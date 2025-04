Renunció la ministra de Yamandú Orsi cuestionada por impago de impuestos a 48 días de iniciado el gobierno

La ministra de Vivienda renunciante, Cecilia Cairo, junto al presidente de Uruguay Yamandú Orsi el día de su asunción (@CeciliaCairo_Uy)

A 48 días de haber asumido, el gobierno de Yamandú Orsi tendrá su primer cambio de gabinete. La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, presentó su renuncia, informaron medios locales. Su dimisión se concreta luego de que reconociera que no regularizó el terreno donde vive y que no paga los impuestos que le corresponden.

La salida de Cairo se da en medio de los insistentes pedidos de renuncia de parte de la oposición y de una división en el oficialismo. Mientras el Movimiento de Participación Popular (MPP) –el espacio históricamente liderado por José Mujica y al que pertenece Cairo– cerró filas detrás de su dirigente, otros espacios del Frente Amplio mostraron cautela y cuestionaban la situación que se generó.

La ministra confirmó en la mañana del viernes la noticia, con un mensaje que escribió en la red X. “No estamos en esta lucha por los cargos. Toda la vida me consideré una militante de una causa que abrazo y quiero. La vida me enseñó que nunca hay que bajar los brazos y que los lugares para nosotros son circunstanciales, pero las causas no”, escribió.

Cairo contó que habló con el presidente Orsi y le presentó su renuncia al cargo. “Quiero agradecerle la confianza y el cariño que me ha dado”, continuó.

La polémica en torno a Cairo se originó en el programa La Pecera, de Azul FM. Su casa está ubicada en el barrio Pajas Blancas, una zona vulnerable de la periferia de Montevideo. El informe periodístico detalló que el terreno en el que vive desde 1994 está registrado como un baldío ante la Dirección Nacional de Catastro. Se trata de un predio de 1.538 metros cuadrados, en el que vive junto a varios integrantes de su familia.

En los registros públicos se indica que el terreno no tiene ninguna edificación, cuando hay varias casas construidas. Es decir, Cairo y su familia nunca comunicaron las obras que se hicieron en el lugar con el paso de los años. Por lo tanto, tampoco pagó los impuestos que le correspondían.

Al dar explicaciones en el programa radial, Cairo recordó que llegó a vivir a esa zona después de años en Europa. Su retorno al país se dio en 1994 y su casa había sido rematada. Entonces, su padre le dio el terreno actual, en el que estaba edificado un galpón. “Hice mi casa y mis hijos hicieron la suya. Vivimos todos acá. Es verdad: nunca regularicé”, reconoció la ministra de Vivienda.

Consultada sobre si había una contradicción entre ser ministra de Vivienda y no tener regularizada la casa, la funcionaria respondió: “Soy ministra hace un mes. Hice de todo para ganarme la vida. Pienso hacerlo en algún momento, por supuesto. Te estoy contando mi vida. Vine para acá, de un galpón hice mi casa, mis hijos fueron creciendo, uno se casó y tuvo un hijo, construyó al lado. Todo con nuestras propias manos”.

Cairo debe, entre otros, el Impuesto de Primaria (que grava los inmuebles para financiar inversiones de la educación pública). Según La Pecera, solo lo abonó dos veces en 2010, por un total de 89 pesos uruguayos.

En la misma tarde del martes, Cairo convocó a los medios a su casa e informó que va a pagar la deuda que tiene. “No me voy a quedar con nada, voy a pagar. No cometí ningún delito. Tengo una deuda que voy a pagar. Pido disculpas porque me equivoqué”, dijo.

Los dirigentes del MPP la respaldaron y la definieron como una “militante incansable”, pero otros espacios del Frente Amplio comenzaron a expresar reparos y algunos dirigentes pedían “medidas” de parte del presidente Orsi. El mandatario se resguardó en la estancia presidencial Anchorena (Colonia) y tiene previsto hablar ante los medios este sábado, al participar de un acto en Soriano.

En sus primeros comentarios públicos, Cairo contó que creía que su situación no ameritaba renunciar, aunque con el paso de las horas fue la decisión que tomó.

Según el sitio web del MPP, Cairo nació en 1964 en el barrio Cerro de Montevideo, pero en 1978 viajó a España junto a su madre. Vivió en Francia, donde inició su militancia. En 1994 regresó a Uruguay, con dos hijas, a vivir en el predio en Pajas Blancas, que generó polémica.

La ministra de Vivienda de Uruguay, Cecilia Cairo, junto al presidente Yamandú Orsi, el día de su asunción en la cartera (@CeciliaCairo_Uy)

Entre 2005 y 2015 fue integrante del legislativo departamental de Montevideo y durante el gobierno de José Mujica coordinó el programa de Mejoramiento de Barrios. En el segundo gobierno de Tabaré Vázquez fue la responsable del Plan Juntos. Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou fue diputada. Con su renuncia al Ministerio de Vivienda, volverá al Parlamento.