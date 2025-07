Transportistas que llevaban vacunas contra el sarampión en Bolivia cambiaron la carga por carne

Un termo que transportaba inmunizantes contra el sarampión en Bolivia fue abierto para cambiar la carga por carne. Fotos: Ministerio de Salud

Dos empleados de una empresa de transporte contratada por el Ministerio de Salud de Bolivia fueron aprehendidos luego de que se evidenciara que rompieron la cadena de frío al trasladar vacunas contra el sarampión a una población rural. Según la denuncia presentada por la ministra Maria Renée Castro, las dos personas abrieron el contenedor para colocar carne de res en lugar de los inmunizantes.

La ministra explicó que se habían despachado 230 vacunas contra el sarampión, además de otros insumos para la inmunización, a la localidad cruceña Ascensión de la Frontera, al este del país, en el marco de la campaña de vacunación para frenar la propagación del brote.

“Lamentablemente, dos trabajadores de la empresa de transporte contratada violentaron el termo de seguridad, rompieron la cadena de frío y reemplazaron las vacunas con carne. Un acto inaceptable que pone en riesgo la salud pública”, manifestó Castro ante los medios.

La ministra aseguró que las vacunas fueron repuestas al establecimiento de salud y que los dos acusados fueron detenidos y que “enfrentarán las consecuencias que establece la ley”.

La ministra de Salud de Bolivia durante una conferencia de prensa sobre el avance de la campaña de vacunación contra el sarampión. Foto: Ministerio de Salud

El caso se da en medio de un brote de sarampión que ha llevado a las autoridades nacionales a declarar alerta sanitaria el pasado 23 de junio, cuando se contabilizaban 60 casos a dos meses del primer contagio. Actualmente, se registran 175 casos confirmados, de los cuales 147 están en Santa Cruz.

En ese marco, el Gobierno intensificó las campañas de vacunación y la adquisición de dosis. Hasta ayer, según datos del Ministerio de Salud, se habían adquirido más un millón de dosis que se suman al medio millón que el país tenía disponible antes del inicio de la epidemia. “Actualmente estamos en proceso de adquisición de casi dos millones más, aunque hay una lista de espera porque varios países están enfrentando brotes de sarampión”, explicó la ministra Castro en conferencia de prensa.

Pese al avance de la campaña de inmunización, con 745.161 dosis ya administradas, la ministra alertó que existen impedimentos en algunas regiones donde no se permite el ingreso de las brigadas móviles. “Durante las visitas de las brigadas SRP (Sarampión, Rubéola, Poliomielitis), hubo personas y responsables de edificios que no permitieron el acceso ni autorizaron la vacunación de los menores. Esto es muy preocupante”, advirtió.

Un trabajador de salud pone una vacuna a un niño en una campaña puerta a puerta contra el sarampión en La Paz, Bolivia, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) presentados a inicios de julio, solo el 61% de los niños en Bolivia ha completado la vacunación con dos dosis, con lo que falta inocular al 39% equivalente a más de un millón de niños para que cumplan con el esquema completo.

En cuanto a la primera dosis, el organismo señala que la cobertura llega al 88% y que se enmarca dentro del promedio regional pero aún quedan cerca de 370 mil niños que no ha recibido ninguna dosis. Si bien la cobertura no es extremadamente baja es insuficiente para garantizar que no hayan estos brotes, señaló el representante de Unfpa en Bolivia, Pablo Salazar.

El objetivo del Gobierno es inmunizar al 95% de la población infantil para frenar la propagación del virus, por lo que la ministra reiteró el llamado urgente a madres y padres de familia a asumir su rol en la protección de la salud infantil.

Después de la ampliación del receso escolar de invierno -que duró cuatro semanas- este lunes los estudiantes del país volverán a las aulas, excepto en nueve municipios con mayor incidencia de casos, donde las clases serán virtuales pese al rechazo de algunas organizaciones de padres de familia.