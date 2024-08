Casi 200 candidatos para las elecciones municipales de Chile no pudieron inscribirse por deudas de alimentos para sus hijos

La ley chilena prohíbe a los “papitos corazón” postularse a cargos públicos.

El Servicio Electoral chileno (Servel) publicó este sábado la aprobación de las candidaturas para las elecciones municipales que se desarrollarán el 27 de octubre próximo, en la que se elegirán alcaldes, concejales y consejeros regionales. 196 de esas candidaturas fueron rechazadas, puesto que dichos postulantes aparecen en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y 109 de los inhabilitados pertenecen a algún pacto de la oposición - Chile Vamos, Partido Republicano, Demócratas, Amarillos y el Partido Social Crisitiano - lo que ha provocado una crisis de proporciones en la derecha chilena.

En detalle, la mayor cantidad de candidaturas fallidas le corresponden a Renovación Nacional (27), Republicanos (27), la Unión Demócrata Independiente (17) y el Partido Social Cristiano (14). Desde la vereda del Gobierno, el Partido Radical inscribió a 22 candidatos que no habían llegado a un acuerdo monetario con sus ex parejas, y la Federación Regionalista Verde Social, 15.

Cabe señalar que en Chile, le llaman “papitos corazón” a aquellos hombres que no pagan o se atrasan en el abono de la pensión alimenticia para sus hijos.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, señaló tajante que los partidos tuvieron bastante tiempo para solucionar este tema, puesto que la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas - que fue impulsada por el Gobierno y se encuentra en vigencia desde mayo del año pasado- permite a los deudores salir del Registro pagando la deuda o llegando a un acuerdo de pago.

“En el caso de las postulaciones de candidatos, está en la responsabilidad de cada persona informar a su partido respecto de su inhabilidad por estar en este registro. No es posible que alguien esté en el registro y no lo sepa, a menos que se haya desentendido del proceso judicial de alimentos”, aseguró Orellana.

El plazo para la apelación expira este jueves y dichas candidaturas ya se dan por perdidas.

Recriminaciones internas

Luego de conocerse la noticia, las dimes y diretes al interior de los diferentes partidos no tardaron en aparecer, ya que si bien solo los deudores y beneficiarios pueden acceder a los datos del Registro Nacional de Deudores, la directiva de cada partido bien pudo haber exigido algún documento a sus candidatos que probara que cumplían con este requisito primordial.

Uno de los primeros en salir a hacer control de daños fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramirez, quien aseguró que “las personas que deban un peso de pensión de alimentos no van a ser candidatos de la UDI. Aunque el tribunal considere que en algunos casos hay justificación, nosotros creemos que en esta materia hay que dar una señal muy clara, no están los tiempos para tener candidatos que no cumplen su primer compromiso que es con los hijos”, según reza una nota de El Desconcierto.

Según fuentes del citado medio, la desazón cunde en dichos partidos puesto que el plazo para la apelación expira este jueves y, en caso de que alguno de los candidatos pague o llegue a un acuerdo de pago, el tribunal correspondiente emite la orden recién entre tres y cuatro días hábiles después. Dichas candidaturas, por ende, ya se consideran perdidas.

El doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, sostuvo en conversación con Emol que el tema “representa una desprolijidad inadmisible de los candidatos y los partidos”. Sin embargo, según su desglose, es el Partido Radical el que aparece como el que más candidatos ¨papitos corazón” presentó.

“Si bien los “papito corazón” equivalen sólo al 1.1% de las candidaturas, la cifra debiese ser de cero. Si se miran los valores absolutos, naturalmente que los partidos de derecha, específicamente Republicanos y RN, comandan el ranking, pero si se observa el porcentaje de “papitos corazón” en función del total de candidatos presentados por cada pacto, la delantera la lleva al Partido Radical. Entonces, si bien existe la tentación de tratar este asunto desde una perspectiva ideológico-partidario, la verdad es que ese enfoque esconde el fondo y la gravedad de una situación personal que afecta miles de chilenos”, afirmó.