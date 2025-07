Evo Morales y Andrónico Rodríguez descalificaron el llamado de Luis Arce para unir a la izquierda en Bolivia

Imagen de archivo. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 12 de junio de 2025. REUTERS/Ipa Ibanez

El oficialismo boliviano intensificó sus pedidos de unidad a los candidatos de izquierda ante el despunte de la oposición en las encuestas electorales de Bolivia de cara a los comicios del 17 de agosto. “Antes que sea tarde: la unidad ahora o la derrota mañana”, señala una carta publicada por el presidente Luis Arce en sus redes sociales, una propuesta que ya había realizado la semana pasada y que fue ratificada por una convocatoria oficial del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El aspirante de izquierda mejor posicionado en los sondeos, Andrónico Rodríguez, descalificó el llamado del primer mandatario y dijo que Arce debe dedicarse a terminar su gestión. “Está de manera insistente llamando a la unidad, no lo veo sincero. ¿Por qué a última hora?”, cuestionó en una entrevista este domingo en el canal Red Uno y agregó que el jefe de Estado “no supo cuidar la unidad (del MAS) ni gobernar con claridad”.

El presidente del Senado de Bolivia participa en un acto donde fue proclamado como candidato presidencial para los comicios electorales 2025. El Alto (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas

Sin embargo, el portavoz de Rodríguez, Carlos Solá, manifestó que la convergencia podría ser viable solo si se reconoce la candidatura presidencial de Rodríguez como eje articulador, lo que revela la existencia de pugnas de liderazgo para conformar un bloque de unidad.

En tanto, el ex presidente Evo Morales criticó este domingo el llamado de su sucesor y consideró que se trata de “un grito de auxilio” ante la pérdida de apoyo electoral del partido que lidera. Aunque el líder cocalero está inhabilitado para terciar las presidenciales, el nuevo dirigente del MAS, Grover García, indicó que convocará a sus “delegados” a la mesa de diálogo prevista para el jueves 24 de junio.

Las elecciones generales de Bolivia convocadas para el 17 de agosto están marcadas por la fragmentación de la izquierda. Si bien la oposición estuvo dispersa en anteriores votaciones y nunca logró conformar una candidatura única para derrotar al oficialismo, es la primera vez que hay más de un postulante que salió de las filas del socialista MAS.

Tres de los nueve candidatos emergen de ese partido: Eduardo Del Castillo, el ex ministro de Gobierno de Arce que postula por ese frente; Eva Copa, alcaldesa de El Alto y Rodríguez, actual presidente del Senado y considerado el sucesor político de Evo Morales.

Eduardo Del Castillo, Eva Copa y Andrónico Rodríguez, los candidatos de izquierda que disputan las elecciones presidenciales en Bolivia.

Si bien las encuestas muestran que hay un porcentaje importante de indecisos, los candidatos de oposición, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga están prácticamente empatados en la cabeza de los sondeos, seguidos de Rodríguez. En tanto, Del Castillo y Copa no superan el 2% de intención de voto y ponen en riesgo sus siglas: si no superan el mínimo 3% de votos requerido por las leyes bolivianas, éstas perderían vigencia legal.

En su mensaje publicado este domingo, Arce insistió en aspectos estratégicos para frenar la pérdida de apoyo en el electorado y advertir sobre los riesgos de la “restauración conservadora”. El presidente justificó su decisión de no ser candidato presidencial como un gesto para allanar el proceso de construcción de un frente de unidad. “Con unos habrá más afinidad táctica, con otros, mayor compatibilidad estratégica, pero si unos y otros no nos unimos, no hay victoria táctica ni mucho menos estratégica”, señaló.

La convocatoria del MAS tiene el visto bueno de su candidato y de Copa, quien en una declaración anterior al llamado oficial dijo que si surgía una invitación en ese sentido, ella estaría dispuesta a asistir. “Ojalá podamos concretar algo útil para la población”, manifestó ante los medios locales.