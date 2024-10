Una ex árbitra chilena fue multada con 40 fechas, abrió una página para adultos y ganó más de USD 2 mil en un día

Cindy Nahuelcoy también pasó por un reality show.

“Si la vida te da limones, pues haz limonada”, reza un sabio refrán. Bien lo sabe Cindy Nahuelcoy, ex árbitra chilena, quien tras ser sancionada el año pasado con 40 fechas por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se armó de valor, abrió una página para adultos y ha causado furor, puesto que en solo un día, ganó $2 millones, unos USD 2,140.

En entrevista con LUN, la también ex miembro del reality show ‘¿Ganar o servir?’ explicó que “cuando la ANFP me castigó el año pasado, muchos seguidores me decían que cumpliera el castigo con una plataforma para adultos. Yo lo encontraba una locura, porque siendo árbitra era imposible. Todos sabemos que es un ambiente súper machista y que no iba a ser bien visto. Pero ya estando afuera lo pensé bien y me decidí. Ahora no tengo a quién darle explicaciones en lo laboral”.

Según Nahuelcoy, “nunca en mi vida había tenido una sesión de fotos sola. Yo siempre salgo sonriendo en las poses, nunca me sacaba fotos sexy (…) Esa parte de mí, la sensual, la tenía reprimida cuando era árbitra”.

Así las cosas, el fin de semana la ex jueza de fútbol subió su página a Onfayer y ya suma más de 100 seguidores en menos de 24 horas. La suscripción cuesta $19 mil (USD 20 dólares), por lo que superó los USD 2 mil en solo un día.

Tocante a cuán lejos planea llegar en su destape, la ex chica reality aseguró: “La verdad es que no tengo un límite de decir hasta acá llego. Es algo que voy a ir desarrollando día a día. Si me dan ganas de hacer un desnudo, lo haré. Siento que ya me saqué la vergüenza de mostrar mi cuerpo”.

“Hay fotitos bonitas, sensuales, muy sexies. De a poquito se harán nuevas cosas en la plataforma, los invito a seguirla”, cerró Nahuelcoy, quien al parecer dejó las canchas definitivamente en el olvido, puesto que el último partido en el que participó fue el 19 de mayo de 2023, día en que fungió como segunda asistente.

Nahuelcoy presentó una millonaria demanda contra la ANFP.

La sanción de la ANFP

El año pasado, Cindy Nahuelcoy presentó una millonaria demanda en contra de la ANFP con el argumento de “vulneración de derechos fundamentales”, tras autodespedirse en marzo de 2023 luego de ser sancionada con 40 partidos - más tarde se le rebajarían a 30 -, por denunciar públicamente a su colega Julio Bascuñán, miembro de la Comisión de Árbitros, a quien acusó de favorecer a su colega, Leslie Vásquez, con la designación de partidos, debido a una supuesta relación sentimental.

El asunto fue desestimado por la orgánica de la ANFP y el abogado de Cindy, Diego Sobarzo, explicó que la sanción “se excedía el marco legal, porque la ley sólo permite al empleador imponer multas, y en este caso les impidieron desarrollar su profesión, las excluyeron de charlas técnicas y de las pruebas físicas. Esto es muy importante porque la sanción del Tribunal indicaba que no podían participar en el Campeonato organizado por la ANFP, pero hay otros torneos que no organiza la ANFP como la Copa Chile, juveniles y tercera división. Pero como no las dejaron rendir las pruebas físicas, Cindy Nahuelcoy perdió su parche FIFA y la habitación de árbitro”.

En la demanda, la ex jueza pide más de 19 millones (USD 20 mil) por sus 11 años de servicio, otros 11 millones por vulneración a derechos fundamentales; casi dos millones (USD 2 mil) por remuneraciones pendientes, $3,5 millones por feriados legales y casi $60 millones (USD 64 mil) por daño moral.