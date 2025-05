Yamandú Orsi consideró “jugados” los planteos del movimiento sindical uruguayo y descartó imponer nuevos impuestos

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en el acto del Día Internacional de los Trabajadores, organizado por el PIT-CNT (Presidencia)

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, demoró varios minutos en llegar hasta la silla desde la cual escucharía los discursos por el Día Internacional de Los Trabajadores. Lo detenían los saludos de militantes, sindicalistas y dirigentes de la oposición. Una vez en su lugar, tomó una libreta, una lapicera y comenzó a sacar apuntes de lo que decían los dirigentes del PIT-CNT, la central sindical de país.

La expectativa estaba puesta en que el de este jueves sería el primer discurso del movimiento sindical tras el regreso de la izquierda al poder en Uruguay, luego de cinco años de mandato de Luis Lacalle Pou.

Una de las primeras medidas del gobierno de Orsi fue convocar a un “diálogo social” para reformar el sistema previsional, luego de una reforma jubilatoria aprobada en la legislatura anterior que extendió la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años. A esa instancia fueron convocados tanto el PIT-CNT como las cámaras empresariales. Y fue una de las referencias del acto del 1° de mayo.

El acto del PIT-CNT, la central sindical de Uruguay, por el Día Internacional de los Trabajadores (Presidencia)

La central sindical uruguaya adelantó que a ese ámbito llevará como propuesta principal que se establezca “un impuesto a la ganancia de las empresas sin importar la cantidad de trabajadores que tenga, como aporte que sustituya el aporte patronal [el porcentaje del salario que aportan los empleadores al sistema previsional]”. Así lo explicó la dirigente sindical Lorena Luján en su discurso.

“La contribución de las empresas a la seguridad social será en función de lo que ganen, independientemente de la cantidad de empleados que tengan. Dejará de ser un costo fijo para ser variable en función de la ganancia, sin importar la cantidad de empleados”, se explayó.

La dirigente también señaló que el PIT-CNT buscará que la seguridad social sea “solidaria, universal y sin lucro”. “La lucha sindical es la lucha del pueblo, es la lucha democrática, es la lucha por la justicia y por la pública felicidad”, señaló.

El acto del PIT-CNT, en Montevideo, por el Día Internacional de los Trabajadores (Presidencia)

Otro dirigente sindical que se expresó fue Sergio Sommaruga, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada. Uno de sus planteos fue declarar la “emergencia nacional de la situación de la pobreza de la infancia y la adolescencia”. “El 1% más rico del Uruguay concentra la misma cantidad de ingresos que el 50% más pobre. Ese mismo 1% concentra el 80% de los recursos financieros depositados en los bancos. Entonces, ¿Uruguay puede o no puede erradicar la pobreza en las infancias y la adolescencia?”, preguntó.

El presidente Orsi se sorprendió con alguno de los planteos, según reconoció luego en una rueda de prensa. “Fueron planteos muy jugados, que tendrán su devolución en el marco del diálogo social en alguna parte”, evaluó el mandatario. Destacó también la propuesta del PIT-CNT de desarrollar un diálogo “por el desarrollo nacional”.

El presidente uruguayo respondió al planteo de establecer un impuesto a las empresas: señaló que no está en los planes de su administración. “Eso nos lo llevamos para analizar, no se me ocurre y no está en nuestro planteo, pero tenés que tomar nota porque sabés que es el planteo que viene desde este lugar”, dijo.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con Álvaro Delgado, con quien compitió en el último balotaje (Presidencia)

“La situación del país y la economía nacional no soporta –y no es de imaginarse– nuevos tributos. Es algo que planteamos en campaña y ahora. Tenemos una propuesta en campaña y nos paramos y sostenemos en eso”, señaló el mandatario, en referencia al compromiso de campaña de no aumentar impuestos.

Orsi aclaró que no llegó a este encuentro “pensando en decir que sí a todo”, pero sostuvo que “siempre hay que escuchar”. Señaló que la propuesta del movimiento sindical tendrá una “devolución”.

La presencia de Orsi significó el regreso de un presidente al acto del 1° de mayo. Lacalle Pou nunca participó de uno, a diferencia de Tabaré Vázquez y José Mujica, quienes sí lo hicieron.