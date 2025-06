El Tribunal Electoral de Bolivia convocó a un encuentro para garantizar las elecciones de agosto

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, en una imagen de archivo. Foto: Prensa local

Las autoridades electorales de Bolivia convocaron a diversos actores políticos a un encuentro para garantizar las elecciones generales del 17 de agosto, luego de que al menos diez recursos fueran presentados tras la inscripción de candidaturas y surgieran escenarios de conflictividad impulsados en parte lo por los seguidores del ex presidente Evo Morales que protestan por su inhabilitación.

Se trata del cuarto encuentro de estas características y el primero en el que participarán los diez candidatos registrados para disputar las elecciones. “El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está asumiendo un rol de llevar en adelante las elecciones, pero para esto necesita del concurso de todos los órganos del Estado y de las organizaciones políticas, entendiendo de que todos son corresponsables de que este evento electoral se realice”, manifestó ante los medios el secretario de cámara del TSE, Fernando Arteaga.

El proceso electoral enfrenta una serie de obstáculos. Los primeros escollos tuvieron que ver con la legalidad de las organizaciones políticas. Luego de que se registraran los candidatos en el TSE, surgieron al menos diez recursos de inhabilitación de partidos que pueden arrasar con el 80% de la papeleta electoral. Los motivos tienen que ver con presuntos incumplimientos de resoluciones o faltas a los estatutos partidarios.

Frontis del Tribunal Supremo Electoral en La Paz, Bolivia. Foto: APG

También hay confusiones sobre los candidatos que van a terciar los comicios: solo el 36% de los postulantes a diputados y senadores fueron habilitados porque todos los demás no cumplieron con los que requisitos, con lo que se abre ahora un periodo de sustitución de postulantes.

En paralelo, muchos en Bolivia temen que los jueces terminen ordenando el campo político y entorpeciendo el proceso electoral, tal como ocurrió con las elecciones judiciales del año pasado. De hecho, ya fallaron para inhabilitar al ex presidente Morales y anularon la personería jurídica del Partido de Acción Nacional Bolivia (Pan Bol), con el que los seguidores del líder cocalero buscaban tener representación política. De igual manera, la continuidad de otros frentes dependen de decisiones judiciales.

En una entrevista con el periódico El Deber, el vicepresidente del TSE, Óscar Hassenteufel reveló que los vocales sufren “ataques son de todos lados” y pidió apoyo para llevar adelante la votación. “Apoyen al Tribunal Electoral, estamos acosados”, manifestó al diario cruceño.

Fotografía de archivo de un seguidor del expresidente de Bolivia Evo Morales, al sostener carteles con imágenes del exmandatario, a las afueras de la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, en La Paz. EFE/Luis Gandarillas

El encuentro se da durante una escalada de conflictos en el país por las protestas de los partidarios de Morales y otros sectores que exigen la renuncia del Luis Arce por la crisis económica que atraviesan los bolivianos. En las últimas horas, hubo un recrudecimiento de la violencia en los piquetes con la muerte de tres policías por impacto de bala en enfrentamientos con los seguidores del ex presidente.

Morales no pudo inscribir su candidatura a las elecciones por una sentencia constitucional que limita el ejercicio de la Presidencia a dos mandatos, continuos o no, y él ejerció el cargo durante tres periodos, entre 2006 y 2019. Adicionalmente, el frente político con el que pretendía terciar perdió su personería jurídica por no haber obtenido el mínimo 3% de los votos en los comicios anteriores. Algunos analistas creen que si bien esta decisión se enmarca en la ley, responde a intereses políticos porque se asumió de manera tardía y después de que el partido anunció su alianza con el evismo.

La denominada “Cumbre por la Democracia” tendrá lugar este jueves por la tarde en Santa Cruz de la Sierra y participará el presidente y otros representantes del Gobierno, los órganos Legislativo y Judicial, los candidatos a presidente y vicepresidente de los 10 frentes políticos que están en carrera y representantes de la comunidad internacional.