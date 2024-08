Un futbolista juvenil uruguayo fue baleado al ir a encontrarse con una mujer que le vendió un celular por internet

Mateo Estigarribia, futbolista juvenil de Boston River que fue baleado en Montevideo

Mateo Estigarribia, un juvenil de la quinta división Boston River (un club del fútbol profesional uruguayo), compró un celular por internet. Junto a su padre fueron en moto a encontrarse con la mujer que, supuestamente, le iba a entregar el teléfono. Como la vendedora no aparecía, Estigarribia la empezó a llamar, pero no tenía respuesta.

Mientras esperaban, un delincuente se acercó hasta la moto y forcejeó con el adolescente hasta que le disparó a los dos. El mayor no tuvo heridas, pero el futbolista recibió una de las balas en la cabeza. El padre, que no fue alcanzado por el proyectil, levantó a su hijo y caminó hasta que se encontró con unos policías, que lo trasladaron a un hospital. El menor permanece internado en grave estado.

Dante Estigarribia, el hermano del internado, contó que su padre había salido de trabajar y levantó a su hijo por el liceo antes de partir hacia el lugar en el que habían quedado de levantar el celular. “La vida de él era el fútbol. Se levantaba temprano, se iba a practicar y por la tarde iba al liceo. No tomaba ni fumaba. Era lo más sano que había”, contó su hermano al noticiero Telenoche de Canal 4.

El futbolista Mateo Estigarribia fue herido de bala en el barrio Flor de Maroñas de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)

“Son horas complicadas y tenemos que estar todos juntos, tirando para el mismo lado”, comentó.

Estigarribia fue trasladado desde un hospital público a un sanatorio privado de Montevideo y allí los médicos le expresaron a la familia que el “panorama es muy complejo”, según contó Dante a Canal 10. “La bala entró y salió y le destrozó parte del cráneo del lado izquierdo”, detalló.

El padre de Mateo también recordó el episodio ante los medios. “Él estaba parado y llamando a la mujer cuando llegó un guacho por atrás, con un arma en la mano y pegando tiros”, contó. El joven le entregó su celular al delincuente y luego comenzaron a pelear. “El arma cayó, yo la quise agarrar y me tiró tres tiros, pero no me dio ninguno”, relató. Uno de esos disparos terminó en la cabeza de su hijo.

El padre de Mateo Estigarribia, el futbolista uruguayo que fue baleado cuando iba a comprar un celular (Captura Subrayado/Canal 10)

“Me dijeron que mi hijo está gravísimo y no saben dónde está metida la bala en la cabeza”, detalló el hombre.

Mateo nunca llegó a tener diálogo con la mujer que le vendió el celular a través de Facebook. El contacto era a través de mensajes escritos.

Los policías de la división Homicidios de Uruguay investigan una “emboscada” por parte de los vendedores de celulares para cometer una rapiña. El jefe de la Policía de Montevideo, Mario D’Elía, desalentó las compras en sitios poco seguros de internet.

Mateo Estigarribia jugaba en la quinta división de Boston River, en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

El Ministerio del Interior de Uruguay presentó semanas atrás las cifras del primer semestre del año que muestran que hubo una reducción de las rapiñas de un 25%. “Se mantiene la tendencia de la que hablamos en los últimos años de haber logrado no solo frenar el crecimiento de los delitos, que se venía dando en los últimos 15 años, sino una tendencia de cuatro años consecutivas a la baja, sobre todo de los delitos como el hurto, la rapiña y el abigeato”, destacó el ministro Nicolás Martinelli.

Otro dato que Martinelli eligió destacar fue que la cantidad de crímenes derivados de rapiñas está en un “mínimo histórico”. “Este tipo de homicidios es el que más consterna a la sociedad y por eso es un dato que venimos dando al menos desde este período de gobierno”, dijo. El nivel de aclaración de estos homicidios es de un 70%.

“Hemos logrado aquel famoso número mágico del 30% de (reducción) de las rapiñas. Llegamos al 39%, dijo Martinelli, comparando con el año 2019. Aunque no fue explícita, esa referencia del ministro fue a una promesa de campaña de Vázquez, quien en la campaña electoral del 2014 se comprometió a disminuir las rapiñas un 30%, algo que no se cumplió durante su administración.