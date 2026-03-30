La exportación de cannabis medicinal abre mercado europeo para Costa Rica

La compañía costarricense concretó la exportación tras cumplir con todas las regulaciones de la Unión Europea y obtener la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Recolección (GACP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer envío de cannabis medicinal costarricense ya despertó el interés europeo: tras recibir la muestra inicial, importadores del continente han manifestado su intención de adquirir la producción anual completa de la empresa local Hybrida Farms, detalla una nota publicada por el periódico El Observador.

La operación, realizada el 13 de marzo, marca un antes y un después para la agricultura de Costa Rica.

La compañía costarricense concretó la exportación tras cumplir con todas las regulaciones de la Unión Europea y obtener la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas y de Recolección (GACP). El cargamento partió desde una finca en Cartago, que en poco tiempo se convirtió en referencia regional para la naciente industria legal del país.

Costa Rica realizó su primera exportación de cannabis medicinal en un contexto de estricta vigilancia y trazabilidad. Científicos europeos verificaron que las instalaciones, los procesos y los datos satisfacían los estándares requeridos.

El primer envío de cannabis medicinal costarricense ya despertó el interés europeo: tras recibir la muestra inicial, importadores del continente han manifestado su intención de adquirir la producción anual completa de la empresa local - crédito EFE

Según Walter Niehaus, consultor de la empresa y citado en la nota, todo el proceso de trazabilidad comienza desde la semilla importada de Canadá y se mantiene hasta la entrega final.

Nuevas oportunidades para la agricultura nacional

Jorge Calderón, presidente de Hybrida Farms, afirmó al medio local que el país dispone del clima, el talento humano y las condiciones técnicas para consolidarse como un centro latinoamericano de cannabis medicinal.

El directivo advierte sobre la carencia de laboratorios certificados en Costa Rica, un requisito que actualmente limita la expansión del sector.

El cultivo en Cartago superó en productividad a los estándares europeos, con rendimientos entre un 15% y un 20% superiores. Esta ventaja, junto a la prohibición estricta de pesticidas y el énfasis en la capacitación local fortalecen el posicionamiento costarricense en el mercado internacional.

La exportación se concretó gracias a los permisos exigidos por la Ley de Cannabis para Uso Medicinal y Terapéutico de Costa Rica, junto con la validación de la Unión Europea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La razón por la cual Costa Rica logró exportar cannabis medicinal a Europa está en el cumplimiento riguroso de la normativa internacional y la apuesta por certificaciones que garantizan calidad, trazabilidad y seguridad. El país cuenta con el respaldo de empresas, instituciones educativas y organismos reguladores.

Formación y empleo local

Desde el inicio de operaciones, contó El Observador, Hybrida Farms estableció acuerdos con el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Instituto Nacional de Aprendizaje en Cartago.

El objetivo es capacitar a la población local para una industria hasta ahora inexistente en el país, priorizando la empleabilidad de personas sin antecedentes en cultivos ilegales.

El equipo de la empresa está integrado en más del 90% por habitantes de Cartago, con presencia de comunidades indígenas y una participación femenina del 45% detalla la publicación. Calderón destaca que el 40% de sus empleados provienen del INA, lo que subraya el compromiso con la inclusión y el desarrollo regional.

Confianza y futuro en el mercado europeo

La exportación se concretó gracias a los permisos exigidos por la Ley de Cannabis para Uso Medicinal y Terapéutico de Costa Rica, junto con la validación de la Unión Europea. Cada lote puede rastrearse hasta el punto exacto del invernadero en que fue cultivado, lo que resulta clave para consumidores y farmacéuticas.

Niehaus apunta: “Nos hemos concentrado en traer la semilla desde Canadá, que tiene una trazabilidad muy eficiente, y eso nos permite dar seguridad a los países y a los clientes en Europa”. La reacción del mercado europeo fue inmediata, posicionando a Costa Rica como un nuevo actor en la exportación global de cannabis medicinal.

La apuesta por este cultivo abre la posibilidad de que se convierta en un producto agrícola nacional destacado junto al café y la piña, y diversifique las fuentes de ingreso para el país.