Tras la denuncia de acoso contra Luis Arce, el Gobierno de Bolivia dijo que espera las pruebas que sustenten la acusación

El gabinete del presidente Luis Arce se pronunció este miércoles sobre la denuncia presentada la víspera en su contra, por acoso y abuso de poder, y aseguró que espera la presentación ante la Justicia de las pruebas que sustenten dichas acusaciones.

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental de Bolivia, Gustavo Torrico, sostuvo que “si van a llevar la prueba, la Fiscalía tendrá que revisar... porque no solamente es hacer la denuncia, hay que llevar la prueba también” y aseguró que, en caso de que esto ocurra y de que el Ministerio Público acepte iniciar el caso, entonces el Gobierno “asumirá defensa” del mandatario.

“Esperemos que el diputado (Héctor Arce) tenga pruebas”, agregó durante una conferencia de prensa, antes de señalar que, no obstante, en el entorno del Presidente se considera que la situación no es más que un “mal chiste”.

Por su parte, Fidel Surco, uno de los dirigentes arcistas del Movimiento al Socialismo, también se manifestó en su favor y dijo que no existen “pruebas fidedignas” contra Arce en este caso.

Este martes, una mujer identificada como Yessica V.C. denunció ante el Legislativo boliviano a Arce por supuesto acoso y abuso de poder, a cambio de ser nombrada viceministra de Deportes, aunque esto último nunca ocurrió. Precisamente, según apuntó, ella habría mantenido una relación de seis meses con Arce hace tres años, a cambio de -supuestamente- ser nombrada segunda de la cartera de Deportes.

La mujer aseguró haber mantenido encuentros con el Presidente en la Casa de Gobierno de La Paz y en otros lugares, y hasta dijo haber quedado embarazada producto de la relación, aunque luego perdió ese hijo en un accidente de motocicleta.

“Somos seis víctimas que él (Luis Arce) las ha callado con trabajo y ha abusado del poder, me ha acosado y me ha amenazado”, apuntó en la sede del Legislativo, a donde acudió acompañada del diputado masista Héctor Arce Rodríguez, afín a Evo Morales.

Arce Rodríguez describió como “inaceptable” el relato de la mujer y apuntó también contra el mandatario por haber “utilizado su condición de presidente, recursos y bienes del Estado, vehículos del Estado y oficinas de la Casa Grande del Pueblo” para “jugar con el sentimiento de la compañera”. También adelantó la presentación de una “denuncia penal contra Luis Arce” por los presuntos delitos de “abuso de autoridad, uso indebido de bienes y servicios públicos, extorsión, acoso sexual, violencia psicológica, cohecho pasivo propio y trata de seres humanos”.

Este caso tiene lugar días después de que el principal rival del mandatario, Evo Morales, fuera denunciado por trata de personas y estupro, en un caso que se remonta al 2016, cuando habría mantenido una relación con una menor de edad -de 16 años- y habría tenido una hija con ella. Si bien la partida de nacimiento de la bebé fue emitida dos años más tarde en la localidad de Yacuiba, refleja la verdadera edad de la niña y, por tanto, constituye una de las pruebas del caso.

Morales sostiene su inocencia y asegura que se trata de una persecución en su contra, por haber liderado la marcha para salvar Bolivia, que acabó con un ultimátum al Gobierno. “No me voy a escapar (...) Ahora me toca defenderme legalmente con un equipo de abogados. Anoche me llamaron, hay 200 abogados dispuestos a defenderme gratuitamente”, dijo en las últimas horas, tras ser citado a declarar ante la Fiscalía.

