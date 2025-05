Polémica en el gobierno de Yamandú Orsi por irregularidades con la casa de un funcionario

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim

Hubo una suerte de deja vu: un programa periodístico informó que un miembro del gabinete de Yamandú Orsi no pagaba algunos impuestos por una vivienda de su propiedad. Hace pocos días, una situación similar obligó a la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, a renunciar a su cargo. Ahora, la mira apuntaba hacia el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, integrante del equipo económico del gobierno.

Fue nuevamente el programa La Pecera el que informó de esta situación, aunque el caso –como reconocen incluso en la oposición– es diferente al de Cairo. El director de la OPP nunca regularizó su casa de verano ubicada en el balneario Solís, en Maldonado, a 50 kilómetros de Punta del Este.

Antes de ocupar este cargo, Arim fue rector de la Universidad de la República (Udelar).

La casa de Solís de Rodrigo Arim, el director de la OPP que quedó en medio de una polémicas por irregularidades en el registro (Captura Telemundo/Canal 12)

Arim compró en 2011 un terreno de 898 metros cuadrados y construyó una vivienda de 127 metros cuadrados entre 2015 y 2016. Sin embargo, nunca registró esta propiedad ante la Dirección Nacional de Catastro y en la cédula catastral del terreno está validado que solo hay 24 metros cuadrados edificados.

Esto provoca que el predio sea considerado de bajo valor. La Dirección General Impositiva (DGI) –el organismo recaudador de los impuestos– toma la información de Catastro para definir qué tipo de impuestos le corresponden pagar y exonera a los predios de bajo valor. Por lo tanto, Arim nunca pagó el Impuesto de Primaria, que grava los inmuebles para financiar inversiones de la educación pública.

El programa radial leyó un intercambio de mensajes con el funcionario, en los que aseguró que la ausencia del trámite por el final de la obra se debe a que le “falta terminar” porque “le faltan varios detalles”. Arim no respondió sobre el impago del Impuesto de Primaria.

Rodrigo Arim fue rector de la Udelar (Ana Ferreira/Bloomberg)

Pocas horas después de conocida la noticia, el presidente de la República, Yamandú Orsi, participaba del acto de asunción de las autoridades del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). Los medios se acercaron a él a preguntarle por esta situación, pero su respuesta fue esquiva: “Me dijeron, pero no lo tengo bien claro. Sé que él ahora estaba haciendo declaraciones. No sé”.

Casi en paralelo, Arim daba explicaciones en la red social X y convocaba a una conferencia de prensa.

“En el año 2011 compré un terreno baldío en el balneario Solís, Maldonado, tal como surge de la escritura de compraventa. En el año 2015 comencé la construcción de la casa, con el correspondiente permiso de construcción de la Intendencia de Maldonado y el BPS [Banco de Previsión Social]. Hice todos los aportes al BPS y estoy al día en el pago de los tributos. La casa tiene defectos constructivos que requieren de obra adicional, razón por la cual no solicité el final de obra”, señaló.

Cecilia Cairo debió renunciar al gabinete de Yamandú Orsi por impacto de impuestos de su vivienda (@CeciliaCairo_Uy)

Luego, en la conferencia de prensa defendió que “no se colocó ni una piedra ni se hizo un pozo sin antes generar las autorizaciones correspondientes”. “La obra se desarrolló en varias etapas y se han pagado todos los tributos”, sostuvo, y detalló que hubo inspecciones de parte del BPS que certificó que se estaban cumpliendo con todas las etapas.

Arim dijo que no ha pagado el Impuesto de Primaria porque “no correspondía” ya que la casa no tiene el “final de obra” debido a esos problemas.

Por la noche, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dio por cerrado el caso, al menos para el gobierno.

Sánchez dijo que Arim fue “absolutamente claro” y que “ha construido su vivienda en el marco de la normativa nacional”. “Como tiene algunas dificultades referidas a la construcción, todavía no ha cerrado su obra. Le pasa a muchos uruguayos, pasa en la obra pública nacional con debates, controversias, arbitrajes. En ese proceso está y ese es un caso cerrado. No tengo más comentarios al respecto”, declaró Sánchez, un dirigente cercano a Orsi y que tiene un cargo equiparable al de un jefe de gabinete.