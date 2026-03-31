América Latina

La policía chilena cree que el estudiante que asesinó con arma blanca a una inspectora y dejó a otros cuatro heridos planificaba una masacre

El agresor está siendo formalizado esta jornada y un cuaderno da cuenta de que planeó su ataque durante cuatro meses

Guardar
El ataque quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente.

A las 09:00 horas partió esta jornada en el Juzgado de Garantía de Calama (1.530 kms al norte de Santiago) la formalización de Hernán Meneses Leal (18), estudiante que el viernes pasado protagonizó un brutal ataque con arma blanca en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, el que dejó como resultado una inspectora de 59 años fallecida y otros cuatro heridos, dos de ellos de gravedad.

Aunque la defensa del estudiante del último año de secundaria presentó en la audiencia preliminar del sábado certificados médicos que darían cuenta de problemas de salud mental y bullying, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, ya afirmó que no existen antecedentes serios que den cuenta de una patología psiquiátrica que implique inimputabilidad.

Debido a esto, el Ministerio Público le imputó los cargos de homicidio consumado y cuatro delitos de homicidio frustrado, y en paralelo, las pericias de la Policía de Investigaciones (PDI) dieron cuenta de que Meneses planeó su agresión con al menos cuatro meses de anticipación y su objetivo era realizar una verdadera masacre, al más puro estilo de los ataques que periódicamente suceden en los EE.UU.

Chile acelera la implementación de detectores de metal en las escuelas tras ataque de un estudiante que dejó una inspectora muerta
El estudiante de último año de secundaria planificó por meses el ataque y dejó constancia en sus redes sociales.

De acuerdo a una nota de La Tercera, el perturbado muchacho mantenía un cuaderno en el que fue describiendo los pasos de su ataque y en el que explica que buscaba asesinar a la mayor cantidad posible de menores de edad, a fin de que no tuvieran que sufrir los sinsabores y penurias de la edad adulta.

Finalmente, y de acuerdo a escritos en el cuaderno, las paredes de su pieza y un video de Youtube con el título “Ataque en el instituto Lazaeta”, el plan fue cambiando y Meneses decidió que asesinaría a quien se le cruzara por delante, para después poner fin a su vida.

Según el medio citado, los informes de la policía confirman que Meneses buscaba llevar a cabo una verdadera “masacre”, puesto que “la violencia ejercida, la multiplicidad de víctimas y la planificación del ataque nos hacen pensar que el imputado quería emular el tipo de ataques escolares que ocurren en Estados Unidos”.

Chile acelera la implementación de detectores de metal en las escuelas tras ataque de un estudiante que dejó una inspectora muerta
El escolar entró al colegio con varias armas blancas y gas pimienta.

El ataque

Antecedentes de la investigación han permitido establecer que el día del ataque, el agresor llegó hasta el Instituto pero decidió no entrar a clases y se encerró en el baño. Una de sus compañeras de clases dijo que vestía completamente de negro pero con un chaleco reflectante por encima, y que desde su mochila sobresalía un objeto sospechoso, el que resultaría ser una especia de katana corta, una de las varias armas blancas que llevaba consigo.

A eso de las 10:30 horas, dos inspectoras se acercaron para conminarlo a salir del baño y cuando procedieron a retarlo, Meneses extrajo gas pimienta y roció a la inspectora María Victoria Reyes para luego propinarle múltiples puñaladas, falleciendo la mujer en el lugar a pesar de los primeros auxilios que recibió de inmediato por funcionarios del establecimiento.

Chile acelera la implementación de detectores de metal en las escuelas tras ataque de un estudiante que dejó una inspectora muerta
Meneses subió un video a Youtube con el título “Ataque en el instituto Lazaeta”.

De acuerdo un testigo y mientras la otra inspectora, herida, pedía ayuda, el atacante se dirigió luego al patio donde se encontraban alumnos de segundo medio (15 años) en un evidente “estado de exaltación” y procedió a atacar a otros tres escolares, para luego ser contenido por otro estudiante que logró reducirlo con ayuda de sus compañeros, tal como quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente.

