América Latina

El juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro comenzará el próximo 2 de septiembre

La sentencia de los magistrados concluirá un proceso penal iniciado en marzo contra el ex mandatario de Brasil por supuestamente haber intentado impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Guardar
El ex Presidente de Brasil
El ex Presidente de Brasil Jair Bolsonaro en su casa, donde cumple arresto domiciliario, en Brasilia August 14, 2025. REUTERS/Adriano Machado

La Corte Suprema de Brasil decidirá a partir del 2 de septiembre si el ex presidente Jair Bolsonaro es culpable de haber tramado un golpe de Estado contra Lula y si debe ser encarcelado, anunció el tribunal este viernes.

El fallo de los magistrados concluirá un proceso penal iniciado en marzo contra el exmandatario (2019-2022) por supuestamente haber intentado impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que este lo derrotara en las elecciones de 2022.

El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala, decidió que el veredicto sea estudiado en “sesiones extraordinarias los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre”, indica un comunicado del supremo.

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil fue la encargada de hacer el anuncio este viernes sobre la fase final del juicio por golpismo contra el ex presidente Bolsonaro.

Además de Bolsonaro serán juzgados otros siete acusados de formar parte del llamado “núcleo central” de la trama golpista, que al igual que el exmandatario se enfrentan a condenas que podrían oscilar entre doce y cuarenta años de prisión.

Zanin determinó la fecha para el juicio oral a pedido del relator del proceso, Alexandre de Moraes, quien presentó su solicitud este jueves, después de que los ocho acusados entregaron sus alegaciones finales.

Bolsonaro y sus siete antiguos colaboradores responden por los presuntos delitos de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, asociación armada para delinquir, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio público.

El magistrado Cristiano Zanin, presidente
El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala, quien decidió que el veredicto contra Bolsonaro con el presidente Lula Foto: AFP

Según la acusación formulada por la Fiscalía General, la trama golpista fue concebida después de que Bolsonaro fue derrotado en las elecciones de octubre de 2022 por el ahora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder de la ultraderecha no reconoció el resultado de las urnas y Brasil se sumergió en una vorágine de protestas y una crisis institucional que, según la acusación, tenía como objetivo impedir la toma de posesión de Lula.

La Fiscalía afirma que, tras el fracaso de los planes iniciales, los acusados habrían incitado el asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de bolsonaristas depredaron las sedes de los tres poderes del Estado y exigieron que las Fuerzas Armadas derrocaran al nuevo Gobierno.

En sus alegaciones finales, Bolsonaro rechazó de plano todas las acusaciones a través de sus abogados, quienes han pedido al tribunal su absolución.

La defensa del ex mandatario alegó que existe una absoluta falta de pruebas, negó su participación en un complot golpista y calificó de “absurdas” las acusaciones de la Fiscalía.

El proceso penal contra el líder de la ultraderecha ha desatado un conflicto diplomático y comercial entre Brasil y Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha aplicado aranceles del 50 % a los productos brasileños en represalia contra un juicio que considera “injusto” y producto de una “persecución política”.

Este jueves, Trump reiteró su convicción de que “lo que han hecho es, en realidad, una ejecución política que están intentando hacer con Bolsonaro” y calificó de “terrible” lo que sucede con quien ha definido como uno de los grandes líderes de la derecha en América Latina.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

BrasilJair BolsonaroLuiz Inácio Lula da Silva

Últimas Noticias

Por primera vez, el camarón desplazó al petróleo como principal exportación de Ecuador

El repunte se apoyó en mayores volúmenes, mejores precios y una creciente diversificación de mercados, según el Banco Central del Ecuador

Por primera vez, el camarón

Cayó en Chile una megabanda dedicada a la trata de personas

La mayoría de sus integrantes son extranjeros. En total, 22 personas fueron detenidas y se incautaron más de USD 500 mil en bienes ilícitos

Cayó en Chile una megabanda

Bolivia investiga al presidente de YPFB por presunta corrupción en la compra de combustible

A raíz de un informe legislativo, Armin Dorgathen y otros funcionarios son investigados por uso indebido de influencias y enriquecimiento ilícito en un caso que implica a la empresa Botrading

Bolivia investiga al presidente de

Caso Ronald Ojeda: el gobierno chileno y la policía sostienen la tesis de asesinato político

La madrugada de este jueves fue detenido el “Gordo Alex“, señalado como uno de los autores materiales de su secuestro y crimen

Caso Ronald Ojeda: el gobierno

Ecuador: el Gobierno retiró el pedido de aplazamiento de la audiencia ante la Corte Constitucional

El Ejecutivo cambió su postura en el caso contra la Ley de Integridad Pública y solicitó mantener la fecha prevista, pero con comparecencia física ante los jueces

Ecuador: el Gobierno retiró el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Según la UIA, la industria

Según la UIA, la industria creció 2,8% en julio y la actividad se frenaría por la suba de tasas de interés

Resultados Progol Media Semana 15 de agosto 2025 sorteo 756

Segundo simulacro nacional multipeligro 2025 hoy 15 de agosto: conoce todos los detalles para participar

Hoy no Circula Sabatino: evita multas este 16 de agosto

En video quedó captura de hombre que tenía como mascota una boa constrictor, en Medellín: la alimentaba con conejos vivos

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército israelí anuncia la

El Ejército israelí anuncia la muerte del responsable de preparar ataques en la brigada de Hamás en Rafá

El calor pone este sábado en aviso a casi toda España, con 30 provincias en nivel naranja y Sevilla en rojo

Chevi Guzmán conquista su quinto oro en Chengdú y la plata de María Varo eleva a 20 las medallas de España

Trump pide a Lukashenko que libere a más de 1.300 presos políticos antes de la cumbre con Putin

Al menos dos heridos por un tiroteo atribuido a un ajuste de cuentas en una mezquita en el sur de Suecia

ENTRETENIMIENTO

“En el barro”: ¿La serie

“En el barro”: ¿La serie está inspirada en una historia real?

Mueren los youtubers de Toyota World Runners tras accidente en las montañas de Canadá

“Thunderbolts” llega a streaming: ¿cuándo estará disponible en Disney Plus?

El adiós de And Just Like That... y la filosofía de Sarah Jessica Parker sobre la voz de los fans

El nieto de Jack Nicholson enfrenta orden judicial tras acusación de agresión