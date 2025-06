Crece la violencia en Bolivia: tres policías muertos en choques con bloqueadores afines a Evo Morales

Policías enfrentan a bloqueadores en la población de Vinto, Cochabamba, el 11 de junio de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Las movilizaciones sociales en Bolivia escalaron en violencia tras la muerte de tres policías en Llallagua, un municipio minero al norte de Potosí. La Policía Boliviana fue prácticamente rebasada por los bloqueadores que protestan por la exclusión del ex presidente Evo Morales (2006-2019) de las elecciones de agosto y exigen la renuncia del presidente Luis Arce, a quien responsabilizan por la crisis económica que atraviesa el país.

Los subtenientes Jorge Barrozo Rodríguez y Carlos Enrique Apata Tola, además del sargento segundo Jesús Alberto Mamani, perdieron la vida tras ser heridos con armas de fuego. También se reportó que un capitán está en estado crítico y recibe atención en un centro de salud. Los manifestantes quemaron un bus que trasladaba policías, tomaron como rehenes a algunos uniformados e impidieron el paso de ambulancias para atender a los heridos, según los reportes de la prensa local.

El martes ya se había vivido una jornada de violencia en ese municipio, en la que algunos pobladores se enfrentaron con los bloqueadores que desde hace días tiene cercada la zona urbana impidiendo el paso de alimentos, gas domiciliario y combustible.

“Los vecinos, transportistas y comerciantes, agobiados tras una semana de corte total en el suministro de combustible, gas y alimentos, decidieron tomar las calles para desbloquear por la fuerza la ruta que permanece cerrada por grupos identificados con el expresidente Morales”, señalaba el diario local El Potosí.

Una persona detenida durante la intervención policial en la localidad de Vinto, Cochabamba, el 11 de junio de 2025. REUTERS/Claudia Morales

También se registraron choques entre las fuerzas del orden y los bloqueadores de la población de Vinto, distante a 20 kilómetros de Cochabamba, al centro del país. Durante cuatro horas los manifestantes respondieron a las acciones policiales con petardos y piedras, y la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar la protesta.

El líder cocalero se mantiene atrincherado en su bastión en la región cocalera de Cochabamba, donde cientos de campesinos lo resguardan para evitar su captura. Este jueves por la mañana se registraban 19 piquetes en cuatro de nueve departamentos, la mayoría ubicados en Potosí y Cochabamba.

Los seguidores de Morales protestan por su inhabilitación para disputar las elecciones, luego de que una sentencia constitucional limitara el ejercicio de la Presidencia a dos gestiones y Morales ya ocupó el cargo en tres periodos.

También hay protestas de otros sectores por los problemas económicos del país, durante un periodo prolongado de escasez de combustible que ha provocado filas en las estaciones de servicio y ha perjudicado sectores estratégicos como el transporte y la producción agrícola. A esto se suma una intensificación en el alza de los precios de la canasta familiar. En el área rural del departamento productivo Santa Cruz se registraron bloqueos y también hubo marchas masivas en La Paz en las que se pidió la renuncia del presidente.

Un comerciante grita consignas durante una protesta contra la crisis económica en La Paz, Bolivia, el lunes 9 de junio de 2025. (Foto AP/Juan Karita)

Arce ha descartado su dimisión porque “la renuncia de nadie resuelve los problemas” y en cambio prometió mano dura contra los bloqueos para retomar el control del país con operaciones conjuntas de policías y militares. “No vamos a hacer que ganen aquellos que no quieren las elecciones, lo que no quieren la democracia, que no quieren al país ni al pueblo boliviano”, manifestó Arce en un mensaje el miércoles tras darse a conocer la muerte de los oficiales.

Morales también ha subido el tono y aunque afirma que él no comanda los piquetes, advirtió que el desbloqueo generará una “mayor rebelión y mayor sublevación ante el Gobierno”.

Ante la escalada de violencia a dos meses de las elecciones generales, algunos sectores han pedido que se dicte estado de excepción para restablecer el orden, al menos en las regiones donde el conflicto recrudece.