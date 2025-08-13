América Latina

Estados Unidos sancionó a funcionarios de Cuba, Granada y países africanos por las misiones médicas cubanas

El secretario de Estado Marco Rubio denunció que este programa internacional constituye una forma de “trabajo forzoso” que enriquece al régimen de Díaz-Canel y priva a los profesionales de sus derechos

Guardar
Foto de archivo: Médicos cubanos
Foto de archivo: Médicos cubanos sostienen una imagen del difunto Fidel Castro durante una ceremonia de despedida antes de partir a Italia para ayudar contra un brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en La Habana el 21 de marzo de 2020 (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles nuevas restricciones de visado para funcionarios gubernamentales de países africanos y de Granada, además de representantes de Cuba, a raíz de su participación en la contratación de misiones médicas cubanas.

Según Rubio, el Gobierno estadounidense considera que estos programas constituyen una forma de trabajo forzado, en tanto el Estado cubano “alquila” a sus profesionales sanitarios y retiene la mayor parte de los ingresos que generan en el exterior.

En un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Rubio declaró que estas medidas afectan tanto a funcionarios como a sus familiares, sin precisar qué países africanos son objeto de las sanciones ni dar detalles sobre la identidad de los afectados. “Hoy, el Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visas a funcionarios de gobiernos africanos, del cubano y del granadino, y a sus familiares, por su complicidad en el plan de misiones médicas del régimen cubano”, afirmó Rubio en el comunicado oficial.

Rubio, de ascendencia cubana, subrayó que el régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel envía misiones médicas internacionales cobrando “precios elevados” a los países que las solicitan, mientras que los médicos reciben solo una fracción de los pagos.

“Este plan enriquece al corrupto régimen cubano al tiempo que priva al pueblo cubano de atención médica esencial”, señaló el secretario de Estado. Además, advirtió que Estados Unidos “tomará las medidas necesarias para poner fin a este trabajo forzoso” y que se exhorta a los países contratantes a “pagar directamente a los médicos por sus servicios, no a los esclavistas del régimen”.

El gobierno estadounidense instó a la comunidad internacional a condenar lo que califica como prácticas abusivas por parte de la administración cubana y a no ser cómplice de la explotación del personal médico. “Hacemos un llamamiento a todas las naciones que defienden la democracia y los derechos humanos a que se unan a nosotros en este esfuerzo para enfrentar los abusos del régimen cubano y apoyar al pueblo cubano”, subrayó Rubio.

Estas medidas se enmarcan en una política de endurecimiento hacia Cuba puesta en marcha durante la administración de Donald Trump. En febrero y junio de este año, Washington ya había anunciado sanciones específicas dirigidas a funcionarios cubanos y de países centroamericanos implicados en la gestión o contratación de misiones médicas cubanas. En julio, el gobierno estadounidense sancionó por primera vez al dictador cubano Díaz-Canel, acusándolo de graves violaciones de derechos humanos.

Las misiones médicas cubanas, conocidas como “misiones internacionalistas”, representan una de las principales fuentes de divisas para la economía de la isla. El Departamento de Estado sostiene que estos programas privan a los médicos cubanos de sus derechos laborales y que las mayores ganancias quedan en manos del Estado cubano. A juicio de Washington, el objetivo de las restricciones es “apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de la libertad” y “garantizar la rendición de cuentas de quienes perpetúan su explotación”.

Foto de archivo del canciller
Foto de archivo del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

La reacción oficial de Cuba no se hizo esperar. El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó las medidas como “imposición y agresión”, y aseguró en la red social X que su gobierno seguirá prestando servicios de colaboración a nivel internacional. Cuba rechaza de forma categórica las acusaciones y sostiene que las misiones médicas son parte de una política de cooperación y solidaridad dirigida especialmente a países con menos recursos en América Latina, el Caribe y África.

En el contexto del primer reporte anual de derechos humanos tras el regreso de Trump a la presidencia, publicado este martes, Estados Unidos identificó el “trabajo forzoso auspiciado por el Estado” como uno de los principales abusos registrados en el año 2024. Según las autoridades estadounidenses, los programas de misiones médicas no solo afectan a los trabajadores sanitarios cubanos, sino que también contribuyen a sostener financiera y políticamente al régimen cubano.

Granada y varios países africanos aún no han emitido respuesta pública a las recientes restricciones anunciadas por Estados Unidos. La medida instala un nuevo reto diplomático en medio de las alianzas sanitarias globales y el contexto geopolítico entre América y los países en desarrollo.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

CubaGranadaEstados Unidosúltimas noticias américaMarco Rubio

Últimas Noticias

Dos partidos oficialistas chilenos se bajaron del pacto parlamentario y peligra la lista única

Los líderes de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) aseguraron que tienen “derecho a competir”

Dos partidos oficialistas chilenos se

Críticas en Chile a los dichos de José Antonio Kast quien aseguró que el Congreso “no es tan relevante”

Varias voces lo instaron a dejar de lado sus ideas autoritarias. “Nostálgico de la dictadura”, fue una de los cuestionamientos que le hicieron

Críticas en Chile a los

Bolivia: ratifican la prisión preventiva de la aliada de Evo Morales que amenazó con “contar muertos”

La dirigente política que amenazó con “contar muertos” en lugar de votos el día de las elecciones deberá permanecer recluida en prisión. La Justicia negó la apelación de su defensa

Bolivia: ratifican la prisión preventiva

La OPS investigará las muertes de doce bebés en un hospital de Guayaquil

Mientras tanto el gobierno anunció la militarización de varios centros de salud de esa ciudad

La OPS investigará las muertes

Elecciones en Bolivia: candidatos cierran campañas y desde el jueves rige el silencio electoral

Los bolivianos inician la cuenta regresiva para la votación del domingo, con dos opositores encabezando las encuestas y una campaña que promueve el voto nulo

Elecciones en Bolivia: candidatos cierran
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Que la gente buena de

“Que la gente buena de Colombia sepa que no están solos”: el mensaje de Christopher Landau tras su visita a Colombia

Paola Turbay mostró el dolor de la muerte de su primo Miguel Uribe con un último adiós: “Nos arrancaron a la fuerza a este gran hombre”

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico a Julieta Prandi y quedó detenido

Hermana del joven asesinado por un habitante de calle reveló nueva versión sobre el motivo del ataque

LLA define los puestos clave en la lista porteña: los confirmados y las diferencias entre Karina Milei y Macri

INFOBAE AMÉRICA
España respalda la propuesta de

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Marlaska recuerda que si una CCAA no puede gestionar los incendios "puede solicitar" al Gobierno la emergencia nacional

El fuego asola España: dos fallecidos, una veintena de heridos, miles de evacuados y hectáreas quemadas

El Sevilla no ve "ninguna tragedia" con las inscripciones y busca "la fórmula de bueno, bonito y barato"

ENTRETENIMIENTO

Catherine Zeta-Jones confiesa la vida

Catherine Zeta-Jones confiesa la vida que habría elegido en lugar de ser actriz

‘Downton Abbey’ prepara su última película y un homenaje en televisión

Antony Starr se despide de Homelander en la temporada final de ‘The Boys’: “Creamos un monstruo. Y lo extrañaré”

Leonardo DiCaprio reveló la película que se arrepiente no haber protagonizado: “Era una obra maestra”

Leonardo DiCaprio y su “humillante” revisión policial antes de una fiesta exclusiva en Ibiza