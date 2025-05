Rodrigo Chaves Robles: “La economía costarricense ha pasado de estar al borde de una crisis a ser una de las más robustas de América Latina”

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, destacó en su intervención durante el tercer Latin Consumer Summit en Miami los logros económicos de su gobierno y ofreció un análisis crítico de la política costarricense, en un diálogo con Carlos Díaz-Rosillo, fundador del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Florida International Univesity. En una conversación abierta y franca, Chaves se centró en los retos y avances de su administración, abordando temas como la reforma política, el crecimiento económico y las relaciones internacionales de Costa Rica.

Chaves explicó que la situación política de su país, históricamente dominada por un bipartidismo que ha capturado las instituciones, ha cambiado drásticamente con su ascenso al poder. Según el mandatario, el “parteaguas” de su gobierno se debe a la “revolución política” que lidera, una transformación que describe como una ruptura con la práctica política tradicional.

“Costa Rica ha sido una nación maravillosa, pero al igual que todo proceso que no se controla y no se mide, ha habido un deterioro importante”, afirmó. Y señaló que las instituciones costarricenses fueron “capturadas por fundamentalmente dos fuerzas políticas, un bipartidismo que empezó en 1949″, que se repartía los beneficios de las políticas públicas, sin abordar los problemas reales de la nación.

En un tono directo, Chaves subrayó que la principal causa de este deterioro fue la falta de control y vigilancia. “La causa fundamental de un deterioro en cosas observables como la educación, el desempeño económico, el crecimiento, etcétera, es que las instituciones políticas fueron capturadas”, afirmó, explicando que este sistema político había generado una “protección de las instituciones públicas” y que había promovido un ambiente de “corrupción”.

En cuanto al impacto de su gobierno en la economía, Chaves destacó los logros alcanzados en tiempo récord. Afirmó que Costa Rica experimentó una “revolución económica” y detalló el crecimiento económico del 4,3%, el mayor entre los países de la OCDE, y una de las inflaciones más bajas del mundo. “La economía costarricense la encontramos al borde de una crisis y hoy es una de las más robustas de América Latina”, señaló con orgullo. Además, destacó la reducción de la deuda pública del 68% al 55% del PIB y el crecimiento de las exportaciones a dos dígitos, calificando estos avances como parte de lo que llamó “el gobierno de los Jaguares”.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, conversó con Carlos Díaz-Rosillo, fundador del Centro Adam Smith para la Libertad Económica y ex director de política pública de la Casa Blanca, en el panel Liderazgo en América Latina del tercer Latin Consumer Summit, que se celebró en Miami este 8 y 9 de mayo

La popularidad de su gobierno, que ha sido un factor importante para la estabilidad política, también fue un asunto consultado por Díaz-Rosillo. Chaves reflexionó sobre cómo la aprobación popular no se mide por su figura personal, sino por los resultados. “La popularidad no me hace más alto, más bajo, más gordo, más adinerado, más inteligente. Es simplemente una medición de que no ha habido un gobierno desde que hay datos en Costa Rica que haya tenido tanto apoyo popular a cada etapa del gobierno”, expresó.

Sobre el futuro político de Costa Rica, el presidente explicó que aún queda mucho por hacer. A pesar de los avances, mencionó que la oposición en el Congreso ha sido un obstáculo constante. “Todavía existe una oposición que no es oposición, es obstrucción. El objetivo de ellos era hundir el barco para tomar el timón porque se los estábamos quitando”, comentó. Sin embargo, enfatizó que su gobierno sigue trabajando en reformas estructurales, como cambios en el Poder Judicial, que considera el “cáncer más grande” de la sociedad costarricense.

Chaves también habló sobre las relaciones internacionales de Costa Rica, destacando la importancia de la relación con Estados Unidos. Resaltó la política de su gobierno para fortalecer la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, con innovadoras tecnologías de escaneo en los puertos de exportación, y cómo este esfuerzo ha permitido una disminución de los decomisos de cocaína. “Costa Rica es el único país de todo el hemisferio que escanea el 100% de lo que sale de nuestro puerto de Limón hacia Europa”, detalló.

Rodrigo Chaves Robles

A nivel comercial, Chaves subrayó la importancia de la atracción de inversión extranjera. Mencionó que Costa Rica ha logrado avances significativos en este ámbito, destacando su crecimiento en productividad laboral y la creación de un entorno favorable para los negocios. “Somos la economía que ha crecido más en productividad del trabajo en los últimos diez años en América Latina”, expresó. Destacó también el modelo económico del país, que combina el valor agregado con la tecnología y la innovación, haciendo de Costa Rica un destino atractivo para empresas globales.

Finalmente, Chaves compartió su visión sobre la política externa de Costa Rica. Destacó la importancia de la relación con Estados Unidos y la postura que ha adoptado en cuanto a la influencia de China. “Costa Rica tomó una posición estratégica de no permitir que Huawei compitiera por establecer la red de 5G en nuestro país”, dijo, aludiendo a las tensiones geopolíticas en torno a la tecnología de telecomunicaciones.

Por su parte, Carlos Díaz-Rosillo abordó un fenómeno clave en la política económica global: el nearshoring. Destacó cómo muchas empresas estadounidenses, que históricamente habían trasladado su producción a países como China, ahora buscan reubicarse en naciones más cercanas, como parte de una estrategia para evitar las tensiones geopolíticas y reducir costos. “Este es uno de los pocos temas, quizás el único tema de importancia en el que hoy día los republicanos y los demócratas están de acuerdo”, afirmó, aludiendo a la creciente tendencia de “Nearshoring” y cómo Costa Rica, República Dominicana y Paraguay están aprovechando esta oportunidad.

Carlos Díaz-Rosillo

Díaz-Rosillo también hizo énfasis en el papel destacado de Costa Rica, señalando que el país ha logrado atraer a inversionistas de Estados Unidos y otras partes del mundo gracias a sus políticas de incentivos.

En un tono final de despedida, Chaves mostró su disposición a seguir adelante con su agenda reformista, aunque también dejó abierta la posibilidad de un retiro de la política tras el final de su mandato. “La gran pregunta es si el Congreso va a tener esa cantidad mínima de diputados para hacer las grandes reformas”, concluyó.

El presidente de Costa Rica, en su intervención, dejó claro que, más allá de los logros inmediatos, el verdadero desafío para el país reside en la consolidación de las reformas estructurales necesarias para un futuro más próspero y democrático.