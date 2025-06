“Parece que te morís”: las personas que durmieron en la calle pese al alerta roja por frío en Uruguay

Marcelo, una persona que vive a la intemperie en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Tras la muerte de seis personas que dormían a la intemperie, el gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay decidió decretar una alerta roja por el frío. La decisión le daba le dio la potestad al gobierno de evacuar de manera obligatoria a todas las personas que estuvieran en situación de calle a un lugar bajo techo. Si se resisten, la Policía se encarga del traslado de manera forzosa.

Sin embargo, hubo casos de personas que siguieron durmiendo en la calle pese a la alerta roja. Lo hacían con miedo a morir de frío. Este es el caso de Marcelo, una persona que duerme en el Parque Batlle de Montevideo, cerca del Estadio Centenario. Tiene 44 años y hace seis que vive en la calle, según el testimonio que brindó al noticiero Telemundo de Canal 12. Su persona más cercana era su abuela, que lo ayudaba a conseguir trabajo en fábricas o en cualquier lugar que le permitiera hacer alguna tarea para ganar unos pesos.

Esto fue así hasta que su abuela murió.

Centro Puertas Abiertas del Mides de Uruguay, pensado para personas que viven en la calle y se resisten a ir a refugios (Mides)

Desde entonces, Marcelo está solo. Pasa el día en las plazas de ese parque céntrico de Montevideo y duerme bajo los árboles o debajo del techo de algún edificio, si está lloviendo. Tiene dos frazadas y un nylon, que lo ayudan a pasar el invierno.

Marcelo ya no se droga ni consume alcohol aunque fuma tabaco, según el relato que dio en la televisión uruguaya. Come lo que encuentra en los basureros y lo que le acercan los vecinos. Si no tiene suerte, camina hasta una iglesia en la que le brindan un plato de guiso caliente.

La noche del lunes y la del martes Marcelo la pasó en el parque, pese a que el riesgo que generaba el frío obligaba a evacuar a todas las personas que estuvieran a la intemperie. A Marcelo –según contó– no lo llevaron a ningún lado y durmió en el parque en el que transita sus días. Se mostró agradecido con los vecinos, porque le dieron “mucha comida”.

Usuarios atendidos por un centro para personas que viven en la calle en Uruguay (Mides)

“No me gustan los refugios. Tenés que ir a las seis de la tarde a hacer cola y si no hay lugar tenés que ir para otro lado. Te dan para el boleto y yo no voy a ir a tomar el ómnibus para allá, para el Centro”, expresó. “¿No te da miedo morirte de frío?”, le preguntó la periodista. “Sí, a veces sí. Te da miedo. Parece que te vas a morir. Te da mucho miedo el frío”, respondió.

“Si tengo miedo del frío, me voy para el refugio. Le pido a cualquier persona que me ayude, que llame a la Policía, que me lleven al refugio. Pero cuando llueve y hay mucho frío, si no, no voy a ir. Si no llueve, no tengo problema ninguno”, contó.

Otra mujer relató a Canal 10 que pasó en el Centro de Montevideo estos días y que tuvo que dormir sobre un cartón, un colchón y algunas frazadas. Aseguró que, si la van a buscar, “deja la calle”.

Operativo de evacuación de personas en situación calle por frío extremo en Uruguay (Presidencia)

Uno de los lugares que habilitó cupos para que las personas que viven en la calle pasaran la noche fue el Palacio Peñarol, dispuesto por el club para todo el invierno. Personas que pasaron la noche allí vieron con buenos ojos el operativo especial. “Antes pedíamos para ir a un refugio y los patrulleros no nos llevaban. Ahora sí y espero que siga siendo así”, contó uno de ellos a Teledoce.

“Nos dieron comida, dormimos bien. Por lo general, no voy nunca a los refugios, no me gustan, pero acá viene porque me fueron a buscar y me dieron la oportunidad. Vine y la aproveché”, agregó.

Dos jóvenes que estaban en la calle vieron que pasaba un patrullero y le pidieron que lo llevaran. “Antes pedíamos para ir a un refugio y los patrulleros no nos llevaban. Ahora sí y espero que siga siendo así”, contó. Uno de ellos dijo que hace unos meses que vive en la calle porque tuvo problemas en su casa. “Para no arruinar a mi familia, me fui”, señaló.