Polémica en Bolivia por dichos de García Linera sobre los exportadores: “Me das tus dólares o te quito tu empresa”

Álvaro García Linera, Ex vicepresidente de Bolivia

El ex vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera (2006-2019), participó este lunes en un evento académico en Argentina donde se refirió al rol del Estado y los progresismos de América Latina. En medio de la crisis económica que afecta a Bolivia, marcada principalmente por la falta de dólares, el ex vicepresidente dijo que a los exportadores hay que “agarrarlos del cuello” y amenazarlos con quitarles sus empresas si no entregan sus dólares al Estado.

García Linera señaló que es necesario tomar medidas radicales para aumentar la liquidez de dólares y explicó que las empresas privadas que exportan el 70% de los volúmenes nacionales dejan el 90% de sus ganancias en paraísos fiscales. “¿Qué haces como gobierno? -cuestionó-, lo agarras del cuello y le dices: o me das tus dólares o te quito tu empresa”, sostuvo el hombre que gobernó Bolivia por casi 14 años junto a Evo Morales.

Políticos, empresarios y analistas no tardaron en criticar las declaraciones del político boliviano. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, señaló que las amenazas no frenan al sector privado que optará por seguir trabajando, mientras “otros solo dan cátedra de cómo dejar al país sin futuro”.

EFE/Martin Alipaz

De igual manera, el ex ministro de Economía, Branko Marinkovic, dijo que el modelo del Movimiento Al Socialismo (MAS) hace que “ellos viven del esfuerzo ajeno y destruyan a quienes producen”. En tanto, la ex presidenta interina Jeanine Áñez escribió en su cuenta de X que “el ladrón cree que todos son de su condición”.

Al margen de las críticas, la declaración de García Linera abre el debate sobre la repatriación de divisas en un momento en el que se empiezan a cuestionar las políticas estatales para sectores industriales, como la ganadería o la agroindustria, que gozan de beneficios impositivos y legales, facilidades para el acceso a créditos y la subvención del carburante, que representa un apoyo crucial para el desarrollo de sus negocios.

En ese marco, la senadora Cecilia Requena manifestó que al Estado le queda “casi nada” de las exportaciones de la minería y responsabilizó al Gobierno del que García Linera fue parte por haber aprobado leyes que benefician a ese sector en desmedro del país. “Ustedes aprobaron una ley minera que es la peor traición al bien común”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

Ambos políticos participaron de un acto en la región cocalera de Bolivia, el 11 de noviembre de 2020. REUTERS/Ueslei Marcelino

La polémica declaración del ex vicepresidente se dio durante su participación en la clase titulada “¿Qué es el Estado? Lo ideal y lo material de la política” en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, de Buenos Aires, Argentina. En el evento, el político también se refirió a los progresismos latinoamericanos y dijo tras un primero periodo “exitoso” hoy se encuentran en una “huelga de ideas; le falta creatividad, proyectos que entusiasmen, una audacia creíble para resolver las angustias de las personas”.

García Linera gobernó Bolivia como vicepresidente de Evo Morales entre 2006 y 2019, cuando renunció junto a su cargo en medio de denuncias de fraude electoral y movilizaciones sociales que tomaron fuerza con un motín policial. Desde entonces, el político mantiene un perfil bajo y está centrado en actividades académicas.