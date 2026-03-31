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Britney Spears retomó sus extravagantes bailes en redes sociales tras su arresto

La cantante sorprendió con videos donde mostró coreografías fuera de lo común y habló abiertamente de su proceso personal

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Britney Spears retomó sus extravagantes bailes en redes sociales tras su arresto
Britney Spears reapareció en Instagram con videos de baile tras su arresto por conducir bajo efectos del alcohol en California (Instagram/Britney Spears)

Britney Spears volvió a Instagram este lunes con una serie de videos de baile cargados de movimientos inusuales, apenas días después de su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, ocurrido el pasado 3 de marzo en el condado de Ventura, California.

La cantante de 44 años publicó múltiples clips en los que aparece bailando con una energía desbordante y con coreografías que difícilmente habrían formado parte de sus actuaciones en escena durante su etapa como artista en activo.

En uno de los videos, Spears baila al ritmo de “Bad Guy”, de Billie Eilish, luciendo un crop top rojo brillante que dejó al descubierto su sujetador negro en varios momentos, una minifalda negra, botas hasta la pantorrilla y un largo abrigo de cuero beige.

En un momento del video, intentó quitarse la chaqueta con dramatismo y lanzarla fuera del encuadre, pero golpeó el trípode de la cámara y casi lo derribó.

Los movimientos de la intérprete de “Toxic” se concentraron principalmente en los brazos, con gestos que se podrían describir como vogueing.

Britney Spears retomó sus extravagantes bailes en redes sociales tras su arresto
La cantante publicó una serie de clips en los que realizó coreografías poco convencionales con movimientos inspirados en el estilo vogueing (Instagram/Britney Spears)

La edición de los videos también llamó la atención: en una secuencia, repitió tres veces consecutivas la misma imagen de un giro.

El escenario, además, mostraba un cuarto con un perchero de ropa al fondo y flores esparcidas por el suelo, sobre las que Britney Spears parecía caminar durante la grabación.

En un segundo clip, la artista lució un crop top blanco de punto sobre un minivestido plateado con un recorte en el abdomen y ropa interior de color rosa fucsia, mientras bailaba al ritmo de “Boadicea”, de Enya, aunque sus movimientos contrastaban con la cadencia onírica de la canción.

En el pie de foto de uno de los videos, Spears escribió: “Sintiendo un personaje. PD… No tomen nunca la actuación de método demasiado en serio - ¡Hice esto hace un mes y medio!”. La publicación indicaba que los videos habían sido grabados semanas antes de ser compartidos.

Britney Spears retomó sus extravagantes bailes en redes sociales tras su arresto
En uno de los videos, Spears baila al ritmo de "Bad Guy" de Billie Eilish, luciendo un atuendo llamativo con crop top rojo y minifalda negra (Instagram/Britney Spears)

Desde su arresto, Spears mantuvo la sobriedad y asiste regularmente a reuniones de Alcohólicos Anónimos en el área de Los Ángeles.

“Britney ha sido muy abierta y honesta en sus reuniones de AA; ha dicho que le encanta abrir su corazón porque sabe que es la mejor manera de sanar y sentirse mejor”, señaló una fuente anónima citada por Daily Mail.

Y añadió: “Lo único que se ha permitido son cafés especiales. Está siendo muy cuidadosa porque quiere estar presente para sus hijos”.

El arresto del 3 de marzo se produjo cuando las autoridades la observaron conduciendo de manera errática en el vecindario de Westlake Village.

Las autoridades del condado de Ventura mantienen el caso bajo revisión y decidirán posibles cargos antes de la cita judicial del 4 de mayo de 2026 (Chris Pizzello/Invision/AP)
Las autoridades del condado de Ventura mantienen el caso bajo revisión y decidirán posibles cargos antes de la cita judicial del 4 de mayo de 2026 (Chris Pizzello/Invision/AP)

Durante el procedimiento también se habría hallado una sustancia desconocida en el vehículo. Fue liberada a las 6 de la mañana del día siguiente.

El Fiscalía del Condado de Ventura informó a California Post que el caso “está bajo revisión” y que “se tomará una decisión sobre los cargos antes de la fecha programada en el tribunal el 4 de mayo de 2026”.

Tras conocerse el arresto, el representante de Spears, Cade Hudson, calificó lo ocurrido de “inexcusable” en una declaración recogida por la prensa estadounidense.

“Este fue un desafortunado incidente que es completamente inexcusable”, sostuvo. “Britney tomará los pasos correctos y cumplirá con la ley y esperemos que esto pueda ser el primer paso en un cambio largamente esperado que necesita ocurrir en la vida de Britney”.

Britney Spears reapareció en redes sociales junto a sus hijos tras arresto por conducir ebria
El esperado reencuentro familiar de Britney Spears con sus hijos adultos, Sean Preston y Jayden James, se produjo en un paseo en yate tras meses de distanciamiento (Instagram/Britney Spears)

Un reencuentro excepcional con sus hijos

El regreso de Britney Spears a las redes sociales se produjo un día después de que la artista compartiera imágenes de un reencuentro con sus dos hijos adultos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, fruto de su matrimonio con Kevin Federline, de 48.

Según publicaciones en su Instagram —cuya cuenta actualmente está configurada como privada—, los tres disfrutaron de un paseo en yate durante el fin de semana.

En las imágenes, Sean aparece con el brazo sobre los hombros de su madre, mientras Jayden también posa junto a ellos. Spears llevaba un top rosa recortado, pantalones blancos y un bikini verde neón. Sus hijos vestían camisetas blancas, pantalones cortos y zapatillas a juego.

El encuentro con Sean fue particularmente poco habitual, ya que no había sido visto junto a su madre desde el año pasado.

Jayden, en cambio, había visitado a Spears en su mansión con mayor frecuencia desde el arresto, e incluso había aparecido en videos previos publicados por la artista.

Un informante cercano a la cantante declaró al Daily Mail: “Está muy feliz de que estén cerca de nuevo. Les está sanando el corazón. Ella ama a sus hijos”.

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