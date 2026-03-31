Militares españoles permanecen en el Líbano "extremando las precauciones" frente al "deterioro" de la seguridad

A raíz de los recientes fallecimientos de miembros indonesios de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano, el Ministerio de Defensa ha informado que el contingente español mantiene su despliegue en territorio libanés reforzando sus medidas de protección. Según publicó el Ministerio este martes en un comunicado, el grupo de 650 militares españoles de la Brigada Líbano XLIV sigue realizando sus labores bajo la misión de la ONU en un contexto de creciente inseguridad.

El comunicado detalla que el contingente español, integrado en la UNIFIL (por sus siglas en inglés), permanece desplegado en una región diferente al área donde se han producido la mayoría de los ataques recientes. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio, las tropas españolas tienen como principal misión velar por el cumplimiento de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establece las condiciones para el alto el fuego y la estabilidad en la frontera entre Israel y Líbano.

Tal como consignó el Ministerio de Defensa, los soldados españoles han endurecido sus protocolos de seguridad debido al “deterioro de la situación de seguridad en la zona”. Pese a que el despliegue se lleva a cabo bajo un acuerdo de paz entre Israel y Líbano, las mencionadas condiciones se han visto desbordadas por nuevos episodios de violencia que afectan a las fuerzas internacionales. Los recientes ataques han evidenciado el riesgo persistente al que se enfrentan los efectivos de la FINUL.

Los hechos más graves se produjeron el lunes, cuando dos militares indonesios murieron a consecuencia del impacto de un proyectil lanzado contra el vehículo en el que viajaban cerca de Bahi Hayan, en el distrito de Marjayún, en el sur de Líbano. El domingo previo, otro integrante indonesio de los llamados ‘cascos azules’ falleció en un ataque en el sur del país, sin que se haya determinado el origen del mismo, según precisó el propio Ministerio en su comunicado.

La titular de Defensa, Margarita Robles, reiteró su apoyo a las tropas españolas destacadas en Líbano y expresó “admiración y reconocimiento” por la labor desempeñada en la defensa de la paz. Robles enfatizó, según declaraciones recogidas por el Ministerio y citadas por diversos medios, la dificultad del trabajo que realizan los militares “no solo en el mantenimiento de la paz, sino también en circunstancias complicadas y difíciles como las vividas este mismo día por los fallecidos indonesios”.

De acuerdo con la información oficial, el despliegue actual de la Brigada Líbano XLIV sitúa a los militares españoles fuera de la zona con mayor intensidad de ataques pero dentro de un “escenario complejo marcado por la inestabilidad”. El contingente se mantiene a la espera y a disposición de los mandos de la ONU, revisando periódicamente los protocolos a seguir ante cualquier posible alteración de la seguridad.

El medio de comunicación del Ministerio de Defensa puntualizó también que, pese a la situación crítica, el mandato principal del contingente sigue inalterado: garantizar la aplicación de la Resolución 1701, con especial atención a la identificación y gestión de incidentes en la frontera sur del Líbano y asegurar la protección de civiles en la medida de lo posible.

En sus tareas en la región, las fuerzas españolas colaboran con otros contingentes internacionales y se encuentran bajo la supervisión directa de los organismos de Naciones Unidas desplegados en la zona. Según publicó el Ministerio, la evolución de la seguridad en el sur del Líbano viene marcada por tensiones en aumento desde principios de mes, lo que obliga a mantener medidas de prudencia y protección adicionales por parte de todas las fuerzas integradas en la UNIFIL.

En los últimos días, los efectivos han intensificado las labores de vigilancia de rutas y vehículos, así como el monitoreo de posibles amenazas en los alrededores de su base de operaciones. Esta vigilancia se realiza en coordinación con los mandos locales y con el resto de contingentes internacionales en cumplimiento del encargo de Naciones Unidas, según detalló el Ministerio de Defensa.

De acuerdo con las declaraciones difundidas, la situación en el Líbano se caracteriza por una inestabilidad persistente y la presencia de distintos grupos armados que condicionan la seguridad de las misiones internacionales. Desde el inicio de la participación española en la Fuerza Provisional de Naciones Unidas, el despliegue se ha ajustado periódicamente conforme a la evolución del terreno, sostenido por la comunicación con los órganos internacionales y los distintos actores de la seguridad regional.

El Ministerio de Defensa ha asegurado que seguirá en contacto con Naciones Unidas y actualizando a la opinión pública sobre la evolución de los acontecimientos y las acciones adoptadas por el contingente español. La presencia de las tropas españolas, en línea con el mandato internacional, se mantiene vigente en el sur del Líbano, con énfasis en el cumplimiento de la legislación internacional vigente y la defensa de los derechos de la población civil.