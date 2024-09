Lula da Silva destituyó al ministro investigado por varios casos de abuso sexual

El dron que explotó sobre una cárcel de máxima seguridad de Ecuador tenía por objetivo facilitar fugas

La explosión controlada dañó parte del techo pero no la estructura por lo que no se deberán realizar traslados. En esa cárcel está recluido el ex vicepresidente Jorge Glas y el ex diputado Pablo Muentes, ambos involucrados en casos de corrupción