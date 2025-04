Jair Bolsonaro presentó señales de mejoría tras nueve días en terapia intensiva por una operación intestinal

Jair Bolsonaro muestra señales de mejoría tras nueve días en cuidados intensivos por una operación intestinal.

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó este martes “señales efectivas de movimientos intestinales”, lo que representa una mejoría en comparación con días anteriores, según informaron este martes los médicos que lo atienden. Sin embargo, continúa internado en cuidados intensivos en un hospital de Brasilia, nueve días después de haber sido sometido a una operación intestinal.

Bolsonaro, de 70 años, permanece bajo atención especializada, recibiendo alimentación parenteral e involucrado en sesiones de fisioterapia y rehabilitación. La intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado 13 de abril se extendió durante doce horas y fue la sexta en la misma región abdominal desde que sufrió un atentado en septiembre de 2018.

El 6 de septiembre de ese año, cuando era candidato presidencial, Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña por un hombre identificado con problemas mentales. Desde entonces, ha requerido múltiples cirugías por complicaciones derivadas de aquella agresión.

La hospitalización se produjo tras una crisis intestinal ocurrida el 11 de abril, mientras el ex mandatario realizaba una gira política en busca de respaldo para un proyecto de ley de amnistía. La iniciativa está destinada a beneficiar a los implicados en el intento de golpe del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes de extrema derecha asaltaron las sedes del Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y el Tribunal Supremo Federal.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, hospitalizado en Natal (Brasil). CAMPAÑA DE JAIR BOLSONARO

Por su presunta implicación en esos hechos, Bolsonaro será juzgado por el Tribunal Supremo Federal como supuesto instigador de la asonada fallida contra el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El proceso judicial se suma a otras investigaciones en curso por su papel en la radicalización política durante y después de su mandato presidencial, que finalizó en diciembre de 2022.

Hace unos días, el ex jefe de Estado publicó en su cuenta de la red social X: “Me he mantenido estable, con la presión arterial controlada y una respuesta clínica considerada positiva por los médicos”, mensaje que acompañó con una imagen desde su convalecencia en el hospital DF Star de Brasilia. “Por ahora sigo sin tomar nutrición oral, recibiendo nutrición por vía intravenosa y realizando sesiones diarias y más intensas de fisioterapia para acelerar mi recuperación”, añadió Bolsonaro, quien también explicó que “la recomendación médica es reposo absoluto, sin visitas, y aún no hay fecha fijada para el alta de la UCI”.

Además de controles médicos periódicos, el ex presidente ha tenido que ser hospitalizado en otras ocasiones, como el año pasado, cuando permaneció casi dos semanas ingresado en un centro médico de São Paulo.

(Con información de EFE)