Líderes de la oposición en Bolivia se reúnen en busca de unidad para las elecciones 2025

Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Jorge Quiroga son algunos de los líderes que se reunieron con la intención de generar un frente de unidad para las elecciones 2025.

La oposición tradicional en Bolivia muestra intentos de unidad con miras a las elecciones presidenciales de 2025. En las últimas semanas, al menos dos líderes de la oposición visitaron a Luis Fernando Camacho en la cárcel de Chonchocoro en El Alto (La Paz), donde se encuentra recluido desde diciembre de 2022 por los conflictos previos a la renuncia de Evo Morales en 2019.

Los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa visitaron por separado al líder cívico y gobernador electo de Santa Cruz. El 1 de diciembre, Quiroga entró al centro penitenciario con el objetivo de discutir la posibilidad de conformar una alianza política, según indicaron algunos medios locales. En una entrevista televisiva posterior al encuentro, el expresidente elogió al político cruceño y manifestó que se busca “la mayor unidad posible en el marco de la oposición”.

Una semana más tarde, lo visitó el expresidente Carlos Mesa, quien fue su adversario político en las elecciones presidenciales de 2020. Al salir de la cárcel, Mesa informó que ambos líderes abordaron temas de la coyuntura política, la posibilidad de unir las agendas de sus bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional y también acerca de la unidad de la oposición para las elecciones generales de 2025.

“La palabra unidad ha sido una palabra que hemos utilizado varias veces como una primera aproximación con Luis Fernando Camacho, para establecer la lógica de que la unidad no solo sea una palabra sino una posibilidad real”, manifestó Mesa.

El expresidente Carlos Mesa llegando a la cárcel de Chonchocoro en El Alto, La Paz, para visitar a Luis Fernando Camacho el 8 de octubre de 2024. Foto: Comunidad Ciudadana

Por su parte, el líder cívico señaló a través de su cuenta de X que una de las demandas de la población es la unidad de la posición y dijo que “hay que dar esos pasos para conformar una plataforma democrática, lo más amplia posible, que sea capaz de vencer en las urnas al autoritarismo masista”.

La creación de un frente único de la oposición es una demanda que parte de la población reclama desde hace varios años con el objetivo de alejar del poder al Movimiento Al Socialismo, que está en el Gobierno desde 2006 con interrupción de un año (219-2020). Sin embargo, desde la llegada de Evo Morales al poder, la creación de un frente único nunca ha podido concretarse.

En la última elección, tanto Luis Fernando Camacho como Carlos Mesa y Jorge Quiroga postularon a la Presidencia por separado. Ante el marginal apoyo que mostraban las encuestas, éste último declinó su candidatura faltando una semana para la votación. En tanto, Camacho, posiblemente apuntando más a lograr espacios en la Asamblea Legislativa que a la silla presidencial, participó en la elección y logró el tercer lugar con 14% de los votos, debajo de Carlos Mesa (28,8%) y el ganador Luis Arce (55%).

Para el analista político Carlos Saavedra, la posibilidad de un frente único es prácticamente imposible y observa hasta cuatro bloques de oposición. Sin embargo, lamenta que fuera del antimasismo no exista un proyecto de país. “La unidad por sí misma no es un elemento determinante en una estrategia electoral. Sirve para algunos segmentos que son muy politizados y que tienen una mirada muy antimasista. ¿Basta eso para ganar una elección? No, no basta. La tarea que tiene alguien que quiera ganar una elección es generar certezas en los centros electorales que no tienen militancia política”, manifestó en entrevista con Infobae.

Luis Fernando Camacho cobró protagonismo a nivel nacional cuando encabezó las protestas que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019. REUTERS/David Mercado

El analista explica que por primera vez desde que el MAS llegó al poder, la oposición tiene una posibilidad real de lograr la presidencia a través del voto. “Esto no es por mérito de la oposición o por un proyecto alternativo que esté seduciendo a la oposición, sino por el demoronamiento moral político del MAS en su conjunto”, afirmó.

En ese contexto, observa que el desafío fuera de lograr la unidad de la oposición es generar una agenda que conecte con las necesidades de la gente.

Samuel Doria Medina presentó un plan para Bolivia

El empresario boliviano Samuel Doria Medina presentó el martes una propuesta para el país, centrada en la crisis económica y ambiental que atraviesa el país. Al finalizar su discurso, hizo un llamado a la unidad de los bolivianos para construir un país más justo y próspero.

Anteriormente informó que se había reunido también con Luis Fernando Camacho y otros líderes de la oposición y dijo que “todos coinciden en que habrá que ver el mecanismo más adecuado (para buscar la unidad) y es consultar a la gente. Se podrá hacer una encuesta, dos o tres”, afirmó el empresario citado por El Deber.

El empresario boliviano Samuel Doria Medina presentó un plan para sacar a Bolivia de la crisis económica con miras a las elecciones presidenciales de 2025. Foto: Asuntos Centrales

Doria Medina es uno de los políticos que más veces ha participado en elecciones. Postuló tres veces a la Presidencia (2006, 2009 y 2014) y dos veces a la Vicepresidencia (1997 y 2020), aunque la última vez renunció a la candidatura junto a su acompañante de fórmula, la entonces presidente Jeanine Añez. En su carrera política, ha liderado la oposición partidaria en la Asamblea Legislativa pero no ha logrado conquistar el voto para Órgano Ejecutivo.

La votación está prevista para el 17 de agosto de 2025, por lo que según el calendario electoral las candidaturas deberán definirse aproximadamente en abril.