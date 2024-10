Los exportadores chilenos están en alerta por la huelga portuaria en Estados Unidos

FOTO DE ARCHIVO. Trabajadores portuarios de la Asociación Internacional de Estibadores (ILA, por sus siglas en inglés) participan en una huelga en el Virginia International Gateway, en Portsmouth, Virginia, Estados Unidos. 1 de octubre de 2024. REUTERS/José Luis González

Más que preocupados se encuentran los principales gremios exportadores chilenos, tras la mega huelga que desde el martes 1 de octubre comenzaron unos 50 mil trabajadores portuarios de buena parte de los Estados Unidos. La paralización es la más grande desde 1977 y engloba a 36 puertos, por los que transita el 41% del volumen de contenedores de ese país.

Ello, porque según una nota del Diario Financiero, el 17% los contenedores exportados desde Chile van a los puertos de Estados Unidos afectados por la huelga - es decir, unas 180 mil piezas -, lo que corresponde al 15% de las exportaciones totales de Chile y al 75% de los envíos al país norteamericano.

Cabe señalar que el origen de la disputa entre la Asociación Internacional de Estibadores (ILA) y la Alianza Marítima de Estados Unidos - que agrupa a los terminales portuarios-, radica principalmente en el aumento de los sueldos y una mayor protección contra la automatización de los puertos.

El diario Usa Today ya advirtió que la huelga, que ha dejado paralizados miles de contenedores y varados cientos de barcos a la gira en los puertos, representa una seria amenaza para la economía estadounidense a sólo cinco semanas de las elecciones y afectará principalmente a las pequeñas y medianas empresas, puesto que muchos productos esenciales subirán de precio, en un país ya afectado por la inflación.

Según diversas estimaciones, las pérdidas diarias por la paralización podrían elevarse a los USD 5 mil millones.

En su contrato de trabajo actual - que data de 2018 - los estibadores norteamericanos ganan USD 20 la hora, siendo el máximo de USD 39 por 60 minutos de trabajo. También reciben una bonificación extra sobre la cantidad de contenedores y, según un informe de 2020 sobre los sueldos de los trabajadores portuarios de Nueva Jersey y Nueva York, ganan anualmente alrededor de USD 160 mil.

El famoso vino chileno es una de las exportaciones afectadas.

Alerta

Así las cosas, desde los gremios de la fruta, el salmón y el vino - principales exportaciones chilenas después del cobre -, mostraron su inquietud por el tema y alertaron sobre los posibles impactos que la paralización pueda tener sobre los envíos locales.

En conversación con BíoBíoChile, Miguel Canala-Echeverría, gerente general de Frutas de Chile, señaló que alrededor de 580 contenedores de frutas se encuentra actualmente en Panamá, “quedando el buque a la gira con los costos asociados y la pérdida de los programas de entrega a los distribuidores en EEUU”.

“Hay que tener en cuenta también que estos son los últimos embarques de fruta, básicamente son cítricos, hay kiwis y paltas también involucradas en este caso. Nuestra temporada, afortunadamente, no inicia su período más relevante, que es a mediados de noviembre. Calculamos más o menos en el orden de US$37 millones los productos afectados”, agregó.

Por su parte, Arturo Clement, presidente de SalmonChile, sostuvo que Estado Unidos es el mercado “más importante del salmón chileno, por lo tanto este tipo de dificultades de ingresos y logística generan una tremenda complicación para las exportaciones, así es que esperamos que todo se resuelva”.

Angélica Valenzuela, directora comercial de Wines of Chile, indicó finalmente al medio citado que algunos cargamentos han sido desviados a otros puertos de la costa Oeste que no se han plegado a la huelga, aunque se trata de una solución de emergencia. Según la mandamás del gremio del vino, unas 280 mil cajas de vino en botellas podrían no llegar a su destino durante este mes, a saber, unos 150 contenedores.