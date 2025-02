Litio en Bolivia: en medio de la polémica, el presidente de YLB habló de los contratos con China y Rusia

Foto de archivo: imagen de una planta de carbonato de litio en el Salar de Uyuni en Potosí, Bolivia. 15 dic, 2023. REUTERS/Claudia Morales

Bolivia tiene una de las mayores reservas de litio del mundo, pero su industrialización aún no arranca. El año pasado firmó dos contratos con empresas de Rusia y China para la extracción directa del metal que están siendo revisados en la Asamblea Legislativa, donde deben ser aprobados para entrar en vigencia.

El primer contrato es con la empresa rusa Uranium One Group y el segundo con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Corporation. Ambos fueron firmados en noviembre, contemplan la construcción y puesta en marcha de tres plantas y suman una inversión total de 1.030 millones de dólares. El primero fue aprobado la madrugada del viernes en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados en una sesión que se desarrolló en medio de gritos y acusaciones de sobornos.

Mientras la oposición y organizaciones de la sociedad civil cuestionan la baja rentabilidad de los proyectos, el Gobierno los defiende y critica lo que considera motivaciones “políticas” de las dudas que han ido surgiendo.

En medio de esa controversia que ocupa la primera línea informativa en Bolivia, Infobae conversó en exclusiva con el presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón, sobre los acuerdos y las preocupaciones que generan.

Omar Alarcón, presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos, en una rueda de prensa. Imagen de archivo. Foto: Agencia Boliviana de Información

-Existen dudas sobre la rentabilidad del proyecto y se denuncia que las empresas se van a beneficiar más que el Estado. ¿Es así?

-Es falso. El contrato que está siendo aprobado por la ALP habilita los pasos de ejecución de un proyecto, quiere decir que tiene una base de viabilidad técnica y económica. Inicia con la fase de factilibadad, que implica gastos en diseño de ingeniería, licenciamiento ambiental, implica responsabilidad social si afecta a pueblos originarios, etc. Si esa factibilidad indica que va a consumir más agua de la que estaba prevista, no va a ser posible ejecutar el mismo. Si en su factibilidad económica muestra una recuperación menor de la que estaba prevista, tampoco se va proceder. Hay una etapa de factabilidad que tiene que aprobar YLB y después fiscalizar. Solo si existe la factibilidad, se va a ejecutar.

-Pero en los análisis de rentabilidad, el precio internacional de litio que estimó YLB son más del doble que el precio actual (10.000 dólares por tonelada). ¿En qué se basaron para esa proyección y qué pasa si son erradas?

-Nosotros hemos generado diferentes condiciones internas para que el contrato se pueda ejecutar. Hemos hecho una evaluación entre cuatro, cinco y seis mil dólares la tonelada y el proyecto sigue siendo rentable. En todos los escenarios es rentable el proyecto. Estos números son al momento de hoy, pero es muy difícil en la industria dar un costo operativo fijo.

-Se ha cuestionado que las empresas no tienen experiencia en la industria del litio. ¿Han hecho esa verificación?

- Lastimosamente han entrado a un tema político respecto a observar aspectos como ese. Hemos firmado con una empresa que se ha constituido obligatoriamente en Bolivia y hemos verificado la garantía real de la casa matriz de esta empresa y es de CATL, que es líder mundial en baterías. Como todo holding tienen empresas de inversión, comerciales y operativas y los consorcios de esta empresas están conformadas por diferentes porcentajes de participación. El consorcio con el que hemos firmado es CBC Hong Kong Investment que está en Hong Kong y ha abierto una sucursal en Bolivia que responde a su matriz.

La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría absoluta, el proyecto de ley que aprueba el contrato entre Bolivia y una empresa china, para la producción de carbonato de litio. Foto: Cámara de Diputados

-¿Cuál es el capital operativo de esa empresa? Una diputada denuncia que es de 10.000 dólares.

-Esta empresa vino con la intención de hacer un negocio, no vino a hacer inversiones directas. Una vez que se firme el contrato, seguramente van a liberar los fondos para incrementar su capital y realizar la obra en Bolivia. Si no hay seguridad, la empresa no debe hacerlo.

-¿Qué pasó con las piscinas de evaporación construidas en la gestión de Evo Morales? Se denunció que tenían problemas estructurales, ¿están funcionado?

-Están funcionando y estamos produciendo materia prima (carbonato de litio) pero no podemos llegar a una calidad de grado batería. Con la empresa china tendremos dos plantas, una va extraer el litio directamente de los pozos y la otra es residual. Esta segunda inicialmente va a consumir la salmuera que tenemos, pero a medida que avance el proyecto va a recibir la materia prima producida por la misma empresa. Es una garantía que hemos previsto en el contrato.

-Bolivia va producir carbonato de litio pero la idea inicial era generar baterías e incluso se hizo una planta piloto de cátodos. ¿En qué quedó ese proyecto?

- Lo que tiene que saber la población es que para producir la batería se necesita el carbonato de litio en grado batería que no estamos porduciendo por fallas operativas de las piscinas, no se produce la calidad que requiere esta industria. La industrialización para exportar baterías terminadas no solo significa desarrollar el litio sino toda una industria manufacturera. Es un proyecto más integral.

La firma del contrato prevé la explotación de litio en el salar de Uyuni, en el suroeste de Bolivia. Foto: ABI

-¿Quiere decir que ese proyecto está abandonado?

- De momento se tienen procesos de investigación y evaluación pero no se tiene una producción a escala industrial.

-La gente en Potosí (región donde se instalarán las plantas) protesta porque va a recibir el 3% de regalías frente al 11% por ejemplo que recibió el departamento de Tarija por los Hidrocarburos. ¿Que posibilidades hay de ampliar este margen?

-Es una tuición que está en la Ley Minera. En el contrato hemos propuesto que se cumpla la norma y eso establece un 3% de las regalías. YLB no está en contra de ningun incremento de ese porcentaje, solo cumple la normativa vigente en el momento en el que se aplica el contrato.

-¿Podría indicar quiénes estuvieron a cargo de las negociaciones de los contratos?

-Fue un proceso transparente desde la convocatoria. Fueron dos procesos internacionales, se han firmado convenios, posteriormente hubo un proceso de negociación y la administración anterior tenía avanzada una gran parte. Yo entré en una etapa final para la última fase de la negociación porque tengo la habilidad y los skilling necesarios para la ejecución del contrato.

-¿Quiénes negociaron antes de usted?

-Estaba Karla Calderón, la anterior presidenta de YLB, y el ex ministro de Hidrocarburos Franklin Molina.

El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Alejandro Gallardo (der) junto al presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos, Omar Alarcón (izq), el día de su posesión el 2 de septiembre de 2024. Foto: Captura de video

-Se vio al hijo del presidente Luis Arce con los empresarios rusos. ¿Qué rol tuvo Marcelo Arce en estas negociaciones?

-No tengo conocimiento de que alguien más haya tenido intervención en este tema. Nosotros tenemos estos dos contratos y otros que están en etapa de negociación. No tenemos conocimiento de que exista otro tipo de negociación más de la que oficialmente estamos cursando.

-¿Qué expectativa tiene sobre la aprobación de los contratos en la Asamblea Legislativa?

-Es importante mencionar que Bolivia por primera vez está entrando a una era de esperanza para industrializar el litio y por afanes políticos están poniendo en riesgo el crecimiento del país.

-Usted menciona industrialización, pero solo se va vender materia prima. ¿Hay algo más?

-Es en función al concepto de industrialización. Cuando ya se genera un producto para industrializar. Nosotros vamos a productir carbonato que va a la manufactura, estamos creando las condiciones para la industrialización.