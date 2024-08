La hermana de Sebastián Piñera contó detalles inéditos del accidente en que murió el ex presidente de Chile y agradeció a Gabriel Boric

Magdalena Piñera era la hermana regalona del ex mandatario chileno, quien falleció al estrellarse el helicóptero que pilotaba.

A seis meses del trágico fallecimiento del ex mandatario Sebastián Piñera, cuyo helicóptero capotó mientras lo pilotaba sobre el lago Ranco (920 kms al sur de Santiago), el 6 de febrero pasado, su hermana Magdalena contó por primera vez detalles del accidente del que ella logró sobrevivir milagrosamente, junto a otros dos ocupantes de la nave siniestrada.

La “Pichita”, como es conocida cariñosamente en su círculo cercano, contó en entrevista con Revista Sábado de El Mercurio cómo fue la dinámica del accidente, amén de afirmar que hay “muchas cosas” que extraña de su hermano.

Según su relato, antes de subir a la nave su hermano les dio una pequeña charla de seguridad. Sin embargo, al momento de caer el helicóptero “en un segundo, el agua estaba hasta las rodillas, al otro ya llegaba a la cintura, y después me tapó y se oscureció todo”, relató.

“No me acuerdo en qué momento me saqué el cinturón de seguridad, solo que traté de abrir la puerta, pero no pude”, sostuvo.

“Estiré la mano hacia mi compañero de asiento, que era Bautista (Guerrero, hijo de Ignacio Guerrero, amigo del expresidente), empujé el agua y vi que no estaba. Entonces dije: ‘la puerta está ahí’”, agregó.

“Gracias a Dios yo andaba con unos pantalones y una polera muy delgados, lo que me hizo más fácil nadar. Pero cuando venía subiendo, las zapatillas me pesaban y me chupaban hacia abajo”, contó.

Finalmente, al llegar a la orilla, “lo hice escupiendo, tenía asco (de haber tragado agua y aceite). Miré para un lado y vi a Bautista, miré para el otro y vi a Ignacio, pero no vi a Sebastián (...). Ese fue el minuto en que me di cuenta que se había muerto”, señaló.

El estallido social y Boric

Magdalena también confesó cuánto extraña que su fallecido hermano la llame “una vez a la semana y me diga ¿'Pichita, qué está haciendo’?, Véngase a almorzar acá”, indicó.

La también profesora de historia aseguró que ambos “teníamos mucha complicidad, sólo nos dábamos una mirada, a veces burlesca, a veces irónica, y ya sabíamos lo que estábamos pensando”.

Tocante a los cuestionamientos que algunos le hacían a Piñera por manejar helicópteros a su edad, la “Pichita” sostuvo que “él tenía su carnet al día, iba a sus controles médicos para manejar y hacía las revisiones técnicas que se exigen con un profesor”.

Magdalena también se refirió a los duros momentos que vivió el ex mandatario en su segundo gobierno, cuando tuvo que lidiar con el estallido social de 2019. “En el estallido hubo también un estallido de expresiones, y la clase política no se hizo cargo de sus responsabilidades, más bien se sentó a mirar”, acusó.

“Fueron muy injustos con el gobierno elegido democráticamente. Fue como una locura, para el estallido lo pasamos muy mal”, dijo sincera.

Finalmente, tuvo palabras para el Presidente Gabriel Boric, asegurando que ha visto en el mandatario una evolución más que positiva.

“Fue muy interesante esa relación, esa evolución, porque hay que recordar que su campaña fue muy odiosa, muy anti-Piñera”, afirmó.

“El presidente Boric no es lo mismo que el diputado Boric o el joven Boric. El Presidente ha entendido muy bien lo que significa asumir responsabilidades, todos los costos y todos los problemas”, aseveró. Magdalena aseguró sentir “gratitud” por el rol que jugó el presidente en el funeral de Estado de su hermano: “Fue un estadista, un demócrata y un hombre de bien en el entierro de Sebastián. Él fue al avión de la FACH cuando llegó el cuerpo y nos dio un saludo que yo lo sentí muy genuino”, remató emocionada.