Ola de violencia en Santiago: el Gobierno de Chile analiza que las Fuerzas Armadas colaboren en el patrullaje

En Chile, los militares están desplegados en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío desde el 16 de mayo de 2022, cuando el Gobierno de Boric decretó el estado de excepción constitucional de emergencia.

El fin de semana fue de terror en la comuna santiaguina de San Bernardo: el sábado, dos niños y una adulto resultaron heridos de gravedad tras ser baleada desde un automóvil la casa donde celebraban un cumpleaños infantil; y la madrugada del lunes, un hombre murió de dos disparos cuando delincuentes robaron su vehículo mientras estaba en una plaza junto a un amigo.

Ante ello, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), pidió al Gobierno tomar medidas concretas y sacar a los militares a las calles, a fin de ayudar en la lucha contra la delincuencia.

En conversación con radio Cooperativa, el edil aseguró que “en La Araucanía, hace un par de años, cuando se decidió generar un estado de excepción, se hizo porque había situaciones que lo ameritaban. Hoy día hay varias comunas de la Región Metropolitana que también creo que ameritan una actitud y un plan diferente”.

“Al principio tenía mis dudas, pero viendo la realidad, creo que nada sobra y todo puede sumar. Nosotros como municipales no tenemos los elementos ni las condiciones, pero tenemos que responderle a la gente y por eso hacemos patrullajes preventivos y generamos acciones con ellos. Entonces, yo me pregunto: si nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, ¿por qué las Fuerzas Armadas no lo pueden hacer?”, razonó.

“Necesitamos mayor presencia policial y, si no tenemos más carabineros, porque no podemos sacar carabineros, que por lo menos nos autoricen la aplicación de que las Fuerzas Armadas colaboraren en ciertas tareas: por ejemplo, vigilancia del Hospital El Pino, estaciones de trenes”, sostuvo.

“También doy fe de que Carabineros hace lo que puede con lo que tiene. No es que no quieran hacerlo; es que no tienen capacidad”, subrayó White. “Y no le estamos pidiendo que las FFAA salgan a disparar”, apuntó rápidamente. “La gente, al ver una acción de esta naturaleza, se sentiría más segura”, remató la autoridad.

La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, llamó a parlamentarios de las comisiones de Seguridad del Congreso a una reunión esta jornada para tratar el tema

¿Qué dijo el Gobierno?

El Gobierno recogió el guante y en un punto de prensa, la ministra de Interior, Carolina Tohá, explicó que “la idea o la solicitud de militares aparece periódicamente cuando hay situaciones de seguridad que causan preocupación. Cada vez que eso pasa nosotros hacemos evaluaciones y en este caso las vamos a hacer también”, según consignó el medio citado.

Sin embargo, recordó que “en el pasado, cada vez que esto ha sucedido, después de conversar con todos los actores involucrados, incluidas las policías y las propias Fuerzas Armadas, la evaluación ha sido que, para la problemática que se buscaba atacar, esa no era la mejor medida”.

Por su parte, Jaime Quintana, presidente del partido oficialista PPD, indicó que “son comprensibles las reacciones de algunos alcaldes cuando ven que un fin de semana hay varios homicidios en sus respectivas comunas, entiendo que con todos los alcaldes se ha conversado, nos dijo la ministra, incluso el fin de semana estuvieron muy al pendiente de lo ocurrido en esas comunas”.

“Efectivamente hay un número importante de homicidios, algo que no es nuevo y que viene de hace bastante rato. Creo que es fundamental seguir realizando todos los esfuerzos por seguir bajando la cifra de homicidios y vemos que en eso ha estado el Ejecutivo, y por eso es total el respaldo de las coaliciones al gobierno por la estrategia de seguridad”, añadió.

A pedido de la oposición, el Gobierno programó una reunión en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, junto a parlamentarios de las comisiones de Seguridad de ambas cámaras del Congreso.