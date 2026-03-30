Desabre: "Estamos ante el último peldaño, que suele ser el más difícil"

Guadalajara (México), 30 mar (EFE).- El francés Sébastien Desabre, seleccionador de República Democrática del Congo (RDC), afirmó que el crucial partido contra Jamaica por un cupo en el Mundial de 2026 es como el último peldaño de una compleja andadura que ha durado tres años.

"Han sido unas eliminatorias muy largas y aquí estamos, ante el último peldaño que suele ser el más difícil. Todos somos conscientes de que este partido lo jugaremos por todo el país y por todos los que nos han apoyado", manifestó a periodistas en la ciudad mexicana de Guadalajara.

"Queremos seguir avanzando para demostrar que el fútbol congoleño está a la altura de otras naciones, que ésta es una gran nación de fútbol y que tenemos a muy buenos jugadores en el país", dijo.

Congoleños y jamaiquinos jugarán por el cupo en el estadio Akron de Guadalajara (Jalisco).

República Democrática del Congo busca clasificar al segundo Mundial de su historia tras la experiencia de Alemania 1974, en el que compitió bajo el nombre de Zaire.

"Es la esperanza de todo un país, de toda esta generación de congoleños que no han tenido la oportunidad de ver a su equipo en una Copa del Mundo. Esto también representa una conclusión a todo el trabajo que hemos realizado en las eliminatorias", declaró Desabre.

El exseleccionador de Uganda en 2017 tiene a todos sus jugadores disponibles para enfrentar a Jamaica.

"El estado de ánimo es bueno, reconocemos la calidad de nuestros jugadores. Será un partido que se definirá por detalles y habrá que estar concentrados desde el principio hasta el final", concluyó.

La conferencia de prensa de Desabre se suspendió unos minutos debido a una prueba de las alarmas de evacuación de la sala que sonó en el momento incorrecto.

De clasificar al Mundial, República Democrática del Congo se sumará al Grupo K en el que esperan Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Guadalajara (México), 30 mar (EFE).- La selección de la República Democrática del Congo se entrenó este lunes bajo una ligera llovizna, después de lo cual se declaró lista para buscar mañana contra Jamaica el pase a la Copa Mundial del próximo verano.

"El fútbol en la República Democrática del Congo es algo muy fuerte que une a todo el pueblo. Tenemos el firme deseo de conseguir la victoria mañana para darle una alegría a toda nuestra nación", aseguró el delantero Cédric Bakambu, del Real Betis español.

El cuadro africano visitó la cancha del Estadio Akron, sede del partido de este martes, y luego cumplió su última sesión de entrenamiento con trabajos ligeros en el club Verde Valle, sede de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano.

Dirigido por el seleccionador Sebastien Desabre, el equipo se ha entrenado en el predio de la Academia AGA de Guadalajara para aclimatarse al calor y la intensidad del sol que prevalecerán mañana en el partido.

El buen humor prevaleció hoy entre los jugadores, que se mostraron relajados, con risas y bromas antes de afrontar el crucial encuentro que, de ganar, los pondrá de regreso a la Copa del Mundo, después de haber jugado la de 1974 con el nombre de Zaire.

El ganador del encuentro de mañana jugará la fase de grupos del Mundial en el grupo K contra Portugal, Colombia y Uzbekistán.