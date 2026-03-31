Agencias

Militares españoles permanecen en el Líbano "extremando las precauciones" frente al "deterioro" de la seguridad

Unos 650 integrantes de la brigada desplegada por España bajo la misión de la ONU mantienen su labor en una zona tensionada, reforzando los protocolos tras recientes ataques mortales a fuerzas internacionales y pese al creciente riesgo en el área

Guardar
Imagen OOUI2Y4ZQBA7HBUNOFE7B4YQZY

A raíz de los recientes fallecimientos de miembros indonesios de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano, el Ministerio de Defensa ha informado que el contingente español mantiene su despliegue en territorio libanés reforzando sus medidas de protección. Según publicó el Ministerio este martes en un comunicado, el grupo de 650 militares españoles de la Brigada Líbano XLIV sigue realizando sus labores bajo la misión de la ONU en un contexto de creciente inseguridad.

El comunicado detalla que el contingente español, integrado en la UNIFIL (por sus siglas en inglés), permanece desplegado en una región diferente al área donde se han producido la mayoría de los ataques recientes. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio, las tropas españolas tienen como principal misión velar por el cumplimiento de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establece las condiciones para el alto el fuego y la estabilidad en la frontera entre Israel y Líbano.

Tal como consignó el Ministerio de Defensa, los soldados españoles han endurecido sus protocolos de seguridad debido al “deterioro de la situación de seguridad en la zona”. Pese a que el despliegue se lleva a cabo bajo un acuerdo de paz entre Israel y Líbano, las mencionadas condiciones se han visto desbordadas por nuevos episodios de violencia que afectan a las fuerzas internacionales. Los recientes ataques han evidenciado el riesgo persistente al que se enfrentan los efectivos de la FINUL.

Los hechos más graves se produjeron el lunes, cuando dos militares indonesios murieron a consecuencia del impacto de un proyectil lanzado contra el vehículo en el que viajaban cerca de Bahi Hayan, en el distrito de Marjayún, en el sur de Líbano. El domingo previo, otro integrante indonesio de los llamados ‘cascos azules’ falleció en un ataque en el sur del país, sin que se haya determinado el origen del mismo, según precisó el propio Ministerio en su comunicado.

La titular de Defensa, Margarita Robles, reiteró su apoyo a las tropas españolas destacadas en Líbano y expresó “admiración y reconocimiento” por la labor desempeñada en la defensa de la paz. Robles enfatizó, según declaraciones recogidas por el Ministerio y citadas por diversos medios, la dificultad del trabajo que realizan los militares “no solo en el mantenimiento de la paz, sino también en circunstancias complicadas y difíciles como las vividas este mismo día por los fallecidos indonesios”.

De acuerdo con la información oficial, el despliegue actual de la Brigada Líbano XLIV sitúa a los militares españoles fuera de la zona con mayor intensidad de ataques pero dentro de un “escenario complejo marcado por la inestabilidad”. El contingente se mantiene a la espera y a disposición de los mandos de la ONU, revisando periódicamente los protocolos a seguir ante cualquier posible alteración de la seguridad.

El medio de comunicación del Ministerio de Defensa puntualizó también que, pese a la situación crítica, el mandato principal del contingente sigue inalterado: garantizar la aplicación de la Resolución 1701, con especial atención a la identificación y gestión de incidentes en la frontera sur del Líbano y asegurar la protección de civiles en la medida de lo posible.

En sus tareas en la región, las fuerzas españolas colaboran con otros contingentes internacionales y se encuentran bajo la supervisión directa de los organismos de Naciones Unidas desplegados en la zona. Según publicó el Ministerio, la evolución de la seguridad en el sur del Líbano viene marcada por tensiones en aumento desde principios de mes, lo que obliga a mantener medidas de prudencia y protección adicionales por parte de todas las fuerzas integradas en la UNIFIL.

En los últimos días, los efectivos han intensificado las labores de vigilancia de rutas y vehículos, así como el monitoreo de posibles amenazas en los alrededores de su base de operaciones. Esta vigilancia se realiza en coordinación con los mandos locales y con el resto de contingentes internacionales en cumplimiento del encargo de Naciones Unidas, según detalló el Ministerio de Defensa.

De acuerdo con las declaraciones difundidas, la situación en el Líbano se caracteriza por una inestabilidad persistente y la presencia de distintos grupos armados que condicionan la seguridad de las misiones internacionales. Desde el inicio de la participación española en la Fuerza Provisional de Naciones Unidas, el despliegue se ha ajustado periódicamente conforme a la evolución del terreno, sostenido por la comunicación con los órganos internacionales y los distintos actores de la seguridad regional.

El Ministerio de Defensa ha asegurado que seguirá en contacto con Naciones Unidas y actualizando a la opinión pública sobre la evolución de los acontecimientos y las acciones adoptadas por el contingente español. La presencia de las tropas españolas, en línea con el mandato internacional, se mantiene vigente en el sur del Líbano, con énfasis en el cumplimiento de la legislación internacional vigente y la defensa de los derechos de la población civil.

Temas Relacionados

Militares españolesLíbanoFuerza Provisional de Naciones Unidas en el LíbanoMinisterio de DefensaMargarita RoblesIsraelMarjayúnSeguridadCascos azulesResolución 1701EUROPAPRESS

Últimas Noticias

Amplio rechazo internacional, salvo de EEUU, a la nueva ley de pena de muerte de Israel

Infobae

Lula confirma a Geraldo Alckmin como vicepresidente en su candidatura para la reelección en 2026

Varios ministros del gobierno brasileño han dimitido para competir en las próximas elecciones generales, mientras Lula reorganiza su gabinete y destaca la importancia de movilizar al electorado para impulsar transformaciones políticas, según mensajes recientes del presidente

Lula confirma a Geraldo Alckmin como vicepresidente en su candidatura para la reelección en 2026

Zelenski pide a Kallas una solución al bloqueo del crédito a Ucrania

Infobae

Senador ruso justifica con valores tradicionales no legislar contra violencia doméstica

Infobae

Expertos aconsejan evitar alimentos ultraprocesados y grasas saturadas para proteger la salud cardiovascular

La Asociación Americana del Corazón emitió nuevas guías que priorizan una dieta rica en frutas, verduras, proteínas saludables y granos integrales, mientras recomienda sustituir carnes procesadas, grasas perjudiciales y bebidas azucaradas para promover el bienestar cardíaco

Infobae