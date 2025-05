Uruguay: condenan a psicólogo por abuso sexual a dos pacientes y piden que no vuelva a ejercer

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay confirmó la sentencia de un psicólogo por abuso sexual

Fue un infierno que marcó su infancia. Cuando tenía 10 años, una niña le pidió a sus padres para no ir más al psicólogo. Ellos pensaron que se trataba de una suerte de capricho, un pedido para no afrontar las sesiones. Pero no: estaba siendo víctima de una situación de abuso sexual. Su caso, y el de otra joven de 18 años que se había atendido siendo menor, derivaron en que el psicólogo fuera condenado a cinco años de cárcel.

La causa –informada por el diario uruguayo El País– comenzó en el año 2021. Fue esa vez que la niña pidió para no ir más al psicólogo. Contó lo que vivió por primera vez cuando cambió de terapeuta. La nueva profesional que la atendía le ayudó a narrar los hechos a sus padres.

Los padres de la joven estaban separados y la habían tenido cuando eran muy jóvenes. Pese a la separación, según los documentos judiciales, siempre habían sido un “equipo” para su hija. Entre los siete y los 10 años decidieron mandarla al psicólogo para que ella sobrellevara una situación familiar particular.

Los padres confiaban “ciegamente” en el psicólogo. “Realmente éramos dos chiquilines bastante vulnerables. Para nosotros, lo que nos decía en ese momento era palabra santa”, declaró la mujer en el juicio oral, según el relato consignado por el medio uruguayo.

La hija de ellos era una niña inquieta y alegre. Le encantaba hacer gimnasia artística y, por eso, nunca le llamó la atención que su psicólogo le pidiera que hiciera el paro de mano y otras pruebas de destreza durante la consulta. Pero también así comenzaron a darse los delitos sexuales, que se fueron repitiendo sesión tras sesión.

El psicólogo también abusó de su profesión para cubrir lo que había hecho, según dos psicólogas que fueron clave en las pericias de la causa. El profesional pretendió implantarle a la niña un falso recuerdo: le quería hacer creer que quien le estaba haciendo el daño no era él, sino su padre.

La denuncia fue radicada por esta familia en agosto de 2021. El psicólogo argumentó que lo que la niña relataba era una “fantasía”.

Cuando la investigación estaba avanzada, se sumó otra víctima del psicólogo. En este caso, se trataba de una mujer que era mayor de edad en el momento en el que el profesional abusó de ella.

La mujer conocía al psicólogo porque la había tratado cuando era menor de edad. A los 18 años regresó a las sesiones de terapia: estaba pasando un mal momento, tenía diferentes problemas de salud mental y sufría porque le habían sacado la tenencia de su hija pequeña.

En una de las sesiones, el psicólogo trancó la puerta del consultorio y bajó las cortinas. Le dijo que él podía hacerle un informe favorable para la causa de la tenencia de su hija. Pero le puso una condición: tenía que salir con él. Le dijo que desde antes “la miraba con deseo”, pero que nunca se atrevió a acercarse porque todavía era menor.

Finalmente, se abalanzó sobre ella, la arrinconó contra una pared, la besó varias veces sin su consentimiento, metió la mano en el pantalón y tocó sus genitales.

La joven había presentado la denuncia ante la Fiscalía inmediatamente después de ocurrido los hechos, pero la Fiscalía archivó el caso.

El psicólogo argumentó que la joven lo denunciaba por sus problemas de salud mental.

El juez lo condenó a cinco años de cárcel por delitos de atentado violento al pudor y un delito de abuso sexual. El fallo fue confirmado por un Tribunal de Apelaciones y por la Suprema Corte de Justicia. El psicólogo estará dos años en la cárcel, dado que los otros tres los cumplió en arresto domiciliario.

La madre de la joven de 10 años dijo a El País que el deseo de su hija es que nadie más pase por esta situación. “Su meta es que no vuelva a ejercer”, sostuvo.