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Dos españoles nombrados relatores especiales de la ONU sobre vivienda y extrema pobreza

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Ginebra, 31 mar (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas confirmó este martes el nombramiento de dos españoles, Koldo Andoni Casla Salazar y Elena Carolina Díaz Galán, como relatores para la vivienda y la extrema pobreza, respectivamente.

Casla Salazar, nacido en San Sebastián en 1985 y quien también tiene nacionalidad británica, sustituirá al indio Balakrishnan Rajagopal al frente de la relatoría de vivienda, mientras que Díaz Galán (Madrid, 1990) sucede al belga Olivier de Schutter.

Ambos puestos tienen un destacado peso en el pilar de derechos humanos de Naciones Unidas y desde esos mandatos anteriores los relatores han denunciado en sus escritos y comparecencias públicas cuestiones como el creciente problema de acceso a vivienda asequible o la pobreza estructural en muchas sociedades.

Díaz Galán, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, dispone de "una sólida trayectoria académica y científica, acompañada de experiencia profesional en el área de derechos humanos y erradicación de la pobreza", destacó el Consejo.

Casla Salazar es profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Essex (Reino Unido) y ha trabajado como consultor para la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional. EFE

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