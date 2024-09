Caos en el Día del Tulipán en Chile: multitud se peleó por las flores gratis y hubo varios descompensados

Eran 50 mil tulipanes - uno para cada uno -, pero la gente los acaparó

En un verdadero pandemonio se convirtió este jueves el frontis del Centro Cívico Teatro Municipal de Las Condes, cuando cientos de santiaguinos se aglomeraron para llevarse flores gratis, en el Día Nacional del Tulipán organizado por la Cámara de Comercio Chileno-Holandés con el fin de celebrar el inicio de la primavera. Todo quedó registrado por usuarios de redes sociales.

Hay que decir que por momentos la situación pareció salirse de control: aunque la idea era que cada persona se llevara un tulipán, unos pocos arrasaron con los 50 mil ejemplares que se supone debían alcanzar para todos y hubo gritos, peleas y hasta gente desmayada que tuvo que ser atendida por Bomberos. El Metro suspendió su parada en la estación El Golf y Carabineros finalmente dispersó a las personas que se quedaron sin su florecita de regalo.

Aunque este es el tercer año que se realiza, el Día del Tulipán ya se ha convertido en una pequeña tradición y tiene como fin estrechar los lazos entre Chile y Holanda. Sin embargo, los años anteriores la entrega de miles de tulipanes se llevó a cabo sin incidente alguno.

Cabe señalar que en Santiago, dependiendo de la comuna y florería, un ramo de tulipanes cuesta entre $50 mil (USD 56) $60 mil (USD 67), dependiendo la comuna y florería, por lo que es casi seguro que muchos de quienes acapararon los famosos tulipanes luego los vendieron por ahí.

Así las cosas, al verse desbordados, los organizadores dieron por finalizada la actividad poco después de las 15:00 - hora en la que se supone todo debía partir - y Carabineros y Seguridad Ciudadana se encargaron de desperdigar a la multitud.

La organización culpó directamente a la poca educación cívica de los asistentes.

Educación cívica

Marcelo Wachtel, gerente de la Cámara Chileno Holandesa de Comercio, calificó como positivo el evento por su convocatoria, pero lamentó la poca educación cívica de algunos y responsabilizó directamente a los asistentes.

“Llegó muchísima gente que nadie pudo imaginar. Nosotros nos basamos en las estimaciones que se había hecho en años anteriores. Acá el espacio era un poco más reducido”, aseguró a Chilevisión.

Wachtel sostuvo que este año llegó mucha “gente joven”, quienes no respetaron la fila de los adultos mayores, ni fila alguna. Ahí fue cuando las vallas cedieron y comenzó a quedar la tole-tole, obligando a los organizadores a finalizar el evento antes de lo planeado.

“La organización estuvo bien. Se anticipó un poco la hora de apertura porque se estaba desbordando (…) esto se viene organizando hace tres meses, no es una cosa que se hizo de un día para otro, no es primera vez que se hace”, sostuvo el gerente de la Holland House.

“Se subieron sobre las plantas, rompiendo los jardines. La educación cívica no contribuyó a esto. En otros países uno hace un evento así - el ejemplo de mi país, de Países Bajos -, y es totalmente ordenado. Aquí en Chile la cuestión es un poco distinta, si la gente no se porta bien, llega en masa en los números que llegaron, no hay organización que aguante”, dijo mosqueado.

De todas maneras, Wachtel hizo una autocrítica y aseguró que el próximo año tendrán en cuenta la experiencia vivida, a fin de no cometer los mismo errores. Sin embargo, subrayó que la responsabilidad del caos no fue de ellos ni menos de la Municipalidad, sino de los desesperados asistentes.

“Acá hay auspiciadores que están regalando y es su decisión de venir acá, pararse, hacer hora para buscar las flores. Nosotros no tenemos por qué estar dando agua ni colaciones. Si la gente sabe que se tiene que parar en una fila, que venga con su botellita de agua”, remató.