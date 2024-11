Legisladores correistas asistieron al Foro Parlamentario Antifascista en Caracas

Los legisladores del correísmo en el foro antifascismo en Caracas (Cortesía de Jefferson Díaz)

El Foro Parlamentario Mundial Antifascista, organizado por la Asamblea Nacional venezolana, recibió a un grupo de legisladores ecuatorianos de la bancada de la Revolución Ciudadana, afín al ex presidente Rafael Correa, en la capital de Venezuela, Caracas. El evento, que se extendió entre el 4 y 5 de noviembre, se enfocó en las “luchas contra el colonialismo, el neocolonialismo, el fascismo y el exterminio de los pueblos”, de acuerdo con la información de Venezuela News.

La mañana de este martes, el periodista Jefferson Díaz advirtió que los legisladores Pierina Correa (hermana de Rafael Correa), Jhajaira Urresta, Gustavo Mateus, Margarita Arotingo, Christian Vega y Ricardo Ulcuango asistieron al Foro del régimen chavista: “Están en Venezuela lavándole la cara a Maduro”, agregó Díaz, que acompañó su publicación en X con una fotografía de los diputados junto a Pedro Sassone, ex cónsul de Venezuela en Quito. Infobae pudo comprobar que en la fotografía también aparecía la asambleísta del correísmo Victoria Desintonio.

Al revisar las cuentas de X e Instagram de los asambleístas mencionados, ninguno realizó publicaciones referentes a su participación en el evento en Caracas. En el caso de la asambleísta Desintonio, aunque se encontraba en Caracas el 4 de noviembre, su cuenta de Instagram publicó este lunes un video en el que aparecía en Ecuador. No obstante, la cuenta oficial de la Asamblea Nacional de Venezuela subió una fotografía de los legisladores ecuatorianos junto con la descripción: “La Delegación de Ecuador llega a suelo venezolano para participar en el Foro Mundial Parlamentario Antifascista”. En la imagen se observa a los asambleístas en mención posando sonrientes frente a una pintura de Simón Bolívar y de los dictadores Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

La publicación de la Asamblea Nacional de Venezuela donde se observa a los legisladores ecuatorianos

Infobae contactó a las asambleístas Desintonio, Correa y Urresta para confirmar si ellas y sus compañeros legisladores viajaron a título personal o como parte de una comitiva oficial en representación de la Legislatura del Ecuador. Hasta la publicación de este reporte solo llegó una contestación: la de la legisladora Correa. De manera extraoficial, este medio conoció que la Asamblea Nacional no destinó ningún rubro para el viaje, por lo que no se trataría de una comitiva oficial. Esto también fue confirmado por Correa que indicó que: “La invitación es en calidad de asambleístas, al ser un foro mundial parlamentario. Por tanto estamos parlamentarios, congresistas, asambleístas de 70 países del mundo, todos los continentes, más de 300 parlamentarios. Nuestro viaje no le cuesta un solo centavo a la Asamblea Nacional, ni viáticos, pues la organización del evento cubre todos los gastos de boletos aéreos, alimentos, alojamiento, transporte terrestre, seguridad, etc.”.

También este medio se contactó con el director de comunicación de la Asamblea Nacional y está a la espera de una respuesta. Algunos legisladores –incluso de la bancada de la Revolución Ciudadana– consultados por Infobae mostraron sorpresa sobre el viaje y aseguraron no tener información sobre este.

En la web de la Asamblea Nacional del Ecuador tampoco se ha publicado nada referente al foro venezolano o a la asistencia de los legisladores. En la sección sobre los Grupos Interparlamentarios de Amistad no consta ninguno de Venezuela. Estos grupos son “espacios interparlamentarios (que) promoverán manifestaciones de solidaridad, cooperación, asistencia técnica, conocimiento e intercambio de aspectos y temas puntuales de interés común, acordes con la agenda legislativa aprobada por la Asamblea Nacional, entre los integrantes de parlamentos de diferentes países”.

Además de Ecuador, el foro en Caracas recibió a legisladores, invitados y ponentes de Panamá, México, Belice, Barbados, Bolivia, Países Bajos, Colombia, Rusia, Irán, La Liga Al-Quds, Sudáfrica. El foro, según reportó la agencia de noticias EFE, se trató de “una ‘ofensiva’ contra acciones de la ‘ultraderecha’, tras el reconocimiento por parte de varios parlamentos del dirigente opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las pasadas elecciones presidenciales en el país caribeño, en las que Nicolás Maduro fue proclamado presidente electo por el ente comicial”.

Aún no se ha confirmado si los legisladores viajaron como una comitiva oficial o de manera particular (AP Foto/Dolores Ochoa)

Otro caso es el de Ronny Aleaga, ex legislador del mismo partido y miembro de los Latin Kings, quien fue procesado en el caso Metástasis —una investigación sobre los vínculos entre el narcotráfico, la justicia y la política— y actualmente está prófugo. Aleaga y su familia buscaron refugio en Venezuela. Incluso, su ex esposa denunció que las autoridades venezolanas le arrebataron a su hijo. El menor, que residía con ella, viajó a Caracas de vacaciones en diciembre pasado y desde entonces no ha podido regresar a Ecuador, permaneciendo retenido bajo la custodia de Aleaga.