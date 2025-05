José Mujica, a días de cumplir 90 años: “Gasté mi vida en tratar de ayudar al Uruguay; no tuve mucha suerte”

El ex presidente uruguayo, José Mujica (EFE/Raúl Martínez)

El ex presidente uruguayo José Mujica está a 15 días de cumplir sus 90 años. El histórico dirigente de la izquierda local insiste, en todas las entrevistas periodísticas que brinda, que está en la etapa final de la vida. Estas afirmaciones las remarca con mayor contundencia desde enero, cuando anunció que el cáncer de esófago que tiene hizo metástasis y que no se sometería a ningún tratamiento.

“Estoy enfermo. Me estoy muriendo. ¿Qué querés? Estoy a días de los 90. Voy tirando. Soy consciente de que estoy en la despedida”, dijo el ex mandatario, al ser entrevistado el viernes en el programa Palabras cruzadas de Radio Sarandí. Su cumpleaños es el 20 de mayo.“Gasté mi vida en tratar de ayudar al Uruguay. No tuve mucha suerte. Por lo menos votaron muy bien”, agregó.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, fue promovido por Mujica, quien se convirtió en su respaldo popular más importante. Sobre el vínculo que tienen, el ex presidente señaló que no es “el consultor” de Orsi. “Si tengo que darle una opinión, se la doy. Él ha crecido mucho. Hace más de 20 años está en Canelones y no le ha ido tan mal. Lo conozco hace más de 35 años”, elogió.

El ex presidente uruguayo José Mujica y su esposa, Lucía Topolansky, este viernes, entre entrevista con el programa Palabras Cruzadas en su chacra (Radio Sarandí)

El ex presidente definió a Orsi como un “buen negociador”, que es “adecuado” para un país como Uruguay en el que “a prepo no sacás nada”.

Mujica se define como un “bicho político” y sus comentarios sobre la realidad uruguaya tienen fuertes repercusiones. “Pobre Orsi”, evaluó Mujica, al hablar de los primeros 60 días del gobierno de Yamandú Orsi. “Es responsable de todos los pecados naturales”, expresó. Una de sus críticas fue hacia el movimiento sindical

Para Mujica, hay mayores exigencias desde ese sector para la administración de Orsi porque se trata de un “gobierno progresista”. “Durante cuatro años el movimiento sindical no movió un dedo. No le hizo un paro. Nada. ¿Y ahora?”, expresó Mujica comparando la actitud actual del PIT-CNT con la que tuvo durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Yamandú Orsi junto a José Mujica @OrsiYamandu)

Mujica aseguró que cuando gana la izquierda, aumentan los reclamos. “Matemáticamente. ¿Cuántos paros viste en el gobierno del Cuqui [Luis Lacalle Pou]? Y ahora llega este gobierno y enseguida [hacen paros]”, enfatizó.

Mujica consideró que “está bien” que los trabajadores defiendan su salario. “La cagada es que no lo hagan cuando está la contra también arriba. Yo no les reprocho que pidan hoy. Les reprocho los cuatro años que estuvieron de guampas caídas, sin mirar la realidad”, sostuvo.

El ex presidente uruguayo aseguró que el movimiento sindical no quiso “pechar” con el gobierno de Lacalle Pou. “Es macanudo tener un gobierno de izquierda. Le pedís cualquier cosa. Pero un gobierno de derecha te arranca las muelas; entonces, cuidan más bien el trabajito que les queda. ¿Me van a decir que no? Ah, sí. Yo quiero ver la lista de paros que hicieron. Pero es humano, yo lo comprendo”, señaló.

El acto del PIT-CNT, la central sindical de Uruguay, por el Día Internacional de los Trabajadores (Presidencia)

Sus declaraciones fueron pocos días después del acto del 1° de mayo, en el que el movimiento sindical propuso gravar a los empresarios para financiar el sistema previsional. El presidente Orsi consideró que sus planteos fueron “jugados”.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, lamentó los dichos de Mujica. “La vida habla por sí misma. Desde 2020 varios paros generales, movilizaciones permanentes de distinto tipo, y ni que hablar que [se promovieron] dos plebiscitos contra leyes antipopulares. Dicho esto, nada va a distraernos de los planteos hechos el 1° de mayo”, escribió el dirigente sindical en la red social X.

Mujica dijo que a su chacra, ubicada en las afueras de Montevideo, llegan dirigentes políticos de todos los partidos.