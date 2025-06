Turismo en Uruguay: creció la llegada de argentinos y se redujeron los viajes al exterior

Una temporada "espectacularmente buena " en Uruguay (EFE/Gianni Schiaffarino)

La disminución de la brecha cambiaria entre Uruguay y Argentina –que tuvo su nivel máximo en septiembre de 2023– tuvo un impacto marcado en el turismo. Los datos de ingresos y salidas de turistas muestran que en el primer trimestre la cantidad de argentinos que llegaron al país creció, al tiempo que los uruguayos que viajaron al exterior se redujo.

El Ministerio de Turismo divulgó este miércoles –más tarde que lo habitual– los números del cierre de la temporada de verano. En total, ingresaron a Uruguay 1.368.083 visitantes entre enero y marzo y dejaron en el país unos USD 891 millones de dólares. La cantidad de viajes aumentó un 20,5% en comparación a igual período del año anterior, al tiempo que el gasto significó un crecimiento del 25,4%, de acuerdo con las cifras oficiales.

Los argentinos fueron los turistas que más llegaron al país, algo habitual para los destinos uruguayos. Fueron 974.7422 los viajeros que cruzaron la frontera, una cifra que creció un 52,3% en comparación al mismo período del año anterior.

162

En el último verano, los argentinos viajaron a Uruguay en promedio 6,8 días y dejaron en el país USD 586 millones. El gasto promedio por persona fue de USD 601, según publicó el Ministerio de Turismo.

En el ranking de llegadas, aparecen en segundo lugar los turistas brasileños. Fueron 111.988 los viajes que recibió Uruguay desde ese país y dejaron divisas por USD 107 millones. El gasto promedio por persona fue superior al de los argentinos: gastaron USD 950.

En podio lo completan los uruguayos que llegan desde el exterior.

Antes de que estos números se hicieran públicos, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, compareció ante el Parlamento y habló sobre este fenómeno que se dio en el verano.

“Nuestra última temporada turística fue espectacularmente buena. Veníamos de una serie de temporadas turísticas extraordinariamente malas, sobre todo, porque éramos muy caros respecto a Argentina. Parte de la corrección macroeconómica que Argentina introdujo trajo como consecuencia –como era de esperar– una apreciación del tipo de cambio: ellos se encarecieron en dólares. Eso supuso que, el año pasado, los turistas argentinos volvieran a disfrutar de nuestro territorio. La pregunta es: si este ajuste que ha sido puesto sobre la mesa no es sostenible a lo largo del tiempo, ¿la probabilidad de que Argentina tenga cambios de precios relativos otra vez es elevada?”, planteó Oddone.

Se redujo la cantidad de viajes de uruguayos a Argentina (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El ministro de Economía hizo estos comentarios después de decir que el panorama hacia futuro con Argentina era de “incertidumbre”, aunque destacó el plan económico del presidente Javier Milei. Para Oddone, el rechazo a la situación económica que existía en Argentina dio lugar a que Milei hiciera un ajuste que definió como “muy duro” en la primera parte de su gobierno.

“Argentina hizo algo muy difícil de realizar. De hecho, yo era de los que creía que Argentina no iba a poder hacer lo que hizo. Como ex analista económico me manifiesto sorprendido de que Argentina haya podido implementar un programa de estas características; se lo he comentado a mis colegas argentinos en las oportunidades que nos hemos encontrado”, analizó el ministro uruguayo. Hacia el futuro, Oddone consideró que la etapa que se inicia ahora en Argentina es “enormemente compleja y con muchos desafíos”.

El efecto Argentina también se vio reflejado en el turismo emisivo. Es decir, en los viajes que hacen los uruguayos al exterior.

En el primer trimestre del año, la cantidad de salidas desde el país por turismo fueron 647.426, un 34,4% menos que en igual período del año pasado.

Los viajes a Argentina fueron la mayoría, pero muy inferiores a los de igual período del año anterior. La cantidad de uruguayos que salieron en enero-marzo fueron 393.580, un 42% menos.