Ex esposa de un ex legislador ecuatoriano prófugo denunció que él la mantiene secuestrada junto a su hijo en Caracas

Ronny Aleaga es uno de los 52 procesados del caso Metástasis.

Ronny Aleaga, el ex legislador correísta prófugo, Latin King y vinculado al caso Metástasis en Ecuador, ha sido denunciado por su ex esposa, Carolina Jiménez, ante las autoridades consulares ecuatorianas en Caracas, Venezuela. La mujer argumenta que Aleaga llevó a su hijo de 12 años a ese país para tomar unas vacaciones y luego no le permitió regresar. Jiménez viajó a Caracas para encontrarse con su hijo, pero Aleaga la habría secuestrado, según relató la mujer en un correo electrónico.

El ex asambleísta le habría dicho a Jiménez que su hijo no puede regresar al país porque en Ecuador “su cabeza tiene precio”. La mujer ingresó a Venezuela el 18 de marzo para trasladar al niño a otro destino, pero Aleaga se negó a firmar el permiso para que el menor viaje con su madre. La ex esposa del Latin King indicó que el 20 de marzo suscribió “un documento de solicitante de refugio el cual obligatoriamente lo firmé porque me dijeron que sin eso me regresaba a Ecuador sin mi hijo”. Estos hechos son relatados por Jiménez en un email del 25 de abril dirigido al Consulado de Ecuador bajo el asunto: “Ayuda urgente! Caso de vulnerabilidad mujer sola con hijo” (sic.).

“Solicito su ayuda porque estoy bajo amenaza en este país, secuestrada por el padre de mi hijo. Me deja encerrada en la casa sin tener acceso a llaves”, indica en la comunicación electrónica. Además, Jiménez señaló que el 25 de abril se escapó junto a su hijo para ir al Consulado de Ecuador en Caracas: “Saqué a mi hijo en pijamas de la casa. Necesito apoyo urgente, porque mi hijo y yo hacemos vida en Ecuador. Necesito ayuda, no tengo donde ir y necesito me brinden la colaboración para quedarme en el consulado”, solicita a las autoridades.

El correo electrónico enviado por la ex esposa Ronny Aleaga a las autoridades consulares de Ecuador en Caracas.

Aleaga, que es uno de los 52 procesados del caso Metástasis y que tiene una orden de prisión por esa investigación, es requerido por la justicia de Ecuador. En ese contexto, Jiménez indicó: “Yo no quiero interferir en la justicia, ni entorpecer ningún trámite puesto que yo no tengo vinculo con mi ex”. También dijo que lo único que necesita es vivir en tranquilidad con su hijo “como siempre lo hemos venido haciendo”.

Ante el pedido de ayuda, los funcionarios de la misión diplomática en Venezuela iniciaron las gestiones para prestar la asistencia requerida. En un memorando emitido por Jeannette Reyes, encargada de las funciones consulares de Ecuador en Caracas, se explica que Jiménez no se siente segura ni en Ecuador ni en Venezuela, que pese a las sugerencias de que se aloje en un hotel, por razones de seguridad, la mujer prefirió hospedarse en el consulado. Además, habría indicado que buscó primero el apoyo de organismos internacionales como ACNUR e HIAS Venezuela para “efectuar el trámite de la salida del menor de edad de territorio venezolano por cambio de residencia a un tercer país”. Para lograr esa gestión, Aleaga debía firmar un documento de Solicitud de Homologación de Acuerdo Cambio de Residencia Fuera del País. Sin embargo, el ex legislador no suscribió el documento porque “el señor Aleaga estima conveniente que exista una carta firmada de una Embajada que garantice el bienestar y seguridad de su hijo menor de edad, por lo que de no contar la señora Jiménez con dicho documento no existiría opción de la autorización de salida del menor de Venezuela”.

En la comunicación oficial, también se indica que desde finales de marzo de 2024, Jiménez “estuvo viviendo en las Residencias Plaza, ubicadas en la urbanización El Rosal, del municipio Libertador, en Caracas; no obstante, señala que en dicho lugar no reside el señor Aleaga y desconoce su dirección”.

El ex legislador Ronny Aleaga es afín al ex presidente Rafael Correa. También es Latin King. (REUTERS/Karen Toro)

Según Ecuavisa, Jiménez “sigue en el Consulado con su hijo y que recibe información de la Cancillería sobre la asistencia que necesita, pero aún no se concreta. Ella pide que la ubiquen en un tercer país con su hijo, asesoría legal y que garanticen su seguridad y la de su familia”. Además, el juez Felipe Córdova, que lleva el caso Metástasis, solicitó que se inicien los trámites con la Interpol para solicitar la localización y captura de Ronny Aleaga.

Infobae consultó a la Cancillería sobre el caso y respondieron que están realizando consultas. Posteriormente la institución emitió un comunicado donde señaló que: “En el caso mencionado por varios medios de comunicación, se encuentra involucrado un menor de edad ecuatoriano. Él y su madre solicitaron apoyo y protección al Estado ecuatoriano, lo cual se ha brindado dentro del ámbito de competencias de la Cancillería”.