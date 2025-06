Fabián Medina Sánchez: “No perdemos la esperanza de regresar a Nicaragua”

El periodista nicaragüense Fabián Medina Sánchez (EFE/Jorge Torres/Archivo)

El periódico más antiguo de Nicaragua, La Prensa, recibirá este miércoles el Premio Internacional Rey de España al Medio de Comunicación de Iberoamérica. Sin embargo, la ceremonia tendrá una particularidad elocuente: todos sus periodistas están exiliados. “Ser periodista en Nicaragua es incluso más perseguible que ser narcotraficante”, afirma su editor, Fabián Medina Sánchez, desde el exilio en una entrevista con la agencia EFE.

Fundado en 1926, La Prensa enfrentó históricamente tres dictaduras. Hoy, la redacción entera sobrevive en el exilio, sin sede física y sin poder imprimir el diario. “Nuestro edificio fue tomado. El gerente general, Juan Lorenzo Holmann, estuvo encarcelado durante 18 meses, luego fue desterrado y se le quitó la nacionalidad”, resume Medina.

La persecución a la prensa en Nicaragua se intensificó a partir de 2018, con la represión a las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. El viraje fue abrupto. “A todos nos sorprendió esto porque los cambios fueron muy abruptos en Nicaragua”, dice Medina. “Nunca pensé que iba a ser perseguible, como actualmente ocurre”.

A pesar del desarraigo, el equipo no renuncia a su misión ni a sus raíces. “No perdemos la esperanza de regresar al edificio tradicional de ‘La Prensa’; no perdemos la esperanza de ver circulando nuevamente ‘La Prensa’ en las calles de Nicaragua”, afirma.

La censura total

Según Medina, el país vive bajo una opacidad casi total. “En Nicaragua hay muchas zonas que no se sabe lo que está pasando”, señala. “No pueden hablar de política ni criticar al Estado” los pocos periodistas independientes que aún permanecen allí, y eso impide cualquier ejercicio de control público. “No hay forma de fiscalizar” al gobierno.

La crítica al poder ha sido criminalizada. “Criticar al Estado se convirtió en un delito que ellos llaman traición a la patria y en tanto es condenable, es perseguible y hay hasta 20 años de cárcel por ese delito”, recuerda.

Frente a esta situación, Medina subraya “la tradición de resistencia” del diario. La Prensa ha sobrevivido, aún sin edición impresa ni sede física, informando exclusivamente a través de su plataforma digital.

Medina posa con su libro "El preso 198"

“Nicaragua está prácticamente convertida en una Corea del Norte”

Medina compara el cierre informativo en su país con regímenes totalitarios. “Nicaragua está prácticamente convertida en una Corea del Norte”, afirma. “Cualquier periodista que quiere ingresar a Nicaragua, si se identifica como periodista del medio que sea, a menos que sea de los de ellos, de los oficialistas, pues no puede entrar, no se le permite entrar”.

La labor del equipo, explica, es “contrarrestar” el discurso oficial. Pero eso ha generado “reacciones increíbles”, incluso a nivel internacional. Cuando la UNESCO les otorgó el Premio Mundial a la Libertad de Prensa Guillermo Cano, el régimen de Daniel Ortega retiró al país de la organización.

Trabajar desde el exilio

Lejos de Managua, el equipo de La Prensa se vio obligado a reinventarse. “Hemos tenido que rediseñar nuestras formas de trabajo, cambiar todo lo que aprendimos en la universidad. Se mantienen los principios, pero las formas de trabajo son muy difíciles porque ya no podemos estar en el terreno”, explica Medina.

El contacto con las fuentes dentro de Nicaragua es cada vez más complicado. “Muchas veces las fuentes corren peligro por hablar con nosotros, por lo que hay muchas fuentes anónimas”, advierte.

Los riesgos no desaparecen, incluso desde el exterior. Medina recuerda el caso de Humberto Ortega, hermano del presidente y excomandante del Ejército Popular Sandinista. “El mismo día que salió la entrevista fue apresado y él murió como preso político de su propio hermano”, señala.

La fachada del diario La Prensa, un periódico de larga trayectoria crítico del presidente Daniel Ortega, se ve después de que el Gobierno nicaragüense tomara posesión de las instalaciones para convertir el espacio en un "centro cultural", en Managua, Nicaragua, el 23 de agosto de 2022 (REUTERS/Stringer)

Un premio para visibilizar la resistencia

La distinción que recibirán este miércoles en Madrid es, para Medina, “muy importante”. No por el reconocimiento en sí, sino porque “es la visibilización del esfuerzo que se está haciendo” y un homenaje a la “resistencia” del equipo.

El editor concluye con una afirmación que resume el espíritu del medio: “Por ahora nos toca resistir como podamos, mantener informado a la población de lo que pasa en Nicaragua, porque de alguna manera todavía los nicaragüenses se pueden informar de lo que sucede en su propio país con lo que nosotros podemos contar desde afuera”.

En un país donde informar se convirtió en delito, La Prensa sigue apostando por el periodismo, aún desde el exilio.

