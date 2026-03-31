Franco Colapinto hará una exhibición con Alpine en un circuito callejero de Buenos Aires

Buenos Aires, 31 mar (EFE).- El piloto argentino de Fórmula Uno Franco Colapinto hará el próximo 26 de abril una exhibición bajo los colores de la escudería Alpine en un circuito callejero de Buenos Aires, según informó este martes el Gobierno de la ciudad en un comunicado.

El evento, promocionado por la empresa MercadoLibre, pondrá al piloto de 22 años al volante de un monoplaza E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con las insignias del BWT Alpine Formula One Team para acelerar ante el público argentino sobre dos avenidas del barrio de Palermo.

El comunicado del Gobierno de Buenos Aires incluyó declaraciones de Colapinto respecto a esta oportunidad de correr en su país: "Conducir en casa un auto de Fórmula Uno será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera".

El trazado se extenderá por dos kilómetros sobre las avenidas Del Libertador y Sarmiento, y la organización pondrá plateas para disfrutar de un espectáculo poco habitual en la capital argentina, ya que solo de manera ocasional se organizan competencias del automovilismo local sobre sus calles.

Buenos Aires fue escenario constante de la máxima competencia del automovilismo mundial hasta 1998 en su autódromo Oscar y Alfredo Gálvez, y desde entonces distintas iniciativas para recuperar un Gran Premio en la capital argentina han sido infructuosas.

Se espera que la exhibición agote los boletos que ya se encuentran a la venta y muestre el revitalizado vínculo de los fanáticos argentinos con la Fórmula Uno desde que Colapinto se incorporó en 2024 al equipo Williams.

El piloto argentino ya ha corrido 30 Grandes Premios en los equipos Williams y Alpine, se mantiene como una de las grandes promesas de la categoría y en esta temporada ocupa el puesto 16 al haber sumado un punto en tres carreras completadas. EFE