lo que no está sujeto a cancelación, según informa Agencia Brasil.

Igualmente, Estados Unidos revocó visados e impuso restricciones a varios exfuncionarios de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y sus familiares “por su complicidad con el esquema de exportación de mano de obra” en el programa Mais Médicos.

El sello del Departamento de
El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Las autoridades estadounidenses argumentaron que como parte de dicho programa los funcionarios utilizaron la OPS “como intermediario con la dictadura cubana para implementarlo sin cumplir con los requisitos constitucionales brasileños, eludiendo las sanciones estadounidenses a Cuba y pagando a sabiendas al régimen cubano lo que se debía al personal médico”.

Alexandre Padilha afirmó tras el anuncio que “no nos doblegaremos ante quienes persiguen a las vacunas, a los investigadores, a la ciencia y ahora a dos de las personas clave detrás de Mais Médicos”, en alusión a los funcionarios Sales y Kleiman, y celebró que en dos años las actuales autoridades brasileñas han duplicado el número de médicos de este programa que “salva vidas”.

El programa Mais Médicos, iniciativa sanitaria del gobierno de Brasil lanzada en 2013 para llevar atención médica a regiones remotas y zonas periféricas urbanas, cuenta actualmente con la participación de 2.659 médicos cubanos, según datos oficiales. La presencia de estos profesionales, que representa el 10% del total de 26.414 médicos vinculados al programa, es uno de los principales motivos citados por el gobierno de Estados Unidos para imponer nuevas sanciones a autoridades brasileñas y cubanas.

Un grupo de médicos cubanos
Un grupo de médicos cubanos tras su llegada a La Habana desde Brasil (REUTERS/Fernando Medina)

De acuerdo con información del Ministerio de Salud en Brasilia, cerca del 86% de los profesionales de Mais Médicos son brasileños, mientras que el resto proviene de otros 54 países. Cuba ocupa el primer lugar entre los extranjeros, superando con amplitud a Bolivia (188 médicos), Venezuela (82), Paraguay (55), Perú (42), Argentina (30), Colombia (27), Ecuador (13), Uruguay (12) y Haití (12).

La estructura de la presencia cubana en el programa presenta dos modalidades: 1.064 médicos han revalidado sus títulos en Brasil y trabajan en condiciones equiparables a los profesionales nacionales, mientras que 1.593 ejercen bajo el convenio firmado entre Brasil, La Habana y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), intermediario en la contratación y canalización de los pagos. Los médicos bajo convenio reciben sus salarios a través del Estado cubano, que retiene una parte de los fondos transferidos por Brasil vía OPS.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

EEUUBrasilVisasministro de Sanidad de BrasilAlexandre PadilhaMédicos CubanosCubaMais Médicos

Últimas Noticias

El régimen de Ortega confiscó un colegio católico y nombró como director a un paramilitar que reprimió las protestas de 2018 en Nicaragua

Las monjas josefinas que lo administraban fueron desalojadas del centro, a pesar de que la misma dictadura les entregó la medalla de honor de oro del Parlamento por su destacado servicio al país

El régimen de Ortega confiscó

“Imagino la muerte como la paz”: el relato de dos pacientes y una madre que piden por la eutanasia legal en Uruguay

El proyecto denominado “muerte digna” fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado, donde se presume que tendrá mayoría; un legislador leyó tres cartas conmovedoras en la sesión para argumentar su voto

“Imagino la muerte como la

Elecciones en Bolivia: el TSE probará un nuevo sistema de conteo rápido tras los fallidos intentos de 2019 y 2020

Hace seis años el corte en el sistema detonó las acusaciones de fraude contra Evo Morales; un año después, fue suspendido porque su eficiencia no estaba garantizaba. Este domingo se pondrá a prueba el Sirepre, con difusión de resultados a partir de las 21:00

Elecciones en Bolivia: el TSE

Eduardo Bolsonaro se reunió con el secretario del Tesoro de EEUU en medio de las tensiones bilaterales con Brasil

“Tuvimos una excelente conversación con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Fue una oportunidad única poder hablar sobre Brasil y Estados Unidos con alguien tan bien preparado”, escribió el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro en X

Eduardo Bolsonaro se reunió con

El huracán Erin se aproxima al Caribe: las autoridades advirtieron fuertes lluvias, inundaciones y oleaje peligroso en varias islas

El centro meteorológico señaló que se espera un “fortalecimiento sostenido a rápido en los próximos días” y pronosticó que Erin se convertirá en un huracán mayor durante el fin de semana

El huracán Erin se aproxima
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vuelos demorados y cancelados en

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 16 de agosto

Un tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor huyó del lugar

Este precioso pueblo en Valencia ofrece trabajo y viviendas por 50.000 euros debido a la despoblación

Alberto Chicote explica cómo pasó de 120 kilos a solo 72: “Tantos años hecho un animal y de repente, boom”

Policía rescata a un pato tras incendio en fábrica en Iztacalco

INFOBAE AMÉRICA
Ascienden a más de 320

Ascienden a más de 320 los muertos por las lluvias monzónicas en Pakistán

Joan García y Marcus Rashford, inscritos en LaLiga

Escucha, empatía y autocontrol: así trabajan los negociadores de la Policía Nacional en situaciones de máxima tensión

Jucil pide medios y efectivos urgentes en el Seprona ante la oleada de incendios

VÍDEO: Feijóo pide no dejar fuera a Ucrania en el camino a la paz y critica a Sánchez por ser "excluido" de reuniones

ENTRETENIMIENTO

La primera Merlina Addams: la

La primera Merlina Addams: la historia de Lisa Loring entre la tragedia familiar y un matrimonio adolescente

“Rocky III” y la irrupción de Hulk Hogan: una escena que transformó para siempre la relación entre la tv, el ring y el cine

Ola de robos a celebridades en Los Ángeles: detuvieron a 4 jóvenes acusados del asalto a la residencia de Brad Pitt

‘Scary Movie’: Anna Faris y Regina Hall confirman su regreso a la próxima película de la saga

Así será la biopic que narrará la vida y lucha de Sinéad O’Connor