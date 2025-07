Insólito: un prófugo de la justicia chilena ofrece sus servicios de influencer

El empresario tiene a su haber varias causas cerradas sin condena por hechos de violencia previos.

El caso de Martín de los Santos Lehmann ha indignado en Chile a buena parte de la sociedad. El 17 de mayo pasado, tras una noche de juerga que incluyó un paso por un club nocturno del barrio alto santiaguino, atacó brutalmente por la espalda y sin mediar previo aviso a Guillermo Oyarzún (70), conserje de un edificio en Vitacura, dejándolo con diversas heridas y la pérdida total de visión en uno de sus ojos.

Su violento accionar continuó incluso tras ser detenido por Carabineros, pues al llegar a un centro de salud para constatar lesiones, se abalanzó sobre el cabo primero Francisco Clarke, quien declaró que el atacante “comenzó a amenazarme, manifestando: ‘paco concha de tu madre, donde te pille te mato, soy abogado, tú no eres nada, ya te voy a pillar para sacarte la cresta’, insultándome con diversas expresiones vejatorias y palabras soeces”.

Al día siguiente fue formalizado, pero el tribunal decidió dejarlo solo con arresto domiciliario y prohibición de acercarse la víctima. En los días siguientes circuló el video de la cobarde agresión y salieron a la luz varios antecedentes penales, con causas cerradas sin condenas por hechos violentos previos, los que inflamaron la rabia de la opinión pública.

Un mes después, el 23 de junio, el 4º Juzgado de Garantía de Santiago revirtió el arresto domiciliario y decretó su prisión preventiva, en una audiencia en la que encaró a la jueza y a la que accedió de forma telemática, puesto que ya había huido del país usando un pasaporte español con rumbo a Brasil, el 19 de ese mes.

De Los Santos encaró a la jueza en la audiencia de formalización alegando un "show mediático".

Así las cosas, y convertido en uno de los prófugos más buscados del país, Martín de los Santos ha buscado sacar provecho de la situación y mediante dos publicaciones en su cuenta Instagram ofreció sus servicios como influencer para “pymes, causas o talentos” que requieran visibilidad en redes sociales, toda vez que su perfil en dicha red social ha llegado a registrar 1,7 millones de visualizaciones en un solo día.

“Si llegaste hasta acá, no es casualidad. ¿Tiene una historia que necesita ser vista? Escríbeme. Esto no es fama, es alcance con propósito (...) No cobro, sumo”, escribió en la primera.

“Si alguien necesita difusión para su Pyme este es el momento. Etiqueten no más, que lo bueno se comparte”, reza el segundo post.

Su detención es inminente y según la Fiscalía Oriente -con información de la Interpol-, De Los Santos está actualmente en São Paulo. Pero como aún no es posible saber cuándo será detenido y extraditado, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó suspender la audiencia de reformalización en su contra que había sido fijada para el próximo 4 de julio.

El conserje Guillermo Oyarzún perdió la visión en un ojo.

Miedo y disculpas

A pesar de ello, De los Santos ha realizado varias transmisiones en vivo desde su cuenta de Instagram tratando de explicar su deleznable ataque. Hace unos días, el matinal Contigo en la mañana de CHV conversó con Pablo Roa, un influencer que se ha mantenido en contacto con él todos estos días.

Según el joven, el prófugo más polémico del país tiene un miedo cerval a caer en prisión preventiva. “Tiene temor de que le saquen la cresta en la cárcel. Le dije que consulté con un abogado y me dijo que los separan de los otros reos", aseguró.

De pasó, confidenció que De los Santos estaría practicando ayuno a fin de “estar al máximo cerebralmente“.

Este martes, Martín de los Santos volvió a subir una serie de publicaciones, en las que pidió perdón al afectado y a su familia y aseguró que su actuar se debió a que fue golpeado desde pequeño.

“Quiero que Chile entienda que acepto mis errores, sin rencor ni justificaciones. Pedir perdón es una prueba de humildad y también de valentía. De error en error aprendí con términos amargos y me comprometí con cambiar, aceptar y renacer en mis propios términos (...) Perdón don Guillermo”. se lee en la primera.

"Fui un niño golpeado. Esa violencia me marcó. Hoy soy un adulto con errores, sí, pero también con conciencia. Estoy negociando con respeto con la familia de don Guillermo. Quiero paz, no venganza", reza una segunda.

Sin embargo, y mientras la policía brasileña alista su captura, la teleserie continúa puesto que Martín de los Santos prometió que este viernes realizará otro live desde su cuenta de Instagram, a fin de continuar con sus descargos.