José Mujica habló de su salud: “Mis huesos ya no dan ni para ir a la esquina”

El ex presidente uruguayo envió un mensaje de apoyo al presidente colombiano Gustavo Petro (Ministerio de Igualdad Colombia)

Mientras el gobierno de Gustavo Petro tiene dificultades para la aprobación de su reforma laboral, el presidente colombiano recibió un mensaje de apoyo del uruguayo José Mujica, quien en su chacra de Rincón del Cerro de Montevideo atraviesa la etapa final de un cáncer de esófago que hizo metástasis al hígado.

En un posteo en la red social X, el Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia compartió el video con el saludo de Mujica. “Querido Petro, te está tocando bailar con la más fea. No te canses de luchar por la paz”, dice el ex presidente uruguayo, en un video grabado en su casa. De fondo aparece su esposa, la ex vicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky.

“Tantos años de lucha y de guerra también han generado una cultura de gente que aprende a vivir de la guerra y que no cree que haya otra posibilidad. Te tengo que felicitar, aunque muchos de tu pueblo no te entiendan, sigue luchando por la paz, que en el fondo es luchar por la vida humana. Esto que parece tan simple y tan elemental, suele ser lo que más olvidamos. Te doy un abrazo, te deseo suerte”, agregó el ex presidente uruguayo.

José Mujica y Gustavo Petro (REUTERS/Mariana Greif)

Luego de ese saludo, Mujica habla sobre su estado de salud actual. “Mis viejos huesos ya no dan ni para ir a la esquina. No estoy lejos de irme cualquier día de estos. Pero recuerda que soy militante desde que tenía 14 años y todavía hago lo que puedo. Pero es hermoso poner nuestra vida al servicio de una causa. Nos entiendan o no nos entiendan”, continuó.E

El ministerio que compartió el posteo lo vinculó al momento político que vive Colombia. “Un mensaje de gran importancia ad portas del inicio de las movilizaciones que buscan defender las reformas sociales tan necesarias para la mejora de las condiciones de vida en nuestro pueblo”, dice el mensaje.

En enero, el ex presidente Mujica anunció que su cáncer de esófago se había extendido hacia el hígado, el ex presidente uruguayo José Mujica pidió que lo “dejaran tranquilo” y dejó un mensaje de despedida.

Sin embargo, sus apariciones públicas han continuado. En su casa recibió a presidentes y ex presidentes, estuvo en la asunción del Parlamento y del presidente Yamandú Orsi. A fines de febrero, también se hizo presente en un campamento que los jóvenes organizaron en el balneario Santa Lucía del Este, a más de 80 kilómetros de su casa.

El ex presidente uruguayo José Mujica llega a un campamento de jóvenes organizado por su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP)

En esa actividad estuvieron futuros jerarcas del gobierno, hubo talleres y también espacios para la diversión (como un toque del grupo de plena La Deskarga). Pero el momento más emotivo –que provocó que muchos jóvenes se emocionaran hasta las lágrimas– fue la llegada de Mujica junto a su esposa.

El matrimonio se sentó en sillas de plástico. Mujica, con bastón en mano, le dejó un mensaje a los jóvenes. Los llamó a soñar y luchar por un mundo “un poco mejor”, a pesar de los “tropezones y caídas”. Topolansky lo escuchaba a un lado. Sentados en el suelo, muchos de los jóvenes los oían con lágrimas en sus rostros. Ya entrada la noche, Mujica habló de su enfermedad. “Tengo un cáncer que me arrancó por acá [se señala el pecho] y siguió pa’ abajo, que me va a llevar. Tengo enfermedades crónicas y no lo puedo tratar. Entonces, soy boleta”, expresó.

“Me reproduzco en el aliento de las pibas y pibes que están acá, que van a seguir levantando las banderas por las cuales gasté mi vida”, alentó. “Se termina el ciclo de mi vida”, dijo en otro fragmento de su discurso, según se aprecia en los videos que fueron subidos a las redes sociales. “Soy un viejo militante social, como mi compañera”, agregó, y le tomó la mano a su esposa.