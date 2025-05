La candidatura de Andrónico Rodríguez en Bolivia mueve el tablero político: reacciones en la oposición y el MAS

El presidente del Senado de Bolivia, Andrónico Rodríguez, anunció su candidatura a las elecciones presidenciales el 3 de mayo en Oruro, en un acto con mineros cooperativistas.

El presidente del Senado en Bolivia anunció el sábado 3 de mayo su candidatura para las próximas elecciones presidenciales del 17 de agosto. Frente a una multitud de mineros cooperativistas en la ciudad de Oruro (oeste), Andrónico Rodríguez, de 36 años, dijo “acepto” al pedido de postular a la presidencia que varios sectores sociales le han hecho en el último tiempo.

Rodríguez, que para muchos fue considerado el sucesor natural del ex presidente Evo Morales (2006-2019) y con quien está distanciado desde hace algunos meses, justificó en redes sociales su decisión y la atribuyó al mandato de las organizaciones sociales de izquierda. “Siempre he manifestado que seré orgánico y respetaré las decisiones de nuestras bases, y hoy, al recibir a numerosas delegaciones que llegaron con tanto esfuerzo a esta convocatoria espontánea para entregarnos sus resoluciones de respaldo, tomé la decisión de aceptar este mandato y pedido popular, asumiendo la gran responsabilidad que se me encomienda en nombre de la unidad de todos nuestros sectores y organizaciones sociales del país”, escribió.

Rodríguez es la tercera alternativa de la izquierda boliviana que hasta hace poco disputaban Morales y el presidente Luis Arce, quienes sumidos en una disputa por el poder, dividieron el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS). El ex presidente está inhabilitado para ser candidato y el primer mandatario enfrenta las horas más bajas de su Gobierno, con un nivel de aprobación que se desplomó en las encuestas por la crisis económica que atraviesa el país.

El presidente del Senado de Bolivia, Andrónico Rodríguez, de 36 años, en una imagen de archivo. Foto: AFP

En ese marco, los analistas ven que Rodríguez puede reagrupar el voto de ambas alas del MAS y seducir a los sectores de centro, gracias a su perfil moderado y conciliador. Las encuestas también le son favorables, es el que tiene mejores posibilidades de ganar las elecciones.

Su anuncio ha provocado reacciones en la oposición y el masismo. Varios opositores han cuestionado su vínculo con el ex presidente y con los sindicatos cocaleros, donde se forjó como líder y de los cuales llegó a ser vicepresidente, bajo la dirección de Morales.

En el entorno del ex presidente lo han tildado de “traidor” porque aunque Morales está inhabilitado para ser candidato, sus seguidores más radicales insisten con forzar su registro con una marcha y vigilias en los tribunales electorales. El ex presidente, a quien Rodríguez dejó plantado en al menos dos ocasiones en el último mes, le envió un mensaje en tono paternal el domingo a través de su programa de radio: “Tienes tiempo para reflexionar y volver con el pueblo”.

Andronico Rodriguez y Andronico Rodriguez 2. Foto: Prensa local

En tanto, el presidente Arce -que asiste a varios actos de “proclamación” de su candidatura pero aún no la confirma- ha manifestado su deseo de “unidad” en la izquierda boliviana para derrotar a “la nueva derecha”. Si hacer referencia a Rodríguez, el jefe de Estado pidió “seguir intentando conformar el bloque de unidad que beneficia al pueblo boliviano”.

La candidatura de Rodríguez mueve el tablero electoral en Bolivia. Por un lado, se proyecta como el candidato más competitivo de la izquierda y con posibilidades de “jubilar” a la generación anterior y, por otro, porque complica las aspiraciones presidenciales de los candidatos de derecha, a quienes la implosión del MAS y la crisis económica les ofrece un escenario más favorable para vencer en la votación.

En lo inmediato, Rodríguez debe armar sus listas parlamentarias hasta el 18 de mayo y conseguir el respaldo de algún partido político para disputar la presidencia, pero no tendrá dificultades porque al menos dos le han ofrecido su sigla. Su desafío mayor será resistir los embates de la oposición y de los “radicales” de ambas facciones del MAS.