En su mochila, el acusado llevaba una bomba falsa, la katana corta, dos puñales, un bastón retráctil, líquido acelerante y gas pimienta.

Trascendió que Meneses le habría robado a su madre -quien trabaja en un club nocturno de Calama-, la suma de $500 mil (USD 540) para adquirir las armas que utilizó en su brutal agresión.

Temas Relacionados

ChileCalamaHernán Meneses LealInstituto Obispo Silva LezaetaJuan Castro BekiosMaría Victoria Reyes

Últimas Noticias

Bolivia: se deberá repetir la votación autonómica en 29 mesas electorales en Santa Cruz

En algunos recintos se repetirá la votación el 5 de abril debido a errores como la distribución equivocada de papeletas electorales el 22 de marzo. Este proceso no altera la segunda vuelta para la Gobernación

Bolivia: se deberá repetir la votación autonómica en 29 mesas electorales en Santa Cruz

Ecuador incluirá la enseñanza del Holocausto en las escuelas tras acuerdo de cooperación con Israel

El convenio bilateral impulsa el intercambio educativo y científico entre ambos países

Ecuador incluirá la enseñanza del Holocausto en las escuelas tras acuerdo de cooperación con Israel

República Dominicana: más de 984 mil gramos de drogas fueron incautados en marzo

La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público ejecutaron amplias acciones con miles de intervenciones y 260 allanamientos, resultando en la detención de 3,821 personas y el decomiso de armas, vehículos y dinero relacionados

República Dominicana: más de 984 mil gramos de drogas fueron incautados en marzo

La economía de Costa Rica proyecta un crecimiento estable del 4% en 2026

El reciente informe de un estratega de inversiones resalta que el dinamismo en servicios y manufactura avanzada permitirá al país sostener un ritmo favorable, pese a un contexto internacional caracterizado por menores exportaciones y desafíos externos

La economía de Costa Rica proyecta un crecimiento estable del 4% en 2026

Estados Unidos emitió una alerta internacional para ubicar a un ecuatoriano acusado de delitos sexuales

La notificación señala que el sospechoso habría grabado y almacenado material de abuso sexual infantil

Estados Unidos emitió una alerta internacional para ubicar a un ecuatoriano acusado de delitos sexuales
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
México y EEUU prevén reanudar pronto el comercio de ganado tras control del brote de gusano barrenador

México y EEUU prevén reanudar pronto el comercio de ganado tras control del brote de gusano barrenador

Platón, filósofo griego: “La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos”

Sheinbaum pide escuchar versión del Tribunal de la CDMX en caso de John Ulrich, empresario estadounidense detenido en México

La serie policiaca que reinventó el género con humor y carisma está disponible en Netflix: “Una de las mejores series que se han emitido en televisión en mucho tiempo”

Lluvias fuertes y posible granizo afectarán gran parte de México: estos son los estados afectados

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Dos españoles nombrados relatores especiales de la ONU sobre vivienda y extrema pobreza

Franco Colapinto hará una exhibición con Alpine en un circuito callejero de Buenos Aires

Diez países europeos y la UE exigen que se garantice la seguridad de la FINUL en el Líbano

Militares españoles permanecen en el Líbano "extremando las precauciones" frente al "deterioro" de la seguridad

ONG africanas alertan del deterioro de los derechos humanos en Uganda tras las elecciones

ENTRETENIMIENTO

Cuánto ganará J.K. Rowling por la serie de Harry Potter

Cuánto ganará J.K. Rowling por la serie de Harry Potter

Así era Michael Landon detrás de cámaras: la broma pesada que repetía en “La familia Ingalls”

Britney Spears retomó sus extravagantes bailes en redes sociales tras su arresto

Netflix confirma la fecha de estreno de la segunda temporada de “Avatar: La leyenda de Aang”

Channing Tatum reconoció atravesar “altibajos emocionales” durante su recuperación de cirugía de hombro