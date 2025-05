Sindicalistas le respondieron a Mujica tras las críticas: “El movimiento no tiene guampas”

El presidente del PIT-CNT, la central de trabajadores de Uruguay, Marcelo Abdala (PIT-CNT)

“Yo no les reprocho que pidan hoy. Les reprocho los cuatro años que estuvieron de guampas caídas, sin mirar la realidad”, dijo el ex presidente uruguayo José Mujica sobre la actitud del PIT-CNT, la central sindical de Uruguay, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Sus comentarios generaron un fuerte malestar en el movimiento de trabajadores, que salió a contestarle al ex mandatario.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, lamentó los dichos de Mujica. “La vida habla por sí misma. Desde 2020 varios paros generales, movilizaciones permanentes de distinto tipo, y ni que hablar que [se promovieron] dos plebiscitos contra leyes antipopulares. Dicho esto, nada va a distraernos de los planteos hechos el 1° de mayo”, escribió el dirigente sindical en la red social X.

Luego, en declaraciones en el programa Arriba Gente de Canal 10, Abdala lamentó “profundamente” los dichos de Mujica. “No se ajustan a la realidad”, puntualizó.

El acto del PIT-CNT, en Montevideo, por el Día Internacional de los Trabajadores (Presidencia)

“Solamente en 2023 se desarrollaron cinco paros generales e importantes movilizaciones”, recordó Abdala. “Es muy injusto ubicar que el movimiento sindical no tuvo un protagonismo importante desde la movilización, desde la protesta y desde el planteo en los cinco años anteriores”, señaló.

El presidente del PIT-CNT recordó que durante el gobierno de Lacalle Pou el movimiento sindical impulsó dos consultas populares contra leyes promovidas por esa administración y sostuvo que los estudios de conflictividad muestran los niveles de reclamos que hubo. “No le encuentro lógica”, enfatizó Abdala.

“El movimiento sindical no tiene guampas y no las agacha frente a nadie”, insistió el dirigente sindical. Consideró que lo que dijo Mujica fue un “exabrupto” que no va a distraer a la organización “dando demasiada polémica”.

Fotografía de archivo del ex presidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica. EFE/ Gianni Schiaffarino

Los comentarios de Mujica se dieron el viernes, cuando fue entrevistado por el programa Palabras Cruzadas de Radio Sarandí. Para él, hay mayores exigencias desde el sindicalismo para la administración de Orsi porque se trata de un “gobierno progresista”. “Durante cuatro años el movimiento sindical no movió un dedo. No le hizo un paro. Nada. ¿Y ahora?”, expresó Mujica comparando la actitud actual del PIT-CNT con la que tuvo durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Mujica aseguró que cuando gana la izquierda, aumentan los reclamos. “Matemáticamente. ¿Cuántos paros viste en el gobierno del Cuqui [Luis Lacalle Pou]? Y ahora llega este gobierno y enseguida [hacen paros]”, enfatizó.

El ex presidente uruguayo aseguró que el movimiento sindical no quiso “pechar” con el gobierno de Lacalle Pou. “Es macanudo tener un gobierno de izquierda. Le pedís cualquier cosa. Pero un gobierno de derecha te arranca las muelas; entonces, cuidan más bien el trabajito que les queda. ¿Me van a decir que no? Ah, sí. Yo quiero ver la lista de paros que hicieron. Pero es humano, yo lo comprendo”, señaló.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en el acto del Día Internacional de los Trabajadores, organizado por el PIT-CNT (Presidencia)

Sus declaraciones fueron pocos días después del acto del 1° de mayo, en el que el movimiento sindical propuso gravar a los empresarios para financiar el sistema previsional. El presidente Orsi consideró que sus planteos fueron “jugados”.

Además de la respuesta de Abdala, otro dirigente sindical tuvo comentarios más fuertes hacia el ex presidente. El secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay, Germán González, escribió en Facebook que, mientras Mujica hacía “discursos filosóficos desde un sillón”, el movimiento sindical estaba “en el barro, peleando por los que no tienen voz”.

“Pepe, aflojá. En serio. Cada 15 días armás un acto, te despedís, saludás con cara de abuelo sabio, y a la semana siguiente ya estás de nuevo en algún escenario llorando y diciendo que ahora sí es la última”, escribió.

“No seas nabo, Pepe. Si no tenés nada útil que decir, mejor seguí con tu gira eterna de despedidas. Nosotros seguimos laburando por un país más justo, mientras vos buscás micrófono para no perder vigencia”, continuó.