Las definiciones del oficialismo chileno tras la negativa de Michelle Bachelet de postular a un tercer periodo presidencial

La ex mandataria chilena Michelle Bachelet (PS) declinó oficialmente el miércoles postular a las presidenciales de noviembre próximo, evitando dar su apoyo a la recientemente renunciada ex ministra de Interior, Carolina Tohá (PPD) y emparejando la cancha para unas primarias amplias en el oficialismo.

“Tengo la convicción, como lo dije en octubre del año pasado, que ahora deben ser otros los que asuman el desafío presidencial. La buena política exige renovación (...) Apoyaré con entusiasmo a quien finalmente resulte elegido para representar a nuestro sector en las elecciones de noviembre”, declaró Bachelet mediante un video en sus redes sociales.

Y aunque desde el progresismo la mayoría lamentó su decisión, de inmediato los distintos partidos que forman la coalición de gobierno sacaron la calculadora política y fue el Frente Amplio -el partido del presidente Gabriel Boric-, el primero en dejar en claro que tampoco respaldarán a Tohá y llevarán un candidato propio a primarias.

Así lo aseguró este miércoles su presidenta, Constanza Martínez, quien sostuvo en entrevista con CNN Chile que aunque “hoy día estamos en una alianza de gobierno que es diversa (...) por ahora no nos vamos a sumar a la candidatura de Tohá. Es parte de las definiciones que tenemos que tomar en nuestro próximo comité central el 15 de marzo”.

“Vamos a ver todo el escenario presidencial, los nuevos movimientos que se han dado. Pero acá la decisión es clara: queremos tener una candidatura propia para darle diversidad al sector”, agregó.

Tocante a las figuras que podrían levantar, mencionó al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, al diputado Gonzalo Winter y a la embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez.

Paulina Vodanovic, presidenta del PS, no descartó una candidatura propia.

PS descarta apoyar a Tohá

De la misma opinión fue la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien recordó que “el Partido Socialista tiene una definición adoptada en un comité central del 14 de diciembre del año pasado, de tener una candidatura a las primarias. Por lo tanto, ya hay una definición en eso. En segundo lugar, que sea un nombre socialista”, dijo en conversación con el Expreso Bío Bío.

“Esa definición la adoptará el nuevo comité central (…) hay muchos liderazgos dentro del partido, pero creo que esa definición hay que hacerla en el órgano que corresponde (…) Esto no es un concurso de rostros, ni de nombres. Esto tiene que ver con las convicciones que nosotros tenemos, con lo que vamos a querer que se represente en esa primaria”, sostuvo.

La timonel socialista dijo esperar “que seamos capaces de converger en una gran primaria única”, y de paso dejó la puerta abierta para su posible candidatura:

“Voy a estar disponible para lo que el partido determine en su momento”, remató.

La ministra de Trabajo, Jeannette Jara, tendrá que medirse con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

PC: Jara v/s Jadue

Por su parte, desde el Partido Comunista también indicaron que próximamente tendrán su candidato/a, el que debería salir entre la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, y del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien ya señaló estar “disponible”.

“La definición de nuestra candidatura la hará el pleno del comité central el sábado 15. Hay nombres distintos que tienen tareas diferentes”, manifestó el timonel comunista, Lautaro Carmona.

Consultada al respecto por Cooperativa, la ministra Jara fue cauta al señalar que “claramente voy a esperar tanto lo que resuelva el PC como el Presidente de la República, ya que mi cargo depende de él”.

“Es una discusión que en el PC no se ha dado y, con base en los supuestos, no puedo opinar todavía”, agregó, aunque también se abrió a la posibilidad de una candidatura afirmando que estará “siempre contribuyendo desde el espacio en que se me requiera”.

El candidato del FRVS, Jaime Mulet, pidió dos primarias, una de izquierda y otra de centro-izquierda.

¿Dos primarias?

Finalmente, el ya proclamado candidato de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, se refirió a la opción de hacer dos primarias en el progresismo, algo que varios ya pidieron.

“Creemos que es más sincero hacer dos primarias: una de la centro izquierda y otra de la izquierda. Hay diferencias y matices en nuestro conglomerado y nos interesa que la ciudadanía determine muy bien el proyecto político con mayor precisión posible”, manifestó, según consignó El Periodista.

“Si es posible hacerlo en dos primarias, bienvenido, es una de las cosas que hemos planteado. Sino, habrá que ver en una sola primaria amplia. Pero lo importante es que las propuestas se muestren a la ciudadanía y que ella en definitiva elija y determine”, remató